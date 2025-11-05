पति ने अश्लील वीडियो बनाकर किया वायरल, महिला ने पुलिस से मांगी मदद, की सुसाइड की कोशिश

मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले से आई ये खबर इंसानियत और सिस्टम दोनों पर सवाल खड़े करती है. यहां एक पति ने शक में अपनी पत्नी का किसी गैर मर्द के साथ आपत्तिजनक वीडियो बनाया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई क्योंकि जब पीड़ित पत्नी पुलिस के पास पहुंची, तो इंसाफ की जगह उसे सिर्फ दुत्कार मिली.

बरगवां थाना क्षेत्र के ओडगढ़ी गांव का रहने वाले शख्स अपनी पत्नी पर शक करता था कि उसका किसी और से रिश्ता है. शक इतना गहरा गया कि उसने एक दिन पत्नी को रंगे हाथ पकड़ने का प्लान बनाया. जब उसे लगा कि उसका शक सही है, तो उसने पूरा मामला अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया.

इस घटना के बाद पति-पत्नी में झगड़े शुरू हो गए. गौतमी मायके चली गई, लेकिन यहीं से मामला और बिगड़ गया. बताया जा रहा है कि महिला के करीबी संजय सिंह ने पति पर झूठे आरोप लगाकर उसे जेल भिजवा दिया. बाद में संजय ने पुलिस को यह कहकर पल्ला झाड़ लिया कि उसका महिला से कोई संबंध नहीं है, वह उसे जानता तक नहीं.

वायरल हुआ वीडियो, टूटी मर्यादाएं

यहीं से पति का गुस्सा और बदले की भावना हद पार कर गई. उसने अपनी ही पत्नी का गैर मर्द के साथ वीडियो और ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. कानून के रास्ते जाने के बजाय उसने इंतकाम का रास्ता चुना. वीडियो इंटरनेट पर आग की तरह फैल गया और गौतमी की इज्जत सरेआम उछाल दी गई.

मदद मांगने गई तो मिली बेरुखी

अपनी बदनामी से टूटी महिला हिम्मत जुटाकर थाने पहुंची. उसने पति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने और वायरल वीडियो हटवाने की गुहार लगाई. लेकिन आरोप है कि पुलिस ने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया. थाने से लेकर एसपी ऑफिस तक वह चक्कर काटती रही, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हुई.

जहर खाकर दी जान देने की कोशिश

इंसाफ की उम्मीद खत्म होते ही पीड़ित महिला ने जहर खाकर आत्महत्या की कोशिश की. परिवारवालों ने वक्त पर उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर उसकी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं. उसकी हालत फिलहाल नाजुक बताई जा रही है.

अब जब मामला सुर्खियों में आया है, तो पुलिस हरकत में आई है. नगर पुलिस अधीक्षक पुन्नु परस्ते ने बताया कि हमें एक महिला द्वारा जहर खाने की सूचना मिली है. मामला संज्ञान में लिया गया है. सोशल मीडिया में जो वीडियो वायरल हुआ था, उसकी जांच पहले से चल रही थी. अब इस मामले में भी कार्रवाई की जाएगी.