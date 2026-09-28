Ujjain Masjid Live: उज्जैन में शाही मस्जिद मामले में फिर पथराव की कोशिश, RAF तैनात
Ujjain Shahi Masjid Demolition Live: मध्य प्रदेश स्थित उज्जैन में सड़क चौड़ी करने के काम के दौरान शाही मस्जिद को हटाने को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद भारी पुलिस बल तैनात किया गया.
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Ujjain Masjid Live: मध्य प्रदेश के उज्जैन में सोमवार सुबह तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई. ऐतिहासिक शाही मस्जिद के कुछ हिस्से को आंशिक रूप से हटाने के प्रस्ताव के विरोध में प्रदर्शन हिंसक हो गया. इस दौरान पत्थरबाजी की गई और भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े.
पुलिस सूत्रों के अनुसार, सोमवार को जब हालात तनावपूर्ण बने हुए थे, तो कुछ युवाओं ने पुलिसकर्मियों पर पत्थरबाजी जारी रखी जबकि पुलिसकर्मियों द्वारा बार-बार आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे थे. भीड़ को तितर-बितर करने की कोशिश में 18 से ज्यादा आंसू गैस के गोले इस्तेमाल किए गए.
सिंहस्थ 2028 कार्यक्रम की तैयारियों के बीच मस्जिद परिसर के आसपास भारी पुलिस बल तैनात है. यह विवाद कंथल स्क्वायर से गोपाल मंदिर तक लगभग 900 मीटर के रास्ते को चौड़ा करने के काम को लेकर है. अधिकारी इस रास्ते को 15 मीटर तक चौड़ा कर रहे हैं ताकि हिंदुओं के इस बड़े धार्मिक आयोजन के दौरान आने वाले भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ को संभाला जा सके.
इस प्रोजेक्ट के रास्ते में कई धार्मिक ढांचे आते हैं. अधिकारियों का कहना है कि रास्ते में पड़ने वाले लगभग 60 ऐसे ढांचों में से ज्यादातर को पहले ही हटाया जा चुका है. हालांकि, शाही मस्जिद और 'खड़े हनुमान मंदिर' के पास स्थित एक मजार हाल के दिनों में विरोध का केंद्र बन गए हैं.
शाही मस्जिद, जिसे समुदाय के लोग सदियों पुरानी वक्फ संपत्ति बताते हैं (कुछ जानकारियों के अनुसार यह लगभग 1390 की है), के कुछ हिस्सों जैसे प्रार्थना कक्ष, एक मीनार और उससे जुड़ी संरचनाओं, को आंशिक रूप से गिराने का प्रस्ताव है.
Ujjain Masjid Live: पुलिस ने 18 से ज्यादा आंसू गैस के गोले इस्तेमाल किए
पुलिस सूत्रों के अनुसार, सोमवार को जब हालात तनावपूर्ण बने हुए थे, तो कुछ युवाओं ने पुलिसकर्मियों पर पत्थरबाजी जारी रखी जबकि पुलिसकर्मियों द्वारा बार-बार आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे थे. भीड़ को तितर-बितर करने की कोशिश में 18 से ज्यादा आंसू गैस के गोले इस्तेमाल किए गए.
Ujjain Masjid Live: छतरी चौक इलाके को खाली करा लिया- एसपी शर्मा
शर्मा ने कहा कि, "हमें इसका अंदाज़ा था और हमने हर पहलू पर चर्चा करने के लिए पूरी जानकारी और कई बैठकें की थीं. इसी प्लानिंग की वजह से हमने पूरे छतरी चौक इलाके को खाली करा लिया; अब यहां कोई भीड़ नहीं है और सुरक्षा का घेरा बना हुआ है. पत्थरबाजी की घटना में कुछ पुलिसकर्मियों को मामूली चोटें आईं, लेकिन वे सतर्क हैं और ड्यूटी के लिए तैयार हैं. हमने स्थिति को संभालने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया. पूरे इलाके की निगरानी CCTV और ड्रोन से की जा रही है. हम सोशल मीडिया पर भी कड़ी नज़र रख रहे हैं. जो लोग ज़िले के बाहर से गड़बड़ी फैलाने आए थे, उन्हें कल देर रात बॉर्डर पर पुलिस ने रोका और अलग-अलग थानों में हिरासत में लिया गया है. अब हम CCTV और ड्रोन फुटेज का इस्तेमाल करके दोषियों की पहचान करेंगे और शामिल पाए जाने वालों के खिलाफ FIR दर्ज करेंगे. कुछ महिलाओं ने सड़क जाम करने की भी कोशिश की; हालांकि, उन्हें समझाने और स्थिति का वीडियो फुटेज दिखाने के बाद, उन्होंने जाम हटा लिया. सड़क खुली है. मैं सभी से सहयोग की अपील करता हूं; अगर कोई ऐसी गतिविधियों में शामिल होता है, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, यह पूरा काम कमेटी खुद कर रही है, और इसमें सबकी सहमति है."