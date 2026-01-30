स्कूल एक ऐसी जगह होती है जहां बच्चे शिक्षित होने जाते हैं और शिक्षक पढ़ाने जाते हैं, लेकिन सोच कर देखिए क्या हो जब ऐसे पवित्र स्थानों पर भी छात्राएं हैवानियत का शिकार हो जाए और हैवानियत करने वाला और कोई नहीं, बल्कि एक शिक्षक हो. कुछ ऐसा ही मामला मध्य प्रदेश से सामने आया है.

मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले के पलेरा थाना क्षेत्र में 30 जनवरी 2026 को एक सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली 6 वर्षीय नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया गया. आरोप उसी स्कूल के 58 वर्षीय शिक्षक पर है, जिसे पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है.

कैसे हुई घटना?

पुलिस और पीड़िता की दादी द्वारा थाने में दिए गए आवेदन के अनुसार, बच्ची रोज की तरह स्कूल पहुंची थी. इसी दौरान आरोपी शिक्षक ने उसे बहला-फुसलाकर स्कूल के निर्माणाधीन कक्ष में ले गया. वहां उसने छात्रा के कपड़े उतारकर गलत काम करने का प्रयास किया.

घटना के समय बच्ची घबरा गई और जोर-जोर से रोने लगी. शोर से घबराकर आरोपी शिक्षक ने बच्ची को डरा-धमकाकर किसी को न बताने की हिदायत दी और स्कूल से निकल गया. घर पहुंचने पर बच्ची ने पूरी घटना रोते हुए अपनी दादी को बताई.

पुलिस कार्रवाई और प्रशासनिक कदम

घटना की जानकारी मिलते ही परिजन पीड़िता को लेकर पलेरा थाने पहुंचे. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी शिक्षक के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विक्रम सिंह ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है. मामला संज्ञान में आते ही टीकमगढ़ कलेक्टर ने भी सख्त कदम उठाते हुए आरोपी शिक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया. पुलिस का कहना है कि जांच निष्पक्ष तरीके से की जा रही है और पीड़िता को हर स्तर पर सुरक्षा और सहयोग दिया जा रहा है.

प्रशासनिक एक्शन और जनआक्रोश

घटना की जानकारी मिलते ही हिंदू संगठन के लोग कस्बे में एकत्रित हो गये और उन्होंने तहसीलदार को एक ज्ञापन सौपकर दोषी शिक्षक के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करते हुए बुलडोजर से उसका घर गिराये जाने की मांग की है, वही मामला संज्ञान में आते ही टीकमगढ़ कलेक्टर ने भी दोषी शिक्षक को निलंबित कर दिया है.

धर्मेश त्रिपाठी की रिपोर्ट.