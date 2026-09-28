Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशUjjain Masjid Live: उज्जैन में शाही मस्जिद मामले में फिर पथराव की कोशिश, RAF तैनात

Ujjain Masjid Live: उज्जैन में शाही मस्जिद मामले में फिर पथराव की कोशिश, RAF तैनात

Ujjain Shahi Masjid Demolition Live: मध्य प्रदेश स्थित उज्जैन में सड़क चौड़ी करने के काम के दौरान शाही मस्जिद को हटाने को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद भारी पुलिस बल तैनात किया गया.

Written By : राहुल सांकृत्यायन  | Updated at : 28 Sep 2026 12:41 PM (IST)

LIVE

Key Events
Ujjain masjid live updates people clashes with Police shahi masjid ujjain Ujjain Masjid Live: उज्जैन में शाही मस्जिद मामले में फिर पथराव की कोशिश, RAF तैनात
Ujjain Masjid Live updates
Source : ANI

Background

Ujjain Masjid Live: मध्य प्रदेश के उज्जैन में सोमवार सुबह तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई. ऐतिहासिक शाही मस्जिद के कुछ हिस्से को आंशिक रूप से हटाने के प्रस्ताव के विरोध में प्रदर्शन हिंसक हो गया. इस दौरान पत्थरबाजी की गई और भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े.

पुलिस सूत्रों के अनुसार, सोमवार को जब हालात तनावपूर्ण बने हुए थे, तो कुछ युवाओं ने पुलिसकर्मियों पर पत्थरबाजी जारी रखी जबकि पुलिसकर्मियों द्वारा बार-बार आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे थे. भीड़ को तितर-बितर करने की कोशिश में 18 से ज्यादा आंसू गैस के गोले इस्तेमाल किए गए.

सिंहस्थ 2028 कार्यक्रम की तैयारियों के बीच मस्जिद परिसर के आसपास भारी पुलिस बल तैनात है. यह विवाद कंथल स्क्वायर से गोपाल मंदिर तक लगभग 900 मीटर के रास्ते को चौड़ा करने के काम को लेकर है. अधिकारी इस रास्ते को 15 मीटर तक चौड़ा कर रहे हैं ताकि हिंदुओं के इस बड़े धार्मिक आयोजन के दौरान आने वाले भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ को संभाला जा सके.

इस प्रोजेक्ट के रास्ते में कई धार्मिक ढांचे आते हैं. अधिकारियों का कहना है कि रास्ते में पड़ने वाले लगभग 60 ऐसे ढांचों में से ज्यादातर को पहले ही हटाया जा चुका है. हालांकि, शाही मस्जिद और 'खड़े हनुमान मंदिर' के पास स्थित एक मजार हाल के दिनों में विरोध का केंद्र बन गए हैं.

शाही मस्जिद, जिसे समुदाय के लोग सदियों पुरानी वक्फ संपत्ति बताते हैं (कुछ जानकारियों के अनुसार यह लगभग 1390 की है), के कुछ हिस्सों जैसे प्रार्थना कक्ष, एक मीनार और उससे जुड़ी संरचनाओं, को आंशिक रूप से गिराने का प्रस्ताव है.

12:41 PM (IST)  •  28 Sep 2026

Ujjain Masjid Live: पुलिस ने 18 से ज्यादा आंसू गैस के गोले इस्तेमाल किए

पुलिस सूत्रों के अनुसार, सोमवार को जब हालात तनावपूर्ण बने हुए थे, तो कुछ युवाओं ने पुलिसकर्मियों पर पत्थरबाजी जारी रखी जबकि पुलिसकर्मियों द्वारा बार-बार आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे थे. भीड़ को तितर-बितर करने की कोशिश में 18 से ज्यादा आंसू गैस के गोले इस्तेमाल किए गए.

12:29 PM (IST)  •  28 Sep 2026

Ujjain Masjid Live: छतरी चौक इलाके को खाली करा लिया- एसपी शर्मा

शर्मा ने कहा कि, "हमें इसका अंदाज़ा था और हमने हर पहलू पर चर्चा करने के लिए पूरी जानकारी और कई बैठकें की थीं. इसी प्लानिंग की वजह से हमने पूरे छतरी चौक इलाके को खाली करा लिया; अब यहां कोई भीड़ नहीं है और सुरक्षा का घेरा बना हुआ है. पत्थरबाजी की घटना में कुछ पुलिसकर्मियों को मामूली चोटें आईं, लेकिन वे सतर्क हैं और ड्यूटी के लिए तैयार हैं. हमने स्थिति को संभालने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया. पूरे इलाके की निगरानी CCTV और ड्रोन से की जा रही है. हम सोशल मीडिया पर भी कड़ी नज़र रख रहे हैं. जो लोग ज़िले के बाहर से गड़बड़ी फैलाने आए थे, उन्हें कल देर रात बॉर्डर पर पुलिस ने रोका और अलग-अलग थानों में हिरासत में लिया गया है. अब हम CCTV और ड्रोन फुटेज का इस्तेमाल करके दोषियों की पहचान करेंगे और शामिल पाए जाने वालों के खिलाफ FIR दर्ज करेंगे. कुछ महिलाओं ने सड़क जाम करने की भी कोशिश की; हालांकि, उन्हें समझाने और स्थिति का वीडियो फुटेज दिखाने के बाद, उन्होंने जाम हटा लिया. सड़क खुली है. मैं सभी से सहयोग की अपील करता हूं; अगर कोई ऐसी गतिविधियों में शामिल होता है, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, यह पूरा काम कमेटी खुद कर रही है, और इसमें सबकी सहमति है."

