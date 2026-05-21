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हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशTwisha Sharma Death: मॉडल ट्विशा शर्मा मौत मामले में हाई कोर्ट जाएगा परिवार, दोबारा पोस्टमार्टम की उठाई मांग

Twisha Sharma Death: मॉडल ट्विशा शर्मा मौत मामले में हाई कोर्ट जाएगा परिवार, दोबारा पोस्टमार्टम की उठाई मांग

Twisha Sharma Death Case: ट्विशा शर्मा मौत मामले में परिवार जबलपुर हाईकोर्ट का रुख करेगा. परिवार ने गिरिबाला सिंह की जमानत रद्द करने, दोबारा पोस्टमार्टम कराने और वायरल ऑडियो जांच की मांग उठाई है.

By : अंबुज पांडेय | Edited By: पंकज यादव | Updated at : 21 May 2026 01:26 PM (IST)
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मॉडल ट्विशा शर्मा मौत मामले में आज बड़ा कानूनी कदम उठाया जा सकता है. ट्विशा के परिवार की तरफ से उनके वकील अंकुर पांडे ने बताया कि परिवार जबलपुर हाईकोर्ट का रुख करेगा. परिवार की ओर से आरोपी पक्ष से जुड़ी कई मांगों को लेकर याचिका दायर की जाएगी.

वकील अंकुर पांडे के मुताबिक, सास गिरिबाला सिंह को मिली अग्रिम जमानत को रद्द करने की मांग हाईकोर्ट में की जाएगी. उनका कहना है कि मामले में कई ऐसे पहलू हैं जिनकी ठीक से जांच नहीं हुई है. परिवार का आरोप है कि जांच में कई अहम तथ्यों को नजरअंदाज किया गया.

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दोबारा पोस्टमार्टम की भी मांग

परिवार अब ट्विशा का दोबारा पोस्टमार्टम कराने की मांग भी उठाने जा रहा है. उनका कहना है कि मौत से जुड़े कई सवाल अब भी साफ नहीं हुए हैं और निष्पक्ष जांच के लिए दोबारा पोस्टमार्टम जरूरी है.

वकील अंकुर पांडे ने दावा किया कि गिरिबाला सिंह ने किन-किन लोगों से बातचीत की, इसकी भी जांच होनी चाहिए. परिवार ने 40 से ज्यादा मोबाइल नंबर सार्वजनिक किए हैं. आरोप है कि ये वही नंबर हैं जो अग्रिम जमानत के दौरान गिरिबाला सिंह की तरफ से कोर्ट में दिए गए थे.

परिवार का कहना है कि पुलिस ने इन नंबरों की गंभीरता से जांच नहीं की, जिसके बाद परिवार ने खुद अपने स्तर पर जानकारी जुटाई. ट्विशा के पिता का दावा है कि 13 मई को गिरिबाला सिंह ने कई जजों और प्रभावशाली लोगों को कॉल किए थे.

वायरल ऑडियो की जांच की मांग

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक ऑडियो की जांच की मांग भी परिवार की ओर से की गई है. वकील अंकुर पांडे का कहना है कि ऑडियो में जिस तरह की बातचीत सुनाई दे रही है, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ट्विशा किस तरह की प्रताड़ना से गुजर रही होगी.

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मामले में आरोपी पति समर्थ अब भी फरार बताया जा रहा है. कोर्ट ने उसे 23 मई को पेश होने के निर्देश दिए हैं. वहीं परिवार लगातार मामले की निष्पक्ष और गहराई से जांच की मांग कर रहा है.

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About the author अंबुज पांडेय

अंबुज पांडेय, 2012 से सक्रिय  पत्रकारिता में हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर प्रिंसिपल कॉरस्पॉडेंट, भोपाल मध्य प्रदेश में कार्यरत हैं. न्यूज़ पॉइंट, NNIS न्यूज़ एजेंसी, APN न्यूज़, ANI, और PTI में बतौर राजनैतिक संवाददाता काम किया . पॉलिटिकल रिपोर्टिंग के साथ-साथ, जन सरोकारों से जुड़ी खबरें, सामाजिक सरोकारों से जुड़ी खबरें और विषम परिस्थिति में प्राकृतिक आपदाएं कवर करने का अनुभव है.
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Published at : 21 May 2026 01:26 PM (IST)
Tags :
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