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हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशट्विशा शर्मा का पति समर्थ सिंह अभी भी फरार, 10 हजार का इनाम घोषित, मौत वाले दिन कब क्या हुआ?

ट्विशा शर्मा का पति समर्थ सिंह अभी भी फरार, 10 हजार का इनाम घोषित, मौत वाले दिन कब क्या हुआ?

Twisha Sharma Death Case: एसीपी रजनीश कश्यप कौल ने जानकारी देते हुए बताया कि इस मामले में 10,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया है. आरोपी पति समर्थ सिंह को पकड़ने के लिए 6 टीमें तैनात की गई हैं.

By : अंबुज पांडेय | Edited By: अजीत | Updated at : 18 May 2026 08:37 PM (IST)
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भोपाल में मॉडल ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत सवालों के घेरे में है और पुलिस की जांच जारी है. वहीं, मामला दर्ज होने के बाद से ही पति समर्थ सिंह फरार है. इस बीच मध्य प्रदेश की पुलिस ने 10 हजार रुपये का इनाम घोषित किया है. समर्थ को पकड़ने के लिए कई टीमें लगाई गई हैं. उसका पासपोर्ट सस्पेंड करने के लिए पुलिस ने संबंधित अथॉरिटी को पत्र लिखा है.

एसीपी रजनीश कश्यप कौल ने जानकारी देते हुए बताया, "इस मामले में 10,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया है. आरोपी समर्थ सिंह को पकड़ने के लिए कई टीमें तैनात की गई हैं. संवैधानिक कार्रवाई के लिए पासपोर्ट कार्यालय को भी पत्र भेजा गया है. हमारी 6 टीमें जांच में लगी हुई हैं, इसकी संख्या और बढ़ाई जाएगी."

ट्विशा की मौत वाले दिन कब क्या हुआ?

  • 12 मई को ट्विशा ने फांसी लगाई
  • दिन में दोपहर 3 से शाम 6 बजे पार्लर गई
  • पार्लर से घर आकर ट्विशा ने समर्थ के साथ टीवी देखा
  • रात 9.45 तक खाना खाया
  • जिसके बाद दोनों अलग अलग रूम में गए. पति पत्नि दोनों अलग अलग रूम में सोते थे
  •  रात 10.05 बजे ट्विशा ने अपनी मां रेखा शर्मा का फोन किया और बोला कि मै फंस गई हूं 
  • फिर ट्विशा की मां ने ट्विशा की सास गिरीबाला के पास फोन किया.
  • मां ने उसकी सास गिरीबाला से कहा कि ट्विशा (घर का नाम टुक टुक) रो रही है, उसे देखिए कुछ हो गया है.
  • गिरीबाला रूम में गई तो वो नहीं मिली फिर टॉप फ्लोर, शैड में देखा कि ट्विशा फंदे से झूली है.
  • ट्विशा रात 10.20 बजे संदिग्ध अवस्था में फंदे से लटकी मिली थी

पिछले साल दिसंबर में हुई थी ट्विशा की शादी

बता दें कि ट्विशा शर्मा ने 5 महीने पहले ही 12 दिसंबर 2025 को भोपाल के समर्थ सिंह से शादी की थी. दोनों की मुलाकात डेटिंग एप के जरिए हुई थी. शादी के बाद ट्विशा अपने पति के साथ भोपाल शिफ्ट हो गई थी. मामला दर्ज होने के बाद से ही पति फरार है. विदेश भागने की आशंका जताई जा रही है. मायके वालों का आरोप है कि ट्विशा ने खुदकुशी नहीं की बल्कि उसकी हत्या की गई है. ट्विशा की सास रिटायर्ड जज हैं. सास का कहना है कि ट्विशा ड्रग एडिक्ट थी.

About the author अंबुज पांडेय

अंबुज पांडेय, 2012 से सक्रिय  पत्रकारिता में हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर प्रिंसिपल कॉरस्पॉडेंट, भोपाल मध्य प्रदेश में कार्यरत हैं. न्यूज़ पॉइंट, NNIS न्यूज़ एजेंसी, APN न्यूज़, ANI, और PTI में बतौर राजनैतिक संवाददाता काम किया . पॉलिटिकल रिपोर्टिंग के साथ-साथ, जन सरोकारों से जुड़ी खबरें, सामाजिक सरोकारों से जुड़ी खबरें और विषम परिस्थिति में प्राकृतिक आपदाएं कवर करने का अनुभव है.
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Published at : 18 May 2026 08:37 PM (IST)
Tags :
MP News Bhopal News Twisha Sharma
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