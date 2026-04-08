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हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशMP News: टीकमगढ़ में उमा भारती ने ठेला लगाकर बेची पोहा-जलेबी, बुलडोजर एक्शन का किया विरोध

MP News: टीकमगढ़ में उमा भारती ने ठेला लगाकर बेची पोहा-जलेबी, बुलडोजर एक्शन का किया विरोध

Uma Bharti News: बीजेपी की वरिष्ठ नेता उमा भारती ने कहा कि लोगों की रोजी-रोटी का जरिया छीनने से पहले प्रशासन को उन्हें अपना व्यवसाय करने के लिए जगह उपलब्ध करानी चाहिए था.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: Mahima Pandey | Updated at : 08 Apr 2026 07:37 AM (IST)
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मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ शहर के व्यस्त सिविल लाइन रोड पर प्रशासन द्वारा की गई अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई ने सियासी रंग ले लिया है. सोमवार (6 अप्रैल) को हुई इस कार्रवाई का एमपी की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने सड़क पर उतरकर विरोध जताया. उन्होंने कहा कि गरीबों के अतिक्रमण को हटाया गया, लेकिन संपन्न लोगों के घर और रेस्तरां अतिक्रमण के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई. उन्होंने रेहड़ी-पटरी वालों से वापस से अपनी दुकान लगाने का अनुरोध भी किया.  

दरअसल, स्थानीय प्रशासन ने अस्पताल चौराहे से ईदगाह तक अभियान चलाकर 25 अवैध दुकानों के अतिक्रमण को हटाया था. एसडीएम संस्कृति मुदित लिटोरिया और तहसीलदार सतेंद्र सिंह गुर्जर की उपस्थिति में  यह कार्रवाई की गई थी. इस मामले पर अधिकारियों का कहना है कि यह निर्णय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक के बाद लिया गया. बैठक में इस मार्ग पर बढ़ते ट्रैफिक दबाव और अव्यवस्था को लेकर चिंता जताई गई थी.

क्यों हटाए गए अतिक्रमण?

प्रशासन का कहना है कि फुटपाथों पर दुकानों के कारण सड़क पर वाहनों की आवाजाही प्रभावित होती है, जिससे एम्बुलेंस और मरीजों को परेशानी उठानी पड़ती है. कई बार चेतावनी देने के बावजूद कब्जा बना रहा इसलिए यह कार्रवाई की गई. इस कार्रवाई का मंगलवार सुबह जब उमा भारती पता चला, तो उन्होंने सिविल लाइन स्थित अपने निवास के बाहर उसी सड़क पर ठेला लगाकर पोहा-जलेबी बेचकर अपना विरोध जताया. प्रशासन की इस कार्रवाई को अनुचित ठहराते हुए भारती ने सभी रेहड़ी-पटरी वालों से वापस अपनी जगहों पर दुकान लगाने का अनुरोध किया था.

उमा ने कहा- न छीनें गरीबों की रोजी-रोटी

उन्होंने कहा कि लोगों की रोजी-रोटी का जरिया छीनने से पहले प्रशासन को उन्हें अपना व्यवसाय करने के लिए जगह उपलब्ध करानी चाहिए था. उन्होंने पत्रकारों से कहा,"लेकिन ऐसा नहीं किया गया और गरीब लोगों के रोजगार के ठिकाने मिटा दिए. इसीलिए मैंने आज उसी क्षेत्र में अपने घर के सामने पोहा-जलेबी का ठला लगाकर प्रशासन को चुनौती दी कि मेरी रेहड़ी को हटाकर दिखाए." इस दौरान उमा भारती के घर के सामने खुद उन्हें देखकर बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंच गए और पोहा-जलेबी का आनंद लेते देखे गए.

मध्यप्रदेश में सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी की वरिष्ठ नेता भारती ने कहा कि प्रशासन किसी भी व्यक्ति का रोजगार नहीं छीन सकता. इससे पहले, उन्होंने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा था कि यह दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि टीकमगढ़ नगर पालिका एवं विधानसभा की सीट भाजपा के पास नहीं है, अन्यथा यह 'अन्यायपूर्ण' कार्रवाई नहीं हो पाती.

उन्होंने कहा, 'सोमवार (6 अप्रैल) को जहां से गरीबों के ठेले या तो तोड़ दिए गए या हटा दिए गए उनके आसपास चारों तरफ साधन सुविधा संपन्न लोगों के घर एवं रेस्तरां अतिक्रमण के नियमों को तोड़कर नगरीय प्रशासन को उसकी हैसियत बताते हुए अभी भी चुनौतीपूर्ण मुद्रा में मौजूद हैं.' उन्होंने कहा कि कोई भी सुधार समाज के समर्थ व्यक्ति पर सबसे पहले एवं गरीब व्यक्ति पर सबसे आखिरी में लागू हो और यही हमारी बीजेपी का आदर्श है.

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Published at : 08 Apr 2026 07:37 AM (IST)
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Uma Bharti MP News
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