हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बजटWPL 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशविकसित भारत @2047 की नींव: सीएम मोहन ने बजट को बताया स्वर्णिम भविष्य का रोडमैप, लेख भी लिखा

विकसित भारत @2047 की नींव: सीएम मोहन ने बजट को बताया स्वर्णिम भविष्य का रोडमैप, लेख भी लिखा

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने केंद्रीय बजट 2026-27 को 'विकसित भारत' के संकल्प को मजबूत करने वाला बताया. उन्होंने कहा कि यह बजट गरीब, किसान, महिला, युवा और मध्यम वर्ग को सशक्त करेगा.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 02 Feb 2026 08:57 PM (IST)
Preferred Sources

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा लोकसभा में प्रस्तुत किए गए केंद्रीय बजट 2026-27 का मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इंदौर में सीधा प्रसारण देखा. सीएम मोहन ने कहा कि 'विकसित भारत' के संकल्प को मजबूती प्रदान करने वाला यह लोकहितैषी बजट गरीब, किसान, महिला, युवा और मध्यम वर्ग को सशक्त करते हुए देश को वैश्विक विकास का अग्रणी केंद्र बनाने की स्पष्ट दिशा देता है.

सीएम ने कहा कि एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, एआई, एजुकेशन, हेल्थ एवं टूरिज्म समेत हर क्षेत्र में यह बजट समावेशी विकास, आत्मनिर्भरता और विकसित भारत @2047 के संकल्प को नई मजबूती प्रदान करेगा. मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जनकल्याणकारी बजट के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी एवं माननीय वित्त मंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त किया.
 
बजट में सभी वर्गों के कल्याण पर फोकस

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि बजट में भारत को सशक्त बनाने के लक्ष्य निर्धारण के साथ आर्थिक ग्रोथ को बढ़ावा देते हुए सभी वर्गों के कल्याण पर फोकस किया गया है. इसके साथ ही विनिर्माण क्षेत्र में रणनीतिक विकास की दृष्टि से पर्याप्त धनराशि का प्रबंधन भी किया गया है.

देश के विकास के साथ मध्यप्रदेश भी आगे बढ़ेगा- सीएम यादव

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि एआई सेक्टर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के माध्यम से देश के विकास के साथ मध्यप्रदेश भी आगे बढ़ेगा. वस्त्र उद्योगों के रिफॉर्म से राज्यों को लाभ मिलेगा. कल प्रस्तुत किए गए बजट में 5 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों के विकास के लिए ₹5,000 करोड़ का प्रबंधन किया गया है और छोटे शहरों में भी तीर्थ स्थलों के विकास पर ध्यान दिया गया है. गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए दवाएं सस्ती की गई हैं.

सीएम मोहन यादव ने बजट पर लेख भी लिखा

उन्होंने लिखा है, ''भारत विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर तेजी से बढ़ रहा है. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सशक्त और दूरदर्शी नेतृत्व में हम विकसित भारत का मिशन लेकर आगे बढ़ रहे हैं. केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत बजट 2026-27 मध्यप्रदेश के लिए आर्थिक विकास की नई संभावनाओं के द्वार खोलेगा, उद्योगों को सरल प्रक्रियाएँ, निवेशकों को भरोसेमंद वातावरण, युवाओं को रोजगार के अवसर, महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण, एमएसएमई सेक्टर को संस्थागत समर्थन और नागरिकों को बेहतर सेवाएँ प्राप्त होंगी.''

आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की जो नींव प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में रखी गई है उसे वर्ष 2026-27 के बजट ने और ज्यादा मजबूत किया है. भारत की अर्थव्यवस्था अब तेजी से नई ऊंचाइयों को छूने के लिए तत्पर है. युवा शक्ति, नारी शक्ति, किसान शक्ति और उदयमिता के सहयोग से भारत ने आगे बढ़ने जो संकल्प लिया है वह कई अर्थों में अदभुत है. आज जब भारत औदयोगिक निवेश और निर्माण क्षेत्र का हब बनने जा रहा है, उसमें मध्यप्रदेश भी अपनी पूरी शक्ति के साथ योगदान देने के लिए तैयार है. हमने औदयोगिक निवेश के लिये अनूकूल वातावरण तैयार किया, जिससे निरंतर निवेश आ रहा है. नये बजट से पूरे इको-सिस्टम को नई ऊर्जा मिली है. बजट में हरित अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने पर पूरा ध्यान केन्द्रित किया गया है. इससे मध्यप्रदेश को दीर्घकालिक लाभ होने वाला है. कृषक कल्याण और कृषि विकास को मिशन के रूप में आगे बढ़ाने का संकल्प भी लिया गया है.''

