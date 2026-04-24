सिवनी में ‘डूंगरिया वाला’ बैल को नम आंखों से विदाई, अंतिम यात्रा में उमड़ा जनसैलाब

सिवनी जिले के छपारा क्षेत्र के बिहिरिया गांव में एक अनोखा और भावुक दृश्य देखने को मिला, जिसने हर किसी की आंखें नम कर दीं. 'डूंगरिया वाला' नाम से प्रसिद्ध 15 वर्षीय बैल के निधन के बाद उसकी अंतिम यात्रा में सैकड़ों लोगों का जनसैलाब उमड़ पड़ा. गांव के लोग ही नहीं, बल्कि आसपास के क्षेत्रों से भी बड़ी संख्या में लोग इस बेजुबान साथी को अंतिम विदाई देने पहुंचे.

'डूंगरिया वाला' कोई साधारण बैल नहीं था, बल्कि अपनी तेज रफ्तार और शानदार प्रदर्शन के कारण पट (दौड़) प्रतियोगिताओं में खास पहचान बना चुका था. और कई बड़ी प्रतियोगिताओ को जीत का प्रथम पुरुस्कार अपने नाम कर चुका था.

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कई राज्यों में आयोजित प्रतियोगिताओं में ले चुका है हिस्सा

बैल ने कई राज्यों में आयोजित प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया और 'अखंड हिंद केसरी' व 'एमपी किंग' जैसे प्रतिष्ठित खिताब अपने नाम किए. यही वजह रही कि वह सिर्फ अपने मालिक ही नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र के लोगों के दिलों में बस गया था.

बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई थी. तमाम प्रयासों के बावजूद उसे बचाया नहीं जा सका और उसकी मृत्यु हो गई. जैसे ही यह खबर फैली, गांव में शोक की लहर दौड़ गई. बैल के मालिक अजीम पटेल ने पूरे विधि-विधान और सम्मान के साथ उसका अंतिम संस्कार किया.

लोगों ने फूल-मालाओं से दी अंतिम विदाई

अंतिम यात्रा के दौरान लोगों ने फूल-मालाएं अर्पित कर उसे श्रद्धांजलि दी और नम आंखों से विदाई दी. कई लोग भावुक होकर उसकी यादों को साझा करते नजर आए. यह दृश्य इस बात का प्रतीक बन गया कि इंसान और पशु के बीच का रिश्ता कितना गहरा और स्नेहपूर्ण हो सकता है.

एक बेजुबान जानवर के प्रति इतना प्रेम और सम्मान पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है. 'डूंगरिया वाला' भले ही अब इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन उसकी यादें लोगों के दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगी.

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