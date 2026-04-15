MP News: दर्जी पिता का बेटा बना टॉपर, 10वीं के नतीजों में राज्य में पाया चौथा स्थान

मेहनत और लगन अगर सच्ची हो तो हालात कभी रास्ता नहीं रोकते. ऐसा ही कर दिखाया सागर जिले के एक साधारण परिवार से आने वाले छात्र जय राजोरिया ने. माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा घोषित 10वीं के परीक्षा परिणाम में जय ने 500 में से 488 अंक हासिल कर प्रदेश में चौथा स्थान प्राप्त किया है. उनकी इस सफलता से पूरे जिले में खुशी का माहौल है.

जय राजोरिया शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय के छात्र हैं. उन्होंने विज्ञान (जीव विज्ञान) समूह में शानदार प्रदर्शन करते हुए मेरिट सूची में जगह बनाई. उनके साथ जिले के कुल 5 विद्यार्थियों ने भी मेरिट में स्थान पाया है. स्कूल में शिक्षकों और सहपाठियों ने जय का फूलमाला पहनाकर स्वागत किया और मिठाई खिलाकर बधाई दी.

जय के पिता मनोज राजोरिया पेशे से टेलर हैं और घर पर ही गजानन टेलर नाम से दुकान चलाते हैं. सीमित संसाधनों के बावजूद जय ने कभी हार नहीं मानी. उन्होंने अपनी मेहनत और अनुशासन के दम पर यह मुकाम हासिल किया. परिवार की आर्थिक स्थिति सामान्य होने के बावजूद पढ़ाई के प्रति उनका समर्पण लगातार बना रहा.

रोज 9-10 घंटे की पढ़ाई

जय ने बताया कि उन्होंने रोजाना 9 से 10 घंटे पढ़ाई की. उन्होंने अपनी तैयारी के लिए एनसीईआरटी की किताबों को आधार बनाया और समय का सही उपयोग किया. उनके अनुसार, सही योजना और नियमित अभ्यास ही सफलता की कुंजी है. स्कूल के शिक्षकों ने भी हर विषय में मार्गदर्शन दिया, जिससे उनकी तैयारी मजबूत हुई.

जय की मां रचना राजोरिया ने भावुक होकर बताया कि वह बचपन से ही पढ़ाई में आगे रहा है. स्कूल से आने के बाद पहले होमवर्क करता था, फिर खाना खाता था. परीक्षा के समय वह देर रात तक पढ़ाई करता था. मां ने कहा कि आज उसकी मेहनत रंग लाई है और उन्हें अपने बेटे पर गर्व है.

जय के बड़े भाई यश राजोरिया भोपाल में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं. परिवार को जय से भी बड़ी उम्मीदें हैं. उसकी इस सफलता ने न सिर्फ परिवार बल्कि पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया है.

कलेक्टर ने किया सम्मान

कलेक्टर प्रतिभा पाल ने जिले के मेधावी छात्रों का सम्मान किया. उन्होंने जय राजोरिया को बधाई देते हुए कहा कि सागर जिले के छात्र लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं.

इस साल जिले के 21 छात्रों ने विभिन्न मेरिट सूचियों में जगह बनाई है, जो पूरे जिले के लिए गर्व की बात है. जय की यह सफलता उन सभी छात्रों के लिए प्रेरणा है जो सीमित संसाधनों के बावजूद बड़े सपने देखते हैं.