हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशमध्य प्रदेश: गुना में तांत्रिक क्रियाओं के शक में बाबा को उतारा मौत के घाट, तीन आरोपी गिरफ्तार

मध्य प्रदेश: गुना में तांत्रिक क्रियाओं के शक में बाबा को उतारा मौत के घाट, तीन आरोपी गिरफ्तार

Madhya pradesh News: गुना में तांत्रिक बाबा की हत्या के मामले में गुना पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है. ग्राम बलखण्‍डी में पेड़ पर संदिग्‍ध अवस्‍था में मृतक का शव लटका हुआ मिला था.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 16 Oct 2025 10:21 PM (IST)
Preferred Sources

मध्य प्रदेश के गुना जिले के फतेहगढ़ थानांतर्गत ग्राम बलखण्‍डी में ग्राम बरमन सोसायटी निवासी मृतक बाबा मान सिंह भिलाला का शव संदिग्‍ध अवस्‍था में एक पेड़ पर लटका हुआ मिला था. इस मामले में तत्‍परता से कार्रवाई करते हुए पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर का खुलासा किया. तीनों हत्यारोपी गिरफ्तार कर जेल भेज दिए गए.

बुधवार (8 अक्‍टूबर 2025) को जिले के फतेहगढ़ थानांतर्गत ग्राम बलखण्‍डी में एक खेत की मेड़ पर बहेड़ा के पेड़ पर एक व्यक्ति का शव लटका होने की सूचना मिली थी फतेहगढ़ थाना पुलिस तत्‍काल मौके पर पहुंची और लाश व घटना स्‍थल का बारीकी से मौका मौआयना किया.

आत्महत्या का रूप देने की कोशिश 

शव की पहचान मान‍ सिंह पुत्र जुवान सिंह भिलाला उम्र 55 साल निवासी ग्राम बरमन सोसायटी थाना फतेहगढ़ के रूप में हुई. उक्त हत्या मे दृश्य को आत्महत्या का रूप देने की कोशिश मे मृतक को पेड़ पर तोलिये से फंदा डालकर लटकाया गया था.

आरोपियों का मानना था कि गांव में एक के बाद एक पांच मौतें हो गई और ये मौत का कारण मान सिंह के तंत्र मंत्र की वजह से हुई है. आरोपी ओजम सिंह अभी भी अपने उपर तंत्र मंत्र से बिमार होने की बात कह रहा है उसे दुसरे  किसी दुसरे तांत्रिक द्वारा प्रसाद देने पर ठीक होने की बात कह रहा है. 

पुलिस अधीक्षक ने दिए जांच के निर्देश 

पुलिस अधीक्षक अंकित सोनी के द्वारा उक्त घटना को चुनौती के रुप में लिया और मामले में हर पहलुओं पर सूक्ष्मता से जांच कर प्रकरण का शीघ्र खुलासा किए जाने के निर्देश दिए गए. निर्देशानुसार फतेहगढ़ थाना प्रभारी द्वारा  प्रारंभिक जांच में मृतक के सिर, आंख व शरीर में अन्‍य जगह चोट के निशान पाए गए एवं घटनास्थल का मौका मुआयना करने पर मौके से कुछ जरूरी साक्ष्‍य जप्त किये गए.

 मृतक का पोस्टमार्टम कराया गया है जिसकी रिपोर्ट में डॉक्टर ने मृत्यु का कारण गला दबने से होना लेख किया. जांच के दौरान मृतक के परिजनों व अन्‍य साक्षियों के कथन लिए गए, जिसमें उनके द्वारा मृतक को अंतिम बार ओजम भिलाला, अमर सिंह भिलाला एवं मुकेश भिलाला निवासीगण ग्राम बरमन सोसायटी के साथ देखा जाना बताया है. 

वहीं इन पर ही हत्‍या कर लास को पेड़ पर लटकाने का शक व्‍यक्‍त करते हुए कि कहा कि इनके द्वारा मृतक पर तंत्र-मंत्र करने का अरोप लगाया जाता था और जो पूर्व में मृतक से विवाद भी कर चुके थे और उसे गांव छोड़कर जाने की धमकी देते थे. 

