हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशExclusive: ट्विशा की मौत से पहले का CCTV आया सामने, बहन नैना ने किए चौंकाने वाले खुलासे

Exclusive: ट्विशा की मौत से पहले का CCTV आया सामने, बहन नैना ने किए चौंकाने वाले खुलासे

Bhopal News in Hindi: ट्विशा शर्मा की मौत से पहले का CCTV सामने आया है. बहन नैना ने हत्या का आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की और ससुराल पक्ष पर कई गंभीर सवाल उठाए.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: पंकज यादव | Updated at : 19 May 2026 02:05 PM (IST)
Preferred Sources

मध्य प्रदेश में मॉडल ट्विशा शर्मा की मौत से पहले का CCTV फुटेज सामने आने के बाद इस मामले ने नया मोड़ ले लिया है. फुटेज में ट्विशा को मौत से कुछ समय पहले छत की ओर जाते हुए देखा जा सकता है. इसके कुछ देर बाद तीन लोग उन्हें नीचे लाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिनमें उनका पति भी शामिल बताया जा रहा है. CCTV सामने आने के बाद ट्विशा के परिजनों ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग तेज कर दी है.

वहीं ट्विशा की बहन नैना ने वीडियो को लेकर कई गंभीर सवाल उठाए हैं. उनका कहना है कि वीडियो में ट्विशा के हाथ में जो चीज दिखाई दे रही है, वह हेडफोन है, जिसे उनके भाई ने गिफ्ट किया था.

Twisha Sharma Death Case Live: ट्विशा शर्मा की मौत पर भावुक पिता नवनिधि बोले- 7 दिन से लाश पड़ी हुई, हमें भी मार डालो

बहन को घसीटते हुए नीचे लाए तीन लोग- नैना

नैना के मुताबिक, ट्विशा को गाने सुनने का बहुत शौक था और ससुराल की छत पर जिम भी बना हुआ था. उन्होंने कहा कि उनकी बहन पिछले कुछ दिनों से तनाव में थी और संभव है कि वह छत पर जाकर खुद को रिलैक्स करने की कोशिश कर रही हो. सवाल तो यह है कि एक रिटायर्ड जज का घर है, उसमें सिर्फ एक ही कैमरा होगा. घर के अंदर ओर भी कैमरे होंगे. बहन छत पर गई थी, क्या पता वहां कैमरा हो. पूरा परिवार कुछ बड़ा झुपाने की कोशिश कर रहा है.

 

नैना ने आरोप लगाया कि वीडियो में कुछ देर बाद तीन लोग ट्विशा को नीचे घसीटते हुए ला रहे हैं, जिनमें उसका पति भी शामिल है. उनका कहना है कि उनकी बहन आत्महत्या नहीं कर सकती थी, बल्कि उसकी हत्या हुई है. उन्होंने यह भी दावा किया कि जब ट्विशा को नीचे लाया जा रहा था, तब उसका पेट फूला हुआ था और शरीर का वजन बढ़ा हुआ लग रहा था.

ट्विशा शर्मा की सास का नया दावा, कहा- बच्चा गिराना चाहती थी बहू, मेरा बेटा तो शुरू से ही...

सीसीटीवी फुटेज की जांच में जुटी पुलिस

परिजनों ने सवाल उठाया है कि घटना के तुरंत बाद पुलिस को सूचना क्यों नहीं दी गई और ससुराल वाले खुद ट्विशा को नीचे क्यों लेकर आए. फिलहाल, पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और CCTV फुटेज को भी जांच का अहम हिस्सा माना जा रहा है.

और पढ़ें
Published at : 19 May 2026 01:59 PM (IST)
Tags :
MP News Bhopal News CCTV MADHYA PRADESH Twisha Sharma
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

