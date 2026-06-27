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हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेश13 सेकंड में 15 बार मारा चाकू! उज्जैन में युवती पर जानलेवा हमला; वाहन छोड़कर भागा आरोपी

13 सेकंड में 15 बार मारा चाकू! उज्जैन में युवती पर जानलेवा हमला; वाहन छोड़कर भागा आरोपी

Ujjain News In Hindi: नीलगंगा थाना क्षेत्र माधव क्लब रोड स्थित दवा बाजार में सरेराह एक युवती पर जानलेवा हमला हुआ है. युवती को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है.

Written By : अंबुज पांडेय |  Updated at : 27 Jun 2026 10:00 AM (IST)
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मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के क्षेत्र उज्जैन में अपराधियों के हौंसले बेहद बुलंद दिखाई पड़ रहे हैं, ताजा मामला जिले के नीलगंगा थाना क्षेत्र से सामने आया है. यहां माधव क्लब रोड स्थित दवा बाजार में सरेराह एक युवती पर जानलेवा हमला हुआ है, दवा बाजार की एक मेडिकल शॉप "दयाल फार्मा" पर काम करने वाली युवती को एक सिरफिरे युवक ने सरेआम चाकू मार दिया. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी युवक मौके से फरार हो गया.

वहीं, चाकूबाजी की घटना में घायल युवती को लहूलुहान हालत में तुरंत नजदीकी अस्पताल भर्ती कराया, जहां उसका इलाज जारी है. यहां बता दें कि युवती को पहले शासकीय चरक अस्पताल लाया गया फिर निजी अस्पताल ले जाया गया. जहां हालात नाजुक है. पुलिस ने बताया है कि घायल युवती का नाम पूजा बताया जा रहा है जो कि बापू नगर की रहने वाली है. जबकि आरोपी का नाम सुनील बताया जा रहा है.

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पुलिस खंगाल रही सीसीटीवी फुटेज

वहीं, घटना की सूचना मिलते ही नीलगंगा थाना पुलिस मौके पर पहुंची. फिलहाल, पुलिस आस-पास के सीसीटीवी (CCTV) फुटेज खंगाल रही है और आरोपी की तलाश की जा रही है. वहीं सरेराम चाकूबाजी की घटना पास में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसमें साफ दिख रहा है कि युवक आता है और युवती से बात करने लगता है. इसके बाद आरोपी फिर चाकू निकाल कर युवती पर ताबड़तोड़ हमले कर देता है.

सिर, पेट, गर्दन और पीठ पर किया वार

सीसीटीवी देखने पर स्पष्ट हो रहा है कि महज 13 सेकण्ड में 15 से अधिक वार किए गए है. यह वार सिर, पेट, गर्दन और पीठ पर हुए है. फिर आस पास के लोग मौके पर पहुंचते है तो युवक भाग जाता है. बताया जा रहा है कि युवक कई दिनों से युवती को परेशान कर रहा था.

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About the author अंबुज पांडेय

अंबुज पांडेय, 2012 से सक्रिय  पत्रकारिता में हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर प्रिंसिपल कॉरस्पॉडेंट, भोपाल मध्य प्रदेश में कार्यरत हैं. न्यूज़ पॉइंट, NNIS न्यूज़ एजेंसी, APN न्यूज़, ANI, और PTI में बतौर राजनैतिक संवाददाता काम किया . पॉलिटिकल रिपोर्टिंग के साथ-साथ, जन सरोकारों से जुड़ी खबरें, सामाजिक सरोकारों से जुड़ी खबरें और विषम परिस्थिति में प्राकृतिक आपदाएं कवर करने का अनुभव है.
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Published at : 27 Jun 2026 10:00 AM (IST)
Tags :
MP POlice Ujjain News MADHYA PRADESH NEWS
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