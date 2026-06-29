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हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशत्विषा शर्मा की आरोपी सास गिरिबाला के घर में देर रात घुसे चोर, क्राइम सीन पर हुई चोरी?

त्विषा शर्मा की आरोपी सास गिरिबाला के घर में देर रात घुसे चोर, क्राइम सीन पर हुई चोरी?

Bhopal News In Hindi: भोपाल के जिस घर में त्विषा शर्मा की मौत हुई थी, वहां देर रात तीन नकाबपोश चोर घुस गए. यह घर पुलिस जांच के दायरे में है. घर की मालिकन और आरोपी सास गिरिबाला फिलहाल हिरासत में हैं.

Written By : अंबुज पांडेय |  Updated at : 29 Jun 2026 08:21 AM (IST)
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भोपाल में त्विषा शर्मा मौत मामले में आरोपी सास और रिटायर्ड जिला जल गिरीबाला सिंह के घर रविवार (28 जून) की देर रात चोर घुस गए. इस घटना से हड़कंप मच गया. दरअसल, गिरिबाला सिंह इस समय न्यायिक हिरासत में हैं. ऐसे में सवाल उठने लगे कि क्या क्राइम सीन पर चोरी हुई है?

रविवार की देर रात गिरिबाला के कटारा हिल्स स्थित घर पर तीन नकाबपोश बदमाशों के घुसने की खबर है. यहीं त्विषा शर्मा की मौत हुई थी. ऐसे में यह क्राइम सीन पुलिस के अंडर है. इलाके में गश्त कर रहे चार्ली वाहन का सायरन सुनकर चोर भाग गए. पुलिस के मौके पर पहुंचते ही वे वहां से फरार हो गए. पुलिस बल जांच के लिए गिरीबाला के घर पहुंच चुका है.

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पुलिस ने दी यह जानकारी

पुलिस के मुताबिक तीन नकाबपोश चोर रात में करीब 2.00 बजे गिरिबाला के घर के फर्स्ट फ्लोर पर बने गेट से अंदर घुसे थे. यह घर अभी जांच के दायरे में है. इस दौरान गिरिबाला का सिर्फ बड़ा बेटा घर पर मौजूद था. गिरिबाला और उनका छोटा बेटा समर्थ सिंह हत्या के मामले में न्यायिक हिरासत में हैं.

बता दें कि चोरों ने भागने से पहले सोने के गहने और कई जरूरी डॉक्यूमेंट्स चुरा लिए. पुलिस गश्त के दौरान एक वाहन में तैनात कर्मियों ने इलाके में संदिग्ध गतिविधि देखी. इसके बाद पुलिस तीनों आरोपियों के पास पहुंची और पूछताछ शुरू कर दी. बदमाशों ने इसका विरोध करते हुए वहां से फरार हो गए. 

सामान से भरा थैला छोड़कर भागे चोर

पुलिस ने बताया कि चोर चांदी का कटोरा और डॉक्यूमेंट्स से भरा हुआ थैला वहीं पर छोड़कर भाग गए. फिलहाल पुलिस यह पता लगा रही है कि चोरों ने गिरिबाला के घर से क्या क्या चुराया है. मामले में आगे की गहनता से जांच जारी है. इस घटना को लेकर अब क्राइम सीन की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं.

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About the author अंबुज पांडेय

अंबुज पांडेय, 2012 से सक्रिय  पत्रकारिता में हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर प्रिंसिपल कॉरस्पॉडेंट, भोपाल मध्य प्रदेश में कार्यरत हैं. न्यूज़ पॉइंट, NNIS न्यूज़ एजेंसी, APN न्यूज़, ANI, और PTI में बतौर राजनैतिक संवाददाता काम किया . पॉलिटिकल रिपोर्टिंग के साथ-साथ, जन सरोकारों से जुड़ी खबरें, सामाजिक सरोकारों से जुड़ी खबरें और विषम परिस्थिति में प्राकृतिक आपदाएं कवर करने का अनुभव है.
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Published at : 29 Jun 2026 08:19 AM (IST)
Tags :
Madhya Pradesh Police Bhopal News MADHYA PRADESH NEWS Twisha Sharma
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