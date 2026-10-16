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हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशआदिवासियों के घर टूटने पर शिवराज नाराज, मोहन यादव सरकार से क्यों भिड़े मामा?

आदिवासियों के घर टूटने पर शिवराज नाराज, मोहन यादव सरकार से क्यों भिड़े मामा?

मध्य प्रदेश में आदिवासियों के घर तोड़े जाने पर शिवराज सिंह चौहान ने विरोध जताया. इस मामले को लेकर मोहन यादव सरकार और बीजेपी के अंदर विवाद बढ़ गया है.

Written By : पंकज यादव |  Updated at : 16 Oct 2026 12:15 PM (IST)
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मध्य प्रदेश की राजनीति में मुख्यमंत्री मोहन यादव और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बीच खींचतान की चर्चा तेज हो गई है. सीहोर जिले में आदिवासी परिवारों के घर तोड़े जाने के मामले ने बीजेपी के अंदर चल रही नाराजगी को सामने ला दिया है. पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपनी ही पार्टी की सरकार के अधिकारियों पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर कार्रवाई की मांग की. अब सवाल उठ रहा है कि आखिर मोहन यादव और शिवराज सिंह के बीच विवाद की वजह क्या है?

सीहोर के कोसमी में आदिवासी परिवारों के घर तोड़े जाने की घटना के बाद शिवराज सिंह चौहान पीड़ितों से मिलने पहुंचे. मौके पर बड़े अधिकारियों के मौजूद नहीं होने से वह नाराज हो गए. उन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव अशोक वर्णवाल और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल को फोन कर मामले की जानकारी दी.

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शिवराज ने साफ कहा कि गरीब परिवारों को बेघर करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा. उन्होंने प्रभावित परिवारों के लिए नए घर बनवाने और तब तक रहने-खाने की व्यवस्था करने का भरोसा दिया. उन्होंने यह सवाल भी उठाया कि जिन परिवारों ने बीजेपी को वोट दिया, उन्हें ही क्यों निशाना बनाया गया?

मोहन यादव को देनी पड़ी सफाई

इस मामले में शिवराज के खुलकर विरोध जताने के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव को भी जवाब देना पड़ा. उन्होंने कहा कि प्रशासन से रिपोर्ट मांगी गई है और मामले की जांच कराई जाएगी. मुख्यमंत्री के मुताबिक, जांच के बाद पूरे मामले की सच्चाई सामने आ जाएगी और प्रभावित लोगों को न्याय मिलेगा.

गुरुवार देर रात शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से उनके आवास पर मुलाकात भी की. इसमें प्रभावित आदिवासी परिवारों के लोग शामिल थे. मुख्यमंत्री ने मामले की गंभीरता से जांच कराने और बातचीत के जरिए समाधान निकालने का भरोसा दिया.

इस विवाद के बाद बीजेपी के भीतर गुटबाजी की अटकलें तेज हो गई हैं. कुछ राजनीतिक चर्चाओं में दावा किया जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान के समर्थक मौजूदा सरकार में खुद को नजरअंदाज महसूस कर रहे हैं.

मीडिया रिपोर्ट में पार्टी के एक वरिष्ठ नेता के हवाले से कहा गया कि मोहन यादव द्वारा शिवराज के कुछ फैसलों को पलटे जाने के बाद से असंतोष बढ़ रहा था. हालांकि, इस मामले को दोनों नेताओं के बीच सीधी लड़ाई कहना अभी जल्दबाजी होगी.

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शिवराज के तेवर से बढ़ी सियासी हलचल

शिवराज सिंह चौहान का अपनी ही पार्टी की सरकार के सामने पीड़ित परिवारों का मुद्दा उठाना राजनीतिक रूप से अहम माना जा रहा है. अब सबकी नजर जांच रिपोर्ट और सरकार की अगली कार्रवाई पर है. इससे यह भी साफ होगा कि मामला प्रशासनिक कार्रवाई तक सीमित रहता है या बीजेपी के भीतर चल रही खींचतान पर भी इसका असर पड़ता है.

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About the author पंकज यादव

पंकज यादव, ABP News में स्टेट कंसल्टेंट्स टीम में कार्यरत हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में करीब 10 वर्षों का अनुभव हैं. अपने पत्रकारिता करियर के दौरान उन्होंने Live Today News Channel, Inshorts News App और Dainik Bhaskar Digital जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों के साथ काम किया है. अलग-अलग मीडिया प्लेटफॉर्म पर काम करते हुए उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, न्यूज राइटिंग और वीडियो प्रोडक्शन से जुड़े अनुभव हासिल किए.

पंकज की प्रमुख पत्रकारिता रुचि राजनीति, सरकार और प्रशासन, उत्तर प्रदेश से जुड़े राजनीतिक मुद्दों, खेल और फीचर लेखन में रही है. उन्हें राजनीतिक घटनाक्रमों और सामाजिक विषयों को समझने और उन्हें सरल और प्रभावी भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में विशेष रुचि है. लखनऊ और उत्तर प्रदेश से जुड़े मुद्दों के साथ-साथ राष्ट्रीय स्तर के महत्वपूर्ण घटनाक्रमों पर भी उन्होंने काम किया है.

पंकज ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी (BBAU) से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की. पंकज से पत्रकारिता और पेशेवर संपर्क के लिए उनके X प्रोफाइल @pankajyadav1520 के माध्यम से संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 16 Oct 2026 12:15 PM (IST)
Tags :
Shivraj Singh Chouhan MADHYA PRADESH NEWS
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