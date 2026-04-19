मध्य प्रदेश के सिवनी के केवलारी थाना क्षेत्र से अनोखा मामला सामने आया है, जहां पति ने अपनी पत्नी को उसके प्रेमी के साथ जाने की सहमति दे दी. खास बात यह रही कि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर तीनों पक्षों ने थाने में लिखित आवेदन भी दिया है. जानकारी के अनुसार, ग्राम अहरवाड़ा निवासी शंशाक लखेरा का विवाह अप्रैल 2024 में अपूर्वा लखेरा के साथ हुआ था. शादी के कुछ समय बाद ही अपूर्वा का गांव के ही जयदीप तिवारी के साथ प्रेम संबंध हो गया.

17 अप्रैल को केवलारी थाना में पति-पत्नी और प्रेमी रहे मौजूद

बताया जा रहा है कि दोनों के बीच लंबे समय से बातचीत और मुलाकातें जारी थीं. पति और समाज के लोगों द्वारा कई बार समझाने के बावजूद जब स्थिति नहीं बदली, तो मामला अंततः थाने तक पहुंच गया. 17 अप्रैल को केवलारी थाना में तीनों—पति, पत्नी और प्रेमी मौजूद हुए. यहां पत्नी अपूर्वा ने लिखित आवेदन देकर स्पष्ट किया कि वह जयदीप तिवारी से प्रेम करती है और उसी के साथ रहना चाहती है.

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पति ने भी आवेदन में पत्नी को प्रेमी के साथ जाने देने की कही बात

इसके बाद पति शंशाक लखेरा ने भी थाने में आवेदन देकर पत्नी को उसकी इच्छा से प्रेमी के साथ जाने देने की बात कही. वहीं प्रेमी जयदीप तिवारी ने भी लिखित रूप से यह स्वीकार किया कि वह अपूर्वा को अपनी पत्नी के रूप में रखेगा. फिलहाल पुलिस ने तीनों के आवेदन दर्ज कर लिए हैं और पूरे मामले को आपसी सहमति का मामला बताया जा रहा है.

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