पुलिस ने जांच के लिए तकनीकी प्रकरण की ली मदद

पुलिस ने जांच के दौरान तकनीकी उपकरणों की मदद ली गई, जिसमें मृतक एवं तीनों संदेहियों के बीच घटना से पहले उनके बीच लगातार संपर्क पाया गया. प्रकरण की संपूर्ण जांच में साक्षियों के कथनों एवं परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर ओजम भिलाला, अमर सिंह भिलाला व मुकेश भिलाला के द्वारा ही मान सिंह भिलाला की हत्‍या कर शव को पेड़ पर लटका दिया गया.

15 अक्‍टूबर 2025 को तीनों आरोपियों के विरूद्ध फतेहगढ़ थाने में अप.क्र. 260/25 धारा 103(1), 3(5) बीएनएस के तहत अपराध दर्ज कर पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू की. फतेहगढ़ थाना पुलिस द्वारा आरोपियों की सरगर्मी से तलाश की गई और इसमें तत्परता से कार्यवाही करते हुए 20 घंटे के भीतर ही तीनों आरोपियों, जिनमें आजम सिंह भी शामिल है, को पुलिस ने हिरासत में लिया है.

आरोपियों से की पूछताछ

आरोपियों से पूछताछ करने पर उनके द्वारा अपना जुर्म स्‍वीकारते हुए बताया कि मान सिंह भिलाला तंत्र-मंत्र करता था, जिससे उनके परिवार के लोग अक्‍सर बीमार बने रहते थे, उनके द्वारा मान सिंह से कई बार तंत्र-मंत्र छोड़ देने और गांव छोड़ने के लिए कहा गया, लेकिन वह नहीं मान रहा था. 

इसलिए उनके द्वारा मान सिंह की हत्‍या करने की योजना बनाई और दिनांक 07 अक्‍टूबर 2025 को उनके द्वारा मान सिंह को कॉल कर पूछा तो वह सिरसौद में था, फिर वह सिरसौद पहुंचे और मान सिंह को घर छोड़ने का बोलकर उसे मोटर सायकिल पर बिठा लिया और रास्‍ते में बलखण्‍डी गांव के पास उसके गले में तोलिया डालकर खींचा तो वह मोटर सायकिल से नीचे गिर गया. 

गिरने की वजह से उसके सिर में चोट लग गई थी और फिर वह उसे खींचकर रोड़ से अंदर खेत में ले गए और तोलिया से गला दवाकर एक पेड़ पर लटका दिया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी. पुलिस ने प्रकरण में तीनों आरोपी गिरफ्तार कर जिन्‍हें आज माननीय न्‍यायालय पेश किया, जहां से उन्‍हें जेल भेज दिया है.

Input By : Mohan Baghel
और पढ़ें
Published at : 16 Oct 2025 10:19 PM (IST)
Tags :
MP News MP POlice
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'48 घंटे में पूरी करो पाकिस्तान की मांगें, अगर...', तालिबान संग समझौते को लेकर बोले शहबाज शरीफ
'48 घंटे में पूरी करो पाकिस्तान की मांगें, अगर...', तालिबान संग समझौते को लेकर बोले शहबाज शरीफ
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सपा नेता आजम खान को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, 15 नवंबर को होगी अगली सुनवाई
सपा नेता आजम खान को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, 15 नवंबर को होगी अगली सुनवाई
क्रिकेट
ऑस्ट्रेलिया की जीत से बिगड़ा भारत के सेमीफाइनल का गणित! जानें अब टीम इंडिया को क्या करना होगा
ऑस्ट्रेलिया की जीत से बिगड़ा भारत के सेमीफाइनल का गणित! जानें अब टीम इंडिया को क्या करना होगा
बॉलीवुड
Jolly LLB 3 BO Collection Day 28: 'जॉली LLB 3' ने चकनाचूर किया 'गजिनी' का रिकॉर्ड, अब करेगी 'रा-वन' का शिकार?
'जॉली LLB 3' ने चकनाचूर किया 'गजिनी' का रिकॉर्ड, अब करेगी 'रा-वन' का शिकार?
Advertisement

