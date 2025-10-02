10 साल के बच्चे ने पुलिस किया फोन, कहा- ‘मम्मी और दीदी ने मुझे रस्सी से बांधकर मारा', वजह सुनकर लोग भी हैरान
MP News: सिंगरौली में 10 वर्षीय दीपक ने 112 पर कॉल करके मां और बहन द्वारा पीटने की शिकायत की, क्योंकि उन्होंने उसे नमकीन खरीदने के लिए 20 रुपये नहीं दिए थे. पुलिसकर्मी बच्चे के लिए नमकीन लेकर पहुंचे.
मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने लोगों को हैरान कर दिया. यहां 10 साल के एक बच्चे ने इमरजेंसी नंबर पर कॉल लगाकर जो कुछ भी कहा, उसे सुनकर पुलिस अधिकारी सोच में पड़ गए. बच्चे ने कहा, "आप आ जाइए. रस्सी से बांधकर मम्मी और बहन ने मुझे मारा है." यह सुनकर अधिकारी सकते में आ गए और फौरन फोन की लोकेशन ट्रेस करते हुए बच्चे के घर पहुंच गए.
बाद में पता चला कि बच्चा अपने मां से नमकीन का पैकेट खरीदने के लिए 20 रुपये देने की जिद कर रहा था. मां और बहन ने बच्चे को डांट दिया. इससे बच्चा रूठ गया और पुलिस को कॉल लगा दी.
अब आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला?
दरअसल, यह मामला सिंगरौली जिले के खुटार चौकी क्षेत्र में चितरवईर कला गांव का है. यहां राधेश्याम नाम के व्यक्ति का एक 10 साल का बेटा है दीपक. उसने इमरजेंसी नंबर 112 पर कॉल किया. वजह सुनकर गाड़ी में मौजूद पुलिसकर्मी भी हैरान हो गए. बच्चे ने कहा- "मां और बहन मिलकर मुझे मारती हैं."
आरक्षक ने जब वजह पूछी तो बच्चा बोला, "मैंने मम्मी से 20 रुपये मांगे थे, नमकीन खरीदने के लिए… लेकिन उन्होंने पैसे देने के बजाय मुझे पीट दिया." बच्चे की मासूमियत सुनकर प्रधान आरक्षक उमेश विश्वकर्मा मुस्कुराए भी और चिंतित भी हुए. उन्होंने तुरंत लोकेशन ट्रेस की और टीम के साथ बच्चे के घर पहुंचे.
बच्चे के लिए कुरकुरे लेकर गए हेड कांस्टेबल
सबको आश्चर्य तब हुआ जब प्रधान आरक्षक बच्चे के लिए नमकीन का पैकेट लेकर पहुंचे. उन्होंने बच्चे को कुरकुरे दिए और माता-पिता को प्यार से समझाया कि बच्चों की छोटी-छोटी इच्छाएं भी उनके लिए बड़ी होती हैं. गुस्से के बजाय उन्हें समझाना ही बेहतर है.