Load More
Tags :
BJP Congress Mp News Madhya Pradesh News Ujjain News Mohan Yadav
New Update
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

मध्य प्रदेश
उज्जैन मस्जिद मामले में DM और शहर काजी ने की अपील, कहा- अफवाहों में...
उज्जैन मस्जिद मामले में DM और शहर काजी ने की अपील, कहा- अफवाहों में...
मध्य प्रदेश
उज्जैन में शाही मस्जिद का हिस्सा तोड़े जाने पर हंगामा, बड़ी संख्या में उमड़े लोग
उज्जैन में शाही मस्जिद का हिस्सा तोड़े जाने पर हंगामा, बड़ी संख्या में उमड़े लोग
मध्य प्रदेश
उज्जैन: सड़क चौड़ीकरण में टूटा मोहन यादव का पैतृक आवास, CM ने खुद चलाया हथौड़ा
उज्जैन: सड़क चौड़ीकरण में टूटा मोहन यादव का पैतृक आवास, CM ने खुद चलाया हथौड़ा
मध्य प्रदेश
'भोपाल मास्टर प्लान-2047' का ड्राफ्ट तैयार, जानें कैसी होगी प्रपोज्ड लेक सिटी?
'भोपाल मास्टर प्लान-2047' का ड्राफ्ट तैयार, जानें कैसी होगी प्रपोज्ड लेक सिटी?
Advertisement

वीडियोज

Gujarat News | Road Accident: टक्कर से गिरे स्कूटी सवार..मची चीख पुकार | Breaking | ABP News
Parvesh Verma Slap Row: थप्पड़ केस में बुरे फंसे प्रवेश! | AAP | BJP
SIR Controversy: वोट के रखवाले | ABP News
Parvesh Verma Slap Row: दिल्ली के थप्पड़बाज मंत्री की पूरी कहानी! | AAP | BJP | CM Rekha
SIR Controversy | Gyanesh Kumar: Vote Chori या चुनावी मैच फिक्सिंग..CEC पर सबसे सटीक विश्लेषण!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
इस्लामाबाद पहुंचा भारतीय डेलीगेशन, पाक से किस मुद्दे पर हो रही हाईलेवल मीटिंग
इस्लामाबाद पहुंचा भारतीय डेलीगेशन, पाक से किस मुद्दे पर हो रही हाईलेवल मीटिंग
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कांग्रेस पर निशाना साध राहुल और अखिलेश के समर्थन में मायावती? कर दी बड़ी मांग
कांग्रेस पर निशाना साध राहुल और अखिलेश के समर्थन में मायावती? कर दी बड़ी मांग
इंडिया
डॉक्टर से मारपीट पर SC सख्त, शिवसेना पार्षद की जमानत रद्द; 3 दिन में सरेंडर का आदेश
डॉक्टर से मारपीट पर SC सख्त, शिवसेना पार्षद की जमानत रद्द; 3 दिन में सरेंडर का आदेश
क्रिकेट
क्या सेमीफाइनल में होगी भारत-पाकिस्तान की टक्कर? जानिए फाइनल तक का शेड्यूल
क्या सेमीफाइनल में होगी भारत-पाकिस्तान की टक्कर? जानिए फाइनल तक का शेड्यूल
ओटीटी
टॉम हॉलैंड की ब्लॉकबस्टर 'स्पाइडर मैन ब्रांड न्यू डे' अब OTT पर मचाएगी धमाल, जानें- कब और कहां देख सकेंगे?
'स्पाइडर मैन ब्रांड न्यू डे' अब OTT पर मचाएगी धमाल, जानें- कब और कहां देख सकेंगे?
इंडिया
ज्ञानेश कुमार के घर पोती कालिख, कांग्रेस पर भड़के नड्डा, 'अस्थिरता पैदा करने की कोशिश'
ज्ञानेश कुमार के घर पोती कालिख, कांग्रेस पर भड़के नड्डा, 'अस्थिरता पैदा करने की कोशिश'
पंजाब
LPU स्टूडेंट का मैसेज पढ़कर भड़के अभिजीत दीपके, पंजाब पुलिस से कर दी यह मांग
LPU स्टूडेंट का मैसेज पढ़कर भड़के अभिजीत दीपके, पंजाब पुलिस से कर दी यह मांग
Home Tips
How To Clean Black Marble: बिना खरोंच चमकेगा काला मार्बल, बस सफाई में करें ये 1 छोटा काम
बिना खरोंच चमकेगा काला मार्बल, बस सफाई में करें ये 1 छोटा काम
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
ENT LIVE
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
ENT LIVE
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Embed widget