वीडियोज

महागठबंधन में घमासान, 4 बजे होगी VIP प्रमुख Mukesh Sahani की प्रेस कॉन्फ्रेंस
पंकज धीर का निधन, क्या आप जानते हैं अर्जुन के किरदार के लिए हुए थे साइन?, पंकज धीर का अंतिम संस्कार
महाभारत के कर्ण यानी पंकज धीर का 68 साल की उम्र में कैंसर से लड़ाई के बाद निधन हो गया
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने तलाक की कंट्रोवर्सिअल लड़ाई के बीच 30 करोड़ रुपये का एलीमोनी मांगा
Greater Noida News: ग्रेटर नोएडा में दिखा दिल दहला देने वाला एक्सीडेंट | ABP NEWS
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 141 / litre 46.23
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 145 / litre 57.33
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'48 घंटे में पूरी करो पाकिस्तान की मांगें, अगर...', तालिबान संग समझौते को लेकर बोले शहबाज शरीफ
'48 घंटे में पूरी करो पाकिस्तान की मांगें, अगर...', तालिबान संग समझौते को लेकर बोले शहबाज शरीफ
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सपा नेता आजम खान को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, 15 नवंबर को होगी अगली सुनवाई
सपा नेता आजम खान को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, 15 नवंबर को होगी अगली सुनवाई
क्रिकेट
ऑस्ट्रेलिया की जीत से बिगड़ा भारत के सेमीफाइनल का गणित! जानें अब टीम इंडिया को क्या करना होगा
ऑस्ट्रेलिया की जीत से बिगड़ा भारत के सेमीफाइनल का गणित! जानें अब टीम इंडिया को क्या करना होगा
बॉलीवुड
Jolly LLB 3 BO Collection Day 28: 'जॉली LLB 3' ने चकनाचूर किया 'गजिनी' का रिकॉर्ड, अब करेगी 'रा-वन' का शिकार?
'जॉली LLB 3' ने चकनाचूर किया 'गजिनी' का रिकॉर्ड, अब करेगी 'रा-वन' का शिकार?
इंडिया
क्या नीतीश कुमार नहीं बनेंगे बिहार के सीएम? अमित शाह बोले- 'चुनाव के बाद विधायक दल तय करेगा'
क्या नीतीश कुमार नहीं बनेंगे बिहार के सीएम? अमित शाह बोले- 'चुनाव के बाद विधायक दल तय करेगा'
राजस्थान
राजस्थान में कफ सिरप से मौत, बच्चे के परिवार की चुनौती, पोस्टमार्टम से खुलेगा सच
राजस्थान में कफ सिरप से मौत, बच्चे के परिवार की चुनौती, पोस्टमार्टम से खुलेगा सच
नौकरी
ISRO Jobs 2025: ISRO में निकली इन कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसी, ये है आवेदन करने का आसान तरीका
ISRO में निकली इन कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसी, ये है आवेदन करने का आसान तरीका
यूटिलिटी
दिल्ली-एनसीआर में ये पटाखे जलाए तो हो सकती है जेल, जान लीजिए नियम
दिल्ली-एनसीआर में ये पटाखे जलाए तो हो सकती है जेल, जान लीजिए नियम
ENT LIVE
सपना चौधरी के शो में हुआ हंगामा, बदमाशों ने की बदतमीजी के साथ ही दी गोली मारने की धमकी
सपना चौधरी के शो में हुआ हंगामा, बदमाशों ने की बदतमीजी के साथ ही दी गोली मारने की धमकी
ENT LIVE
बीआर चोपड़ा की महाभारत के कर्ण यानी पंकज धीर का 68 साल की उम्र में निधन
बीआर चोपड़ा की महाभारत के कर्ण यानी पंकज धीर का 68 साल की उम्र में निधन
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने तलाक की विवादास्पद लड़ाई के बीच 30 करोड़ रुपये का गुजारा भत्ता मांगा
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने तलाक की विवादास्पद लड़ाई के बीच 30 करोड़ रुपये का गुजारा भत्ता मांगा
ENT LIVE
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
ENT LIVE
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
Embed widget