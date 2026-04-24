हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
UP Board ResultAssembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशसिवनी में ‘डूंगरिया वाला’ बैल को नम आंखों से विदाई, अंतिम यात्रा में उमड़ा जनसैलाब

सिवनी में ‘डूंगरिया वाला’ बैल को नम आंखों से विदाई, अंतिम यात्रा में उमड़ा जनसैलाब

Seoni Bull Death: बैल ने कई राज्यों में आयोजित प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया और 'अखंड हिंद केसरी' व 'एमपी किंग' जैसे प्रतिष्ठित खिताब अपने नाम किए. यही वजह रही कि अंतिम संस्कार में हुजूम उमड़ पड़ा.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 24 Apr 2026 07:10 AM (IST)
Preferred Sources

सिवनी जिले के छपारा क्षेत्र के बिहिरिया गांव में एक अनोखा और भावुक दृश्य देखने को मिला, जिसने हर किसी की आंखें नम कर दीं. 'डूंगरिया वाला' नाम से प्रसिद्ध 15 वर्षीय बैल के निधन के बाद उसकी अंतिम यात्रा में सैकड़ों लोगों का जनसैलाब उमड़ पड़ा. गांव के लोग ही नहीं, बल्कि आसपास के क्षेत्रों से भी बड़ी संख्या में लोग इस बेजुबान साथी को अंतिम विदाई देने पहुंचे. 

'डूंगरिया वाला' कोई साधारण बैल नहीं था, बल्कि अपनी तेज रफ्तार और शानदार प्रदर्शन के कारण पट (दौड़) प्रतियोगिताओं में खास पहचान बना चुका था. और कई बड़ी प्रतियोगिताओ को जीत का प्रथम पुरुस्कार अपने नाम कर चुका था. 

MP News: दलित दूल्हे को घोड़ी पर बैठना पड़ा महंगा, दबंगों ने नीचे पटका, केस दर्ज

कई राज्यों में आयोजित प्रतियोगिताओं में ले चुका है हिस्सा

बैल ने कई राज्यों में आयोजित प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया और 'अखंड हिंद केसरी' व 'एमपी किंग' जैसे प्रतिष्ठित खिताब अपने नाम किए. यही वजह रही कि वह सिर्फ अपने मालिक ही नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र के लोगों के दिलों में बस गया था. 

बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई थी. तमाम प्रयासों के बावजूद उसे बचाया नहीं जा सका और उसकी मृत्यु हो गई. जैसे ही यह खबर फैली, गांव में शोक की लहर दौड़ गई. बैल के मालिक अजीम पटेल ने पूरे विधि-विधान और सम्मान के साथ उसका अंतिम संस्कार किया. 

लोगों ने फूल-मालाओं से दी अंतिम विदाई

अंतिम यात्रा के दौरान लोगों ने फूल-मालाएं अर्पित कर उसे श्रद्धांजलि दी और नम आंखों से विदाई दी. कई लोग भावुक होकर उसकी यादों को साझा करते नजर आए. यह दृश्य इस बात का प्रतीक बन गया कि इंसान और पशु के बीच का रिश्ता कितना गहरा और स्नेहपूर्ण हो सकता है.

एक बेजुबान जानवर के प्रति इतना प्रेम और सम्मान पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है. 'डूंगरिया वाला' भले ही अब इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन उसकी यादें लोगों के दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगी.

MP में किसानों को अब जमीन के बदले मिलेगा चार गुना मुआवजा, सीएम मोहन यादव कैबिनेट ने दी मंजूरी

और पढ़ें
Published at : 24 Apr 2026 07:10 AM (IST)
Tags :
Seoni News MADHYA PRADESH NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

मध्य प्रदेश
सिवनी में ‘डूंगरिया वाला’ बैल को नम आंखों से विदाई, अंतिम यात्रा में उमड़ा जनसैलाब
सिवनी में ‘डूंगरिया वाला’ बैल को नम आंखों से विदाई, अंतिम यात्रा में उमड़ा जनसैलाब
मध्य प्रदेश
MP News: दलित दूल्हे को घोड़ी पर बैठना पड़ा महंगा, दबंगों ने नीचे पटका, केस दर्ज
मध्य प्रदेश: दलित दूल्हे को घोड़ी पर बैठना पड़ा महंगा, दबंगों ने नीचे पटका, केस दर्ज
मध्य प्रदेश
MP में किसानों को अब जमीन के बदले मिलेगा चार गुना मुआवजा, सीएम मोहन यादव कैबिनेट ने दी मंजूरी
MP में किसानों को अब जमीन के बदले मिलेगा चार गुना मुआवजा, सीएम मोहन यादव कैबिनेट ने दी मंजूरी
मध्य प्रदेश
Satna News: सतना में एक कुत्ते ने 40 लोगों को काटा, सभी का इलाज जारी, शहर में मचा हड़कंप
सतना में एक कुत्ते ने 40 लोगों को काटा, सभी का इलाज जारी, शहर में मचा हड़कंप
Advertisement

वीडियोज

Sansani: दरिंदे नौकर का 'लास्ट हॉरर'! | Delhi Crime
West Bengal 2026 Phase 1 Voting: दीदी का कमाल...या PM Modi का धमाल? | TMC Vs BJP | Breaking
Chitra Tripathi: Battle of West Bengal का Winner कौन? | Mamata Banerjee | TMC Vs BJP | Janhit |
Pratima Mishra: बंगाल चुनाव में हिंसा की 'बिग पिक्चर' | West Bengal Phase 1 Voting | BJP | TMC
Iran Vs US-Israel War:'ईरान को सबसे ज्यादा दर्द देने वाली जगह पर चोट'
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
भारत से 63 रुपये से ज्यादा का सामान ले जाने पर सीमा शुल्क क्यों वसूल रहा नेपाल? MEA ने दिया ये जवाब 
भारत से 63 रुपये से ज्यादा का सामान ले जाने पर सीमा शुल्क क्यों वसूल रहा नेपाल? MEA ने दिया ये जवाब 
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
गंगा सप्तमी पर काशी में विशेष धार्मिक आयोजन, गंगा आरती में श्रद्धालुओं का सैलाब, देखें तस्वीरें
गंगा सप्तमी पर काशी में विशेष धार्मिक आयोजन, गंगा आरती में श्रद्धालुओं का सैलाब, देखें तस्वीरें
आईपीएल 2026
IPL में संजू सैमