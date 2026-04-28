सोनम रघुवंशी को जमानत मिलने पर राजा के भाई का छलका दर्द, 'आज हम पैसे की पावर के आगे हार गए'

राजा रघुवंशी हत्याकांड की आरोपी सोनम रघुवंशी को जमानत मिल गई है. राजा के भाई विपिन रघुवंशी ने कहा कि आज सोनम जेल से बाहर आ जाएगी. विपिन ने एबीपी न्यूज़ से बताया कि राज कुशवाहा को जमानत नहीं मिली है. चार-पांच दिनों में उसकी जमानत याचिका का नंबर आने वाला है.

'पैसे की पावर के आगे हम लोग आज हार गए'

विपिन ने कहा, "इसमें कहां गेम हुआ है...लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है कि पैसे की पावर के आगे हम लोग आज हार गए हैं." जब उनसे सवाल किया गया कि क्या आपकी सोनम के भाई गोविंद से बातचीत हुई है, इस पर उन्होंने कहा, "अभी मेरी किसी से बातचीत नहीं हुई है. मेरी पांच महीने पहले गोविंद से बातचीत हुई थी. उसने मुझे कहा था कि सोनम कभी जेल से बाहर नहीं आएगी. मैं आपके साथ खड़ा हूं."

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शिलॉन्ग के डीएसपी ने दी जमानत की जानकारी- विपिन

सोनम की जमानत के बारे में कैसे पता चला, इस पर विपिन ने कहा, "मैंने शिलॉन्ग के डीएसपी साहब को फोन लगाया था, ये पूछने के लिए कि सर इस केस में आगे चल क्या रहा है. उन्होंने मुझे कहा कि सोनम को जमानत मिल गई है. हम हाई कोर्ट जाएंगे और ये मांग करेंगे कि सोनम की जमानत को रद्द किया जाए."

राजा रघुवंशी केस की बड़ी बातें

राजा-सोनम की शादी 11 मई 2025 को हुई

राजा और सोनम दोनों का परिवार व्यवसाय करता है

20 मई 2025 को दोनों हनीमून के लिए मेघालय गए

23 मई को दोनों लापता हो गए

2 जून को राजा रघुवंशी का शव मिला

सोनम ने यूपी के गाजीपुर में सरेंडर किया

9 जून 2025 को सोनम को गिरफ्तार किया गया

सोनम ने अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर हत्या को अंजाम दिया

राज कुशवाहा सोनम के पिता के यहां काम करता था

इस मामले में सोनम सहित 5 आरोपी गिरफ्तार हुए

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