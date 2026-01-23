कहते हैं प्यार इंसान से हो या जानवर से, उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता. शिवपुरी से सामने आया यह मंजर कुछ ऐसा ही था जिसे देखकर पत्थर दिल इंसान की भी आंखें भर आएं. मालिक की मौत हो चुकी थी. घर में सन्नाटा था. लोग रो रहे थे, लेकिन सबसे ज्यादा दर्द में वह था जो कुछ बोल नहीं सकता था.

वह था घर का पालतू कुत्ता. न हिला, न डुला, बस लगातार अपने मालिक को देखता रहा. जैसे पूछ रहा हो उठ क्यों नहीं रहे हो? मुझे छोड़कर कहां चले गए?

शव वाहन के पीछे 4 km तक दौड़ता रहा कुत्ता

जब शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जाने लगा तो कुत्ता जैसे टूट गया. वह करीब चार किलोमीटर तक शव ले जा रही ट्रैक्टर ट्रॉली के पीछे दौड़ता रहा. हांफता रहा, लेकिन रुका नहीं. आखिरकार उसे लोगों द्वारा ट्रॉली में बैठाया गया. पूरे रास्ते वह अपने मालिक के पास सिमटकर बैठा रहा. न पानी पिया, न कुछ खाया.

अंतिम संस्कार के दौरान भी पालतू कुत्ता श्मशान घाट में मौजूद रहा. चिता के पास बैठकर वह लगातार विलाप करता रहा. उसकी आंखों से गिरते आंसू बता रहे थे कि प्यार और वफादारी क्या होती है. इंसान अक्सर कहते हैं कुत्ता है, जानवर है, लेकिन उस दिन शिवपुरी में एक कुत्ते ने इंसानियत का सबसे बड़ा सबक सिखा दिया. मालिक तो चला गया, लेकिन पीछे छोड़ गया ऐसा प्यार जिसे देखकर आज भी आंखें भर आती हैं.

दरअसल, शिवपुरी के ग्राम बडोरा निवासी 40 वर्षीय जगदीश प्रजापति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी. घटना के बाद मृतक का पालतू कुत्ता पूरी रात शव के पास बैठा रहा. पोस्टमार्टम से लेकर अंतिम संस्कार तक वह अपने मालिक के साथ ही रहा. इस पूरी घटना का वीडियो शिवपुरी पुलिस द्वारा जारी किया गया, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और जिलेभर में चर्चा का विषय बन गया है.

चांच कर रही पुलिस की टीम भी हो गई भावुक

असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर शैलेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि उन्होंने अपनी पूरी ड्यूटी में पहली बार किसी पालतू जानवर में इतनी वफादारी देखी है. उन्होंने बताया कि ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा, जिसने उन्हें भी भावुक कर दिया.

बताया यह भी जा रहा है कि जब मृतक की पत्नी उसे छोड़कर चली गई थी. तब कुत्ता ही उसका साथी बना और अब उसका मालिक भी उसे छोड़कर चला गया.