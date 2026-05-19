Exclusive: ट्विशा की मौत से पहले का CCTV आया सामने, बहन नैना ने किए चौंकाने वाले खुलासे

मध्य प्रदेश में मॉडल ट्विशा शर्मा की मौत से पहले का CCTV फुटेज सामने आने के बाद इस मामले ने नया मोड़ ले लिया है. फुटेज में ट्विशा को मौत से कुछ समय पहले छत की ओर जाते हुए देखा जा सकता है. इसके कुछ देर बाद तीन लोग उन्हें नीचे लाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिनमें उनका पति भी शामिल बताया जा रहा है. CCTV सामने आने के बाद ट्विशा के परिजनों ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग तेज कर दी है.

वहीं ट्विशा की बहन नैना ने वीडियो को लेकर कई गंभीर सवाल उठाए हैं. उनका कहना है कि वीडियो में ट्विशा के हाथ में जो चीज दिखाई दे रही है, वह हेडफोन है, जिसे उनके भाई ने गिफ्ट किया था.

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बहन को घसीटते हुए नीचे लाए तीन लोग- नैना

नैना के मुताबिक, ट्विशा को गाने सुनने का बहुत शौक था और ससुराल की छत पर जिम भी बना हुआ था. उन्होंने कहा कि उनकी बहन पिछले कुछ दिनों से तनाव में थी और संभव है कि वह छत पर जाकर खुद को रिलैक्स करने की कोशिश कर रही हो. सवाल तो यह है कि एक रिटायर्ड जज का घर है, उसमें सिर्फ एक ही कैमरा होगा. घर के अंदर ओर भी कैमरे होंगे. बहन छत पर गई थी, क्या पता वहां कैमरा हो. पूरा परिवार कुछ बड़ा झुपाने की कोशिश कर रहा है.

नैना ने आरोप लगाया कि वीडियो में कुछ देर बाद तीन लोग ट्विशा को नीचे घसीटते हुए ला रहे हैं, जिनमें उसका पति भी शामिल है. उनका कहना है कि उनकी बहन आत्महत्या नहीं कर सकती थी, बल्कि उसकी हत्या हुई है. उन्होंने यह भी दावा किया कि जब ट्विशा को नीचे लाया जा रहा था, तब उसका पेट फूला हुआ था और शरीर का वजन बढ़ा हुआ लग रहा था.

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सीसीटीवी फुटेज की जांच में जुटी पुलिस

परिजनों ने सवाल उठाया है कि घटना के तुरंत बाद पुलिस को सूचना क्यों नहीं दी गई और ससुराल वाले खुद ट्विशा को नीचे क्यों लेकर आए. फिलहाल, पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और CCTV फुटेज को भी जांच का अहम हिस्सा माना जा रहा है.