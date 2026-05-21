Twisha Sharma Death: मॉडल ट्विशा शर्मा मौत मामले में हाई कोर्ट जाएगा परिवार, दोबारा पोस्टमार्टम की उठाई मांग
Twisha Sharma Death Case: ट्विशा शर्मा मौत मामले में परिवार जबलपुर हाईकोर्ट का रुख करेगा. परिवार ने गिरिबाला सिंह की जमानत रद्द करने, दोबारा पोस्टमार्टम कराने और वायरल ऑडियो जांच की मांग उठाई है.
मॉडल ट्विशा शर्मा मौत मामले में आज बड़ा कानूनी कदम उठाया जा सकता है. ट्विशा के परिवार की तरफ से उनके वकील अंकुर पांडे ने बताया कि परिवार जबलपुर हाईकोर्ट का रुख करेगा. परिवार की ओर से आरोपी पक्ष से जुड़ी कई मांगों को लेकर याचिका दायर की जाएगी.
वकील अंकुर पांडे के मुताबिक, सास गिरिबाला सिंह को मिली अग्रिम जमानत को रद्द करने की मांग हाईकोर्ट में की जाएगी. उनका कहना है कि मामले में कई ऐसे पहलू हैं जिनकी ठीक से जांच नहीं हुई है. परिवार का आरोप है कि जांच में कई अहम तथ्यों को नजरअंदाज किया गया.
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दोबारा पोस्टमार्टम की भी मांग
परिवार अब ट्विशा का दोबारा पोस्टमार्टम कराने की मांग भी उठाने जा रहा है. उनका कहना है कि मौत से जुड़े कई सवाल अब भी साफ नहीं हुए हैं और निष्पक्ष जांच के लिए दोबारा पोस्टमार्टम जरूरी है.
वकील अंकुर पांडे ने दावा किया कि गिरिबाला सिंह ने किन-किन लोगों से बातचीत की, इसकी भी जांच होनी चाहिए. परिवार ने 40 से ज्यादा मोबाइल नंबर सार्वजनिक किए हैं. आरोप है कि ये वही नंबर हैं जो अग्रिम जमानत के दौरान गिरिबाला सिंह की तरफ से कोर्ट में दिए गए थे.
परिवार का कहना है कि पुलिस ने इन नंबरों की गंभीरता से जांच नहीं की, जिसके बाद परिवार ने खुद अपने स्तर पर जानकारी जुटाई. ट्विशा के पिता का दावा है कि 13 मई को गिरिबाला सिंह ने कई जजों और प्रभावशाली लोगों को कॉल किए थे.
#BREAKING | ट्विशा के भाई और सास का कथित ऑडियो आया सामने, पुराने रिश्ते को लेकर सवाल पूछने की बात@romanaisarkhan | https://t.co/smwhXUROiK#MPNews #TwishaSharmaCase #GiribalaSingh #AudioCall #ABPNews pic.twitter.com/0zdxSomZXM— ABP News (@ABPNews) May 21, 2026
वायरल ऑडियो की जांच की मांग
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक ऑडियो की जांच की मांग भी परिवार की ओर से की गई है. वकील अंकुर पांडे का कहना है कि ऑडियो में जिस तरह की बातचीत सुनाई दे रही है, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ट्विशा किस तरह की प्रताड़ना से गुजर रही होगी.
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मामले में आरोपी पति समर्थ अब भी फरार बताया जा रहा है. कोर्ट ने उसे 23 मई को पेश होने के निर्देश दिए हैं. वहीं परिवार लगातार मामले की निष्पक्ष और गहराई से जांच की मांग कर रहा है.
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Source: IOCL