शहडोल में प्रेमिका से मिलने आया कुख्यात नशा तस्कर, पुलिस ने किया गिरफ्तार

मध्य प्रदेश शहडोल पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है. जिले की कोतवाली पुलिस ने विंध्य क्षेत्र के कुख्यात नशा तस्कर रमेश जायसवाल को पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक, यह बदमाश शहडोल अपनी प्रेमिका से मिलने आया था. इसके खिलाफ विंध्य के कई थानों में गंभीर अपराध दर्ज थे, वह फरार चल रहा था.

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, सीधी जिले के थाना रामपुर नैकिन के ग्राम खाड़ा का रहने वाला रमेश जायसवाल लंबे समय से नशे के कारोबार में सक्रिय था. रमेश जायसवाल प्रतिबंध कब सायरप कोरेक्स सप्लाई करता था. उस पर रामपुर नैकिन, अमरपाटन और शहडोल, सीधी जिले के कई थानों में 11 से अधिक एनडीपीएस के मामले दर्ज हैं. पुलिस को लंबे समय से उसकी तलाश थी.

प्रेमिका से मिलने आया था तस्कर रमेश जायसवाल

पुलिस ने बताया कि, बीती रात रमेश अपनी प्रेमिका से मिलने शहडोल आया, जहां किसी बात को लेकर उसका प्रेमिका के परिजनों से विवाद हो गया. मामला थाने पहुंचा तो कोतवाली पुलिस ने पूछताछ शुरू की, तलाशी में उसके पास से एक 7.65 mm की पिस्टल,13 जिंदा कारतूस, 5 स्मार्ट फोन , और एक लग्जरी कार सहित 65 हजार रु नकद बरामद हुई. जांच के दौरान खुलासा हुआ कि रमेश विंध्य का सबसे बड़ा कोरेक्स का सप्लायर है, जिसकी तलाश कई जिलों की पुलिस कर रही थी.

शहडोल पुलिस की यह कार्रवाई न केवल एक बड़े नशा रैकेट को बेनकाब करती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि प्रेम और अपराध की राह एक साथ नहीं चल सकती. अब पुलिस रमेश जायसवाल से पूछताछ कर रही है, ताकि पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश किया जा सके. रमेश ने पुलिस को बताया कि उसे पिस्टल आशीष गौतम ने दी थी .आशीष गौतम भी रीवा जेल में बंद है.

कार्रवाई पर क्या बोले पुलिस अधिकारी?

वहीं, इस कार्रवाई के विषय में शहडोल एडिशनल एसपी अभिषेक दीवान का कहना है कि एनडीपीएस एक्ट के फरार आरोपी रमेश जायसवाल को कार समेत पकड़ा गया है. उसके पास से देसी पिस्टल सहित अन्य सामग्री जब्त की गई. उक्त आरोपी के खिलाफ कई अपराध दर्ज हैं, आरोपी पर वैधानिक कार्यवाही की गई है.