''केन्द्रीय बजट गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति को आत्मनिर्भर बनाने के लिए समर्पित है. यह सर्वव्यापी, सर्वस्पर्शी और सर्वसमावेशी बजट है. जिस प्रकार मध्यप्रदेश में तेजी से शिक्षा का आधुनिकीकरण हो रहा है, नया बजट युवाओं के कौशल विकास और रोज़गार के लिए व्यापक अवसर लेकर आया है. शिक्षा से रोजगार एवं उदयम स्थायी समिति का गठन और 15 हजार माध्यमिक विदयालयों एवं 500 महाविदयालयों में एपीजीसी कंटेंट क्रिएटर लैब की स्थापना रचनात्मकता को बढ़ावा देगी. पर्यटन क्षेत्र में आईआईएम के सहयोग से 10 हजार गाइड्स के कौशल उन्नयन और खेलो इंडिया मिशन के माध्यम से अगले दशक में खेलों के परिदृश्य में बदलाव लाने का लक्ष्य युवाओं को नई दिशा देगा. महिलाओं के लिये एमएसएमई ग्रोथ फंड के लिए 10 हजार करोड़ रूपये का आवंटन लाभदायी होगा. युवा भारत के लिये सेवा क्षेत्र का विस्तार संभावनाओं के नये द्वार खोलेगा और रोज़गार और उदयम के अवसर बढ़ेंगे.''

''महिला उदयमिता को बढ़ावा देने के लिए लखपति दीदी योजना में महिला उदयमियों को क्रेडिट लिंक आजीविका से उद्म स्वामित्व से जोड़ने में मदद मिलेगी. मध्यप्रदेश ने पहले ही इस दिशा में ठोस प्रयास किये हैं. सिटी ईकॉनामिक रीजन बनाने की नीति मध्यप्रदेश के शहरी विकास के लिए विशेष रूप से लाभकारी होगी. शहरों को संगठित आर्थिक केंद्रों के रूप में विकसित करने में यह सहायक सिद्ध होगी. शहरी क्षेत्रों में नियोजित आर्थिक विकास, औद्योगिक‑व्यावसायिक क्लस्टरिंग और आधुनिक अधोसंरचना का निर्माण होगा. इससे मध्यप्रदेश के प्रमुख शहर संगठित आर्थिक केंद्रों के रूप में विकसित होंगे और निवेश‑अनुकूल शहरी अर्थव्यवस्था का निर्माण होगा. यह निवेश मॉडल मध्यप्रदेश के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा और कनेक्टिविटी, लॉजिस्टिक्स तथा व्यापारिक सुगमता को व्यापक रूप से मजबूत बनायेगा.''

''बजट में सामाजिक समावेश पर पूरा ध्यान दिया गया है. आर्थिक विकास की ये पहल मध्यप्रदेश के लिए अत्यंत लाभकारी होगी. समावेशी विकास के साथ मानव-पूंजी निर्माण को भी मजबूती मिलेगी. शी-मार्ट्स, दिव्यांगजन कौशल योजना, सभी जिलों में गर्ल्स हॉस्टल और शिक्षा‑कौशल आधारित पहल से सामाजिक सशक्तिकरण के साथ आर्थिक विकास को समावेशी स्वरूप मिलेगा. इससे मध्यप्रदेश में गुणवत्तापूर्ण मानव‑पूंजी का सृजन होगा.''

''ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को विकास के केन्द्र में रखते हुए यह बजट प्रशासनिक सरलीकरण, निवेश-अनुकूल नीतियों, संरचनात्मक सुधारों और वित्तीय स्थिरता के माध्यम से मध्यप्रदेश को तेज़ी से उभरती अर्थव्यवस्था के रूप में विकसित करने की ठोस आधारशिला रखता है. मध्यप्रदेश के लिए केंद्रीय बजट 2026-27 केवल एक नीति-दस्तावेज नहीं, बल्कि राज्य के आर्थिक, औद्योगिक और सामाजिक विकास का एक ऐतिहासिक अवसर है, जो मध्यप्रदेश को नई ऊँचाइयों तक ले जाने में अत्यंत सहायक एवं परिवर्तनकारी भूमिका निभाएगी.''

Published at : 02 Feb 2026 08:48 PM (IST)
Tags :
MP News MOHAN YADAV MADHYA PRADESH Budget 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'पुरानी शराब की तरह...', जनरल एमएम नरवणे ने अपनी किताब के बारे में क्या कहा, जिसका राहुल गांधी ने संसद में किया जिक्र
'पुरानी शराब की तरह', नरवणे ने अपनी किताब के बारे में क्या कहा, जिसका राहुल गांधी ने किया जिक्र
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP में कब होंगे पंचायत चुनाव? मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने बताई संभावित डेट
UP में कब होंगे पंचायत चुनाव? मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने बताई संभावित डेट
इंडिया
तेजस्वी सूर्या ने संसद में ऐसा क्या कहा, जिसके बाद उखड़ गए राहुल गांधी? अमित शाह-राजनाथ को करना पड़ा डिफेंड
तेजस्वी सूर्या ने संसद में ऐसा क्या कहा, जिसके बाद उखड़ गए राहुल गांधी? अमित शाह-राजनाथ को करना पड़ा डिफेंड
क्रिकेट
ICC पाकिस्तान पर लेगा एक्शन? भारत से नहीं खेलने पर PCB होगा बर्बाद! पूरी क्रिकेट टीम पर लग सकता है बैन
ICC पाकिस्तान पर लेगा एक्शन? भारत से नहीं खेलने पर PCB होगा बर्बाद! टीम पर लग सकता है बैन
Advertisement