मध्य प्रदेश
Exclusive: ट्विशा की मौत से पहले का CCTV आया सामने, बहन नैना ने किए चौंकाने वाले खुलासे
Exclusive: ट्विशा की मौत से पहले का CCTV आया सामने, बहन नैना ने किए चौंकाने वाले खुलासे
मध्य प्रदेश
ट्विशा शर्मा की सास का नया दावा, कहा- बच्चा गिराना चाहती थी बहू, मेरा बेटा तो शुरू से ही...
ट्विशा शर्मा की सास का नया दावा, कहा- बच्चा गिराना चाहती थी बहू, मेरा बेटा तो शुरू से ही...
मध्य प्रदेश
Twisha Sharma Death Case: ट्विशा शर्मा मामले में होगी सुप्रीम कोर्ट की एंट्री? इस शख्स के बयान से मिले संकेत
ट्विशा शर्मा मामले में होगी सुप्रीम कोर्ट की एंट्री? इस शख्स के बयान से मिले संकेत
मध्य प्रदेश
Twisha Sharma Death Case Live: ट्विशा शर्मा की मौत पर भावुक पिता नवनिधि बोले- 7 दिन से लाश पड़ी हुई, हमें भी मार डालो
Live: ट्विशा शर्मा की मौत पर भावुक पिता नवनिधि बोले- 7 दिन से लाश पड़ी हुई, हमें भी मार डालो
Advertisement

वीडियोज

पेट्रोल-डीजल महंगा होते ही फूटा लोगों का गुस्सा
पेट्रोल-डीजल की कीमतों से लोग नाराज
जल्द होगी बड़ी जंग?
ट्रंप के बयान से दुनिया में भौचाल!
यहां जानिए पेट्रोल-डीजल के नए दाम
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
सुप्रीम कोर्ट के आवारा कुत्तों पर फैसले को लेकर आया कांग्रेस का पहला रिएक्शन, जानें क्या कहा?
सुप्रीम कोर्ट के आवारा कुत्तों पर फैसले को लेकर आया कांग्रेस का पहला रिएक्शन, जानें क्या कहा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सीएम योगी के नमाज वाले बयान पर अखिलेश यादव की पहली प्रतिक्रिया, कहा- जगह कम है तो क्या दिक्कत?
सीएम योगी के नमाज वाले बयान पर अखिलेश यादव की पहली प्रतिक्रिया, कहा- जगह कम है तो क्या दिक्कत?
इंडिया
सरकार लेने जा रही मंदिरों का सोना ? सोशल मीडिया पर वायरल दावे से हड़कंप, सामने आया इसका सच
सरकार लेने जा रही मंदिरों का सोना ? सोशल मीडिया पर वायरल दावे से हड़कंप, सामने आया इसका सच
स्पोर्ट्स
W,W,W,W,W,W...एक ही ओवर में 6 विकेट, जानिए किस गेंदबाज ने किया 6 गेंद में ऐसा चमत्कार
W,W,W,W,W,W...एक ही ओवर में 6 विकेट, जानिए किस गेंदबाज ने किया 6 गेंद में ऐसा चमत्कार
तमिल सिनेमा
Karuppu BO Day 4 Worldwide: ‘करुप्पु’ ने दुनियाभर में मचाया तहलका, चार दिन में कर डाली छप्पर फाड़ कमाई, अब 150 करोड़ से है बच इंचभर दूर
‘करुप्पु’ ने दुनियाभर में मचाया तहलका, चार दिन में कर डाली छप्पर फाड़ कमाई, जानें- कलेक्शन
इंडिया
Explained: 166 जलाशयों में महज 34.45% पानी, डैम-नदियां सूखीं! 45 डिग्री गर्मी में लगेगा 50 वाला झटका, अगला एक हफ्ता क्यों अहम?
166 जलाशयों में महज 34.45% पानी! 45 डिग्री में लगेगा 50 वाला झटका, अगला एक हफ्ता क्यों अहम?
एग्रीकल्चर
खेती में सिंचाई संयंत्र लगाने के लिए 70 से 75 फीसदी सब्सिडी देती है सरकार, कमाल की है 'पर ड्रॉप मोर क्रॉप' योजना
खेती में सिंचाई संयंत्र लगाने के लिए 70 से 75 फीसदी सब्सिडी देती है सरकार, कमाल की है 'पर ड्रॉप मोर क्रॉप' योजना
टेक्नोलॉजी
WhatsApp पर आ रहा है Instagram जैसा यह फीचर, हर कोई नहीं देख पाएगा आपका स्टेटस
WhatsApp पर आ रहा है Instagram जैसा यह फीचर, हर कोई नहीं देख पाएगा आपका स्टेटस
ENT LIVE
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
ENT LIVE
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
ENT LIVE
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
ENT LIVE
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
ENT LIVE
RSS पर सवाल उठाती संजय दत्त और नमाशी चक्रवर्ती की फिल्म ने छेड़ी बड़ी बहस
RSS पर सवाल उठाती संजय दत्त और नमाशी चक्रवर्ती की फिल्म ने छेड़ी बड़ी बहस
Embed widget