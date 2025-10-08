BMC चुनाव: शिवसेना महिला आघाड़ी ने शुरू की खास तैयारी, इन वोटर्स पर रहेगा फोकस

मुंबई में होने वाले निगम चुनाव को ध्यान में रखते हुए शिवसेना महिला मतदाताओं के लिए विशेष रणनीति तैयार कर रही है. पिछले विधानसभा चुनाव में मुंबई में महिलाओं का मतदान प्रतिशत पुरुषों से अधिक रहा था. इसी को देखते हुए शिवसेना महिला आघाड़ी ने महिलाओं की भागीदारी और मतदान बढ़ाने के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए हैं.

इसी क्रम में हाल ही में मुंबई में “महामंगलागौर स्पर्धा” का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 6000 महिलाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया. पुरस्कार वितरण समारोह 6 अक्टूबर को भारती विद्या भवन में हुआ, जिसमें गृहराज्य मंत्री योगेश कदम मुख्य अतिथि रहे.

महिला आघाड़ी को बताया पार्टी की असली ताकत

शिवसेना उपनेता शीतल म्हात्रे ने कहा कि महिला आघाड़ी पार्टी की असली ताकत है और शिवसेना महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से सशक्त बनाने के लिए लगातार कार्य कर रही है. उन्होंने आत्मविश्वास जताया कि आने वाले महानगरपालिका चुनाव में “लाड़की बहनें” विरोधियों को करारा जवाब देंगी.

राज्य में एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री रहते शुरू की गई “लाडकी बहिण योजना” को मिली सफलता के बाद महिलाओं का मतदान प्रतिशत उल्लेखनीय रूप से बढ़ा था.

प्रतियोगिताओं में दिखा महिला शक्ति का जलवा

महामंगलागौर प्रतियोगिता में मागाठाणे की कलादर्पण टीम ने पहला स्थान प्राप्त किया. भायखला की शिवकन्या टीम दूसरी और चेंबूर की चंद्रकोर टीम तीसरी रही. वहीं “उत्सव मुंबईचा” गणेशोत्सव सजावट प्रतियोगिता में हनुमान सेवा मंडल ने प्रथम पुरस्कार जीता. कुल 450 गणेश मंडलों ने प्रतियोगिता में भाग लिया.