वीडियोज

Budget 2026: Degree से Direct Job तक का Masterplan | Paisa Live
Budget 2026 का Masterstroke! Textile Sector से चुनावी Pitch और Global War की तैयारी | Paisa Live
Budget 2026 का Masterstroke! Textile Sector से चुनावी Pitch और Global War की तैयारी | Paisa Live
Rahul Gandhi Budget Speech: राहुल के भाषण के बीच संसद में हो गया हंगामा! | Parliament Session
The 50 First Episode Review: Bigg Boss की Copy? | Rajat Dalal VS Digvijay Rathee
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'पुरानी शराब की तरह...', जनरल एमएम नरवणे ने अपनी किताब के बारे में क्या कहा, जिसका राहुल गांधी ने संसद में किया जिक्र
'पुरानी शराब की तरह', नरवणे ने अपनी किताब के बारे में क्या कहा, जिसका राहुल गांधी ने किया जिक्र
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP में कब होंगे पंचायत चुनाव? मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने बताई संभावित डेट
UP में कब होंगे पंचायत चुनाव? मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने बताई संभावित डेट
इंडिया
तेजस्वी सूर्या ने संसद में ऐसा क्या कहा, जिसके बाद उखड़ गए राहुल गांधी? अमित शाह-राजनाथ को करना पड़ा डिफेंड
तेजस्वी सूर्या ने संसद में ऐसा क्या कहा, जिसके बाद उखड़ गए राहुल गांधी? अमित शाह-राजनाथ को करना पड़ा डिफेंड
क्रिकेट
ICC पाकिस्तान पर लेगा एक्शन? भारत से नहीं खेलने पर PCB होगा बर्बाद! पूरी क्रिकेट टीम पर लग सकता है बैन
ICC पाकिस्तान पर लेगा एक्शन? भारत से नहीं खेलने पर PCB होगा बर्बाद! टीम पर लग सकता है बैन
बॉलीवुड
बॉक्स ऑफिस अलर्ट: 27 फरवरी को थिएटर्स में लौटेगी ये सुपरहिट फिल्म, बड़े-बड़े ‘धुरंधर’ भी रह जाएंगे पीछे!
बॉक्स ऑफिस अलर्ट: 27 फरवरी को थिएटर्स में लौटेगी ये सुपरहिट फिल्म, बड़े-बड़े ‘धुरंधर’ भी रह जाएंगे पीछे!
विश्व
'जब इंडियन और सांप दिखाई दे तो पहले इंडियन को मारो', एपस्टीन फाइल्स में सामने आई नॉर्वे के डिप्लोमैट की नफरती सोच
'जब इंडियन और सांप दिखाई दें तो पहले इंडियन को मारो', नॉर्वे के डिप्लोमैट की नफरती सोच
ट्रेंडिंग
प्लेन में पहुंच पिता ने दिया पायलट बेटे को सरप्राइज! बेटे का ऐलान सुन इमोशनल हुए यात्री, वीडियो वायरल
प्लेन में पहुंच पिता ने दिया पायलट बेटे को सरप्राइज! बेटे का ऐलान सुन इमोशनल हुए यात्री, वीडियो वायरल
हेल्थ
Budget 2026 Cancer Relief: कैंसर की ये 17 दवाएं हुई सस्ती, यहां देख लें पूरी लिस्ट
कैंसर की ये 17 दवाएं हुई सस्ती, यहां देख लें पूरी लिस्ट
ENT LIVE
Rohit Shetty पर firing मामले में बड़ा खुलासा, Bisnoi Gang से जुड़े आरोपी पकड़े गए
Rohit Shetty पर firing मामले में बड़ा खुलासा, Bisnoi Gang से जुड़े आरोपी पकड़े गए
ENT LIVE
Human Cocaine Review | पुष्कर जोग, जाकिर खान, इशिता राज और सिद्धांत कपूर की शानदार परफॉरमेंस
Human Cocaine Review | पुष्कर जोग, जाकिर खान, इशिता राज और सिद्धांत कपूर की शानदार परफॉरमेंस
ENT LIVE
Sarvam Maya Review: एक Guitarist बना पंडित और फिर हो गया भूत से प्यार
Sarvam Maya Review: एक Guitarist बना पंडित और फिर हो गया भूत से प्यार
ENT LIVE
Gandhi Talks Review: Vijay Sethupathi ने बता दिया कि लोग क्यों उन्हें कहते हैं Acting School
Gandhi Talks Review: Vijay Sethupathi ने बता दिया कि लोग क्यों उन्हें कहते हैं Acting School
ENT LIVE
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
Embed widget