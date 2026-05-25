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हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशTwisha Sharma Case Live Updates: सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद एक्शन में सीबीआई, टीम आज जाएगी भोपाल, टेकओवर करेगी ट्विशा केस

Twisha Sharma Case Live Updates: सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद एक्शन में सीबीआई, टीम आज जाएगी भोपाल, टेकओवर करेगी ट्विशा केस

Twisha Sharma Case Live Updates: ट्विशा शर्मा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने CBI जांच पर भरोसा जताया है.जबकि हाई कोर्ट में गिरिबाला सिंह की जमानत रद्द करने की मांग पर सुनवाई होनी है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क  | Updated at : 25 May 2026 12:08 PM (IST)

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Twisha Sharma Case Live Updates
Source : अंबुज पांडेय

Background

भोपाल की चर्चित एक्ट्रेस ट्विशा शर्मा मौत मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि उन्हें जानकारी मिली है कि मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है और उन्हें भरोसा है कि एजेंसी जिम्मेदारी से जांच करेगी.

सुनवाई के दौरान मध्य प्रदेश सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि मृतका की सास गिरिबाला सिंह ने जांच में सहयोग नहीं किया और बयान दर्ज कराने में अनाकानी की, जिस पर गिरिबाला पक्ष के वकील ने आपत्ति जताते हुए कहा कि उन्होंने बयान रिकॉर्ड कराया है. वहीं पीड़ित परिवार के वकील सिद्धार्थ लूथरा ने शुरुआती जांच में सबूतों से छेड़छाड़ का आरोप लगाया, हालांकि कोर्ट ने इस पर टिप्पणी करने से इनकार करते हुए कहा कि कानून को अपना काम करने दिया जाए.

इधर मामले में नया खुलासा सामने आया है कि क्राइम सीन से ट्विशा शर्मा की बॉडी नीचे लाने वालों में पति समर्थ सिंह, उसका कजिन स्वराज सिंह और घर का एक कर्मचारी शामिल था. एसआईटी ने स्वराज सिंह के भी बयान दर्ज किए हैं. दूसरी ओर जबलपुर स्थित मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में ट्विशा की सास गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत खारिज करने की मांग को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई होनी है. एक याचिका मध्य प्रदेश सरकार और दूसरी ट्विशा के पिता नवनिधि शर्मा की ओर से दायर की गई है.

इस बीच इंदौर में समर्थ पक्ष के वकील ज्ञानेंद्र शर्मा ने मीडिया से बातचीत में समर्थ और उसकी मां पर लगे आरोपों को बेबुनियाद बताया और सीबीआई जांच का स्वागत किया. उन्होंने कहा कि पति-पत्नी के बीच गर्भ और अबॉर्शन को लेकर सामान्य बातचीत को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है. साथ ही बार काउंसिल द्वारा समर्थ की सदस्यता निरस्त किए जाने पर भी सवाल उठाए.

12:08 PM (IST)  •  25 May 2026

CBI आज ही टेकओवर करेगी केस

ट्विशा शर्मा का मामला सीबीआई आज ही टेकओवर करेगी. जानकारी के अनुसार टीम आज ही भोपाल जाएगी.

12:03 PM (IST)  •  25 May 2026

एमपी हाईकोर्ट की जबलपुर बेंच में 2.30 बजे सुनवाई

ट्विशा मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर बेंच में 2.30 बजे सुनवाई होगी. इससे पहले भोपाल जिला कोर्ट में भी सुनवाई होगी. जिलाकोर्ट की सुनवाई में सीसीटीवी, कॉल डिटेल सुरक्षित रखने पर सुनवाई होगी.स

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Supreme Court High Court Madhya Pradesh News CBI Bhopal News CRIME NEWS Twisha Sharma Case
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