एमपी: श्योपुर के सरकारी स्कूल में थाली की जगह कागज पर परोसा खाना, स्कूल प्रभारी निलंबित

Sheopur Mid Day Meal Controversy: श्योपुर के हुल्लपुर प्राथमिक विद्यालय में बच्चों को थाली की जगह कागज के टुकड़ों पर मिड-डे मील परोसा गया. शाला प्रभारी सस्पेंड और समूह का अनुबंध रद्द कर दिया गया है.

By : अंबुज पांडेय | Updated at : 08 Nov 2025 02:32 PM (IST)
Preferred Sources

श्योपुर जिले से एक शर्मनाक तस्वीर सामने आई है. विजयपुर ब्लॉक के हुल्लपुर गांव के सरकारी प्राथमिक स्कूल में बच्चों को थाली की जगह कागज के टुकड़ों पर मिड-डे मील परोसा गया. अब इस मामले में स्कूल प्रभारी को निलंबित कर दिया गया है और जिम्मेदारों पर कार्रवाई शुरू हो गई है.

घटना बीते मंगलवार (4 नवंबर) की बताई जा रही है. जानकारी के मुताबिक, हुल्लपुर के शासकीय प्राथमिक विद्यालय में बच्चों को स्व-सहायता समूह द्वारा मिड-डे मील परोसा जा रहा था. लेकिन इस दौरान बच्चों को खाने के लिए थाली नहीं दी गई. इसके बजाय उन्हें कागज के टुकड़ों पर भोजन परोसा गया. बच्चे जमीन पर बैठे हुए कागज में खाना खाते नजर आए.

जिला शिक्षा अधिकारी एम.एल. गर्ग ने तत्काल कार्रवाई करते हुए हुल्लपुर स्कूल के प्रभारी भोगीराम धाकड़ को निलंबित कर दिया. वहीं, बीआरसीसी और जन शिक्षक को शोकॉज नोटिस जारी किया गया है. इसके अलावा, जिस स्व-सहायता समूह के माध्यम से मिड-डे मील तैयार और परोसा जा रहा था, उसका अनुबंध भी तुरंत रद्द कर दिया गया है.

लापरवाही पर सख्त प्रशासन

अधिकारियों ने कहा है कि यह मामला बेहद गंभीर है. बच्चों को इस तरह से भोजन परोसना न केवल नियमों का उल्लंघन है, बल्कि यह संवेदनहीनता की हद है. प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है और जो भी जिम्मेदार पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

जिला शिक्षा अधिकारी एम.एल. गर्ग ने बताया कि यह मानवीयता को शर्मसार करने वाली घटना है. जांच टीम गठित की गई है. प्राथमिक रिपोर्ट के आधार पर स्कूल प्रभारी को निलंबित कर दिया गया है और समूह को भी हटा दिया गया है.

मिड-डे मील योजना बच्चों को पौष्टिक भोजन देने और स्कूल में उपस्थिति बढ़ाने के लिए चलाई जाती है. लेकिन इस तरह की घटनाएं इस योजना की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करती हैं. कागज पर खाना परोसे जाने से साफ है कि स्कूल और समूह दोनों ने अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से नहीं निभाई.

गांव के लोगों का कहना है कि हमारे बच्चे स्कूल में भूखे पेट नहीं जाएं, इसके लिए सरकार योजना चला रही है. लेकिन जब ऐसे हालात दिखते हैं, तो बहुत दुख होता है.

फिलहाल प्रशासन ने मामले की जांच तेज कर दी है. जांच में यह भी देखा जा रहा है कि स्कूल में थालियां थीं या नहीं, और अगर थीं तो उनका उपयोग क्यों नहीं किया गया. रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

अंबुज पांडेय

अंबुज पांडेय, 2012 से सक्रिय  पत्रकारिता में हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर प्रिंसिपल कॉरस्पॉडेंट, भोपाल मध्य प्रदेश में कार्यरत हैं. न्यूज़ पॉइंट, NNIS न्यूज़ एजेंसी, APN न्यूज़, ANI, और PTI में बतौर राजनैतिक संवाददाता काम किया . पॉलिटिकल रिपोर्टिंग के साथ-साथ, जन सरोकारों से जुड़ी खबरें, सामाजिक सरोकारों से जुड़ी खबरें और विषम परिस्थिति में प्राकृतिक आपदाएं कवर करने का अनुभव है.
Read
Published at : 08 Nov 2025 02:32 PM (IST)
Tags :
Sheopur News MADHYA PRADESH NEWS
Embed widget