मध्य प्रदेश: पटाखों की दुकानों में लगी भीषण आग, पुलिस ने लिया सख्त एक्शन, 8 व्यापिरयों पर FIR

धार जिले के ग्राम बिल्दा (गंधवानी) में शुक्रवार दोपहर साप्ताहिक बाजार के दौरान मची आग ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया. जानकारी के अनुसार, पटाखों की दुकानों से शुरू हुई यह आग धीरे-धीरे फैलते हुए 20 से ज्यादा दुकानों, मकानों और कई बाइक को अपनी चपेट में ले गई.

कुछ ही मिनटों में बाजार का बड़ा हिस्सा जलकर खाक हो गया और मौके पर अफरा-तफरी मच गई. इस हादसे में छह लोग झुलसकर घायल हुए, जिनमें से तीन की हालत गंभीर बताई गई है. गंधवानी थाना प्रभारी प्रदीप खन्ना ने बताया कि गंभीर रूप से घायल मालसिंह पिता मोहन (45), संतुबाई (42) और कालू पिता थावरिया (55) को जिला अस्पताल धार रेफर किया गया है.

वहीं अन्य घायलों में डेबर सिंह (55), मेह सिंह (35) और सारीबाई पति नवसिंह का गंधवानी में इलाज जारी है. डॉ. भव्या वास्केल ने बताया कि फिलहाल सभी की स्थिति सामान्य है.

पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा

घटना के बाद फरियादी राजेन्द्र पिता रघुनाथ सौलंकी की रिपोर्ट पर पुलिस ने मनावर व गंधवानी के आठ व्यापारियों के खिलाफ बीएनएस की धारा 223, 211, 288, 324(5), 125(क), 3(5) सहित विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1884 की धारा 5, 9B(1)(b) के तहत मामला दर्ज किया है.

आरोपियों में मोहिज पिता गफुर, जोहार पिता हकीमुद्दीन, हुसैनी पिता युसुफ, मोहिज पिता रसुल, सिराज पिता रसुल, कुतुब पिता हकीमुद्दीन, मुर्तजा पिता मोहिज (मनावर निवासी) और शांतिलाल पिता मांगीलाल (गंधवानी निवासी) शामिल हैं.

स्थानीय विधायक ने दुख प्रकट किया

यह हादसा नेता प्रतिपक्ष एवं विधायक उमंग सिंघार के विधानसभा क्षेत्र में हुआ है. सिंघार ने पोस्ट कर दुख जताया और घायलों को ₹20,000 की आर्थिक सहायता दी. उन्होंने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि बिना पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था के पटाखा बाजार लगाना यह प्रशासनिक चूक है.

जिला कांग्रेस अध्यक्ष स्वतंत्र जोशी ने भी घटना को गंभीर लापरवाही बताते हुए कहा कि 30 से अधिक दुकानों का नुकसान हुआ है और प्रशासन को इस हादसे से सबक लेकर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करनी चाहिए.