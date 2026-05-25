सिंगरौली में प्यार का 'हाईवोल्टेज' ड्रामा, प्रेमी के लिए 100 फीट ऊंचे टावर पर चढ़ी लड़की

प्यार में इंसान किस हद तक जा सकता है, इसका एक दिल दहला देने वाला नजारा मध्य प्रदेश के ऊर्जाधानी सिंगरौली जिले में देखने को मिला. यहाँ महज 17 साल की एक किशोरी अपने प्रेमी को पाने की जिद में करीब 100 फीट ऊंचे हाईटेंशन बिजली टावर पर जा चढ़ी. ऊपर मौत बनकर दौड़ रही बिजली की लाइनें और नीचे दहशत में खड़ी भीड़... हर कोई बस यही प्रार्थना कर रहा था कि कोई बड़ा हादसा न हो जाए.

यह पूरा मामला सिंगरौली के चितरंगी थाना क्षेत्र के धानी गांव का है. सोमवार सुबह गांव के लोगों ने अचानक देखा कि एक किशोरी तेजी से विशाल बिजली टावर पर चढ़ती जा रही है. देखते ही देखते वह इतनी ऊंचाई पर पहुंच गई, जहां से नीचे देखने पर ही रूह कांप जाए.

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, लड़की बार-बार हाईटेंशन तारों की ओर बढ़ रही थी और जान देने की धमकी दे रही थी. घटना की जानकारी मिलते ही पूरे गांव में अफरा-तफरी मच गई. नीचे भारी भीड़ जमा हो गई और लोग उसे समझाने की कोशिश करने लगे, लेकिन लड़की किसी की सुनने को तैयार नहीं थी.

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प्रेमी से कॉन्फ्रेंस कॉल और पुलिस का 'मास्टरस्ट्रोक'

सूचना मिलते ही चितरंगी थाना प्रभारी सुधेश तिवारी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिसकर्मी घंटों तक लड़की को समझाते रहे, लेकिन खतरा लगातार बढ़ता जा रहा था. जब सभी कोशिशें नाकाम होने लगीं, तब पुलिस ने एक समझदारी भरा दांव चला:

पुलिस ने लड़की के प्रेमी को कॉन्फ्रेंस कॉल पर जोड़ा

फोन पर प्रेमी लगातार लड़की को समझाता रहा कि वह नीचे उतर आए. पुलिस ने भी किशोरी को सुरक्षित भविष्य और भरोसे का पूरा एहसास दिलाया. करीब 40 मिनट तक चली इस भावनात्मक बातचीत के बाद आखिरकार लड़की का दिल पिघल गया और वह धीरे-धीरे टावर से नीचे उतरने लगी. जैसे ही वह सुरक्षित जमीन पर पहुंची, पुलिस और स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली.

टावर पर चढ़ने के बढ़ते मामले बन रहे चुनौती

चितरंगी थाना प्रभारी सुधेश तिवारी ने बताया कि समय रहते पुलिस ने सूझबूझ दिखाई और लड़की को सुरक्षित उतार लिया गया. हालांकि, सिंगरौली जिले में पिछले कुछ महीनों के दौरान प्रेम प्रसंग, पारिवारिक विवाद और भावनात्मक तनाव के चलते लोगों के बिजली टावरों पर चढ़ने (हाईटेंशन ड्रामा) की घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं. यह पुलिस-प्रशासन और समाज दोनों के लिए एक गंभीर चिंता का विषय बनता जा रहा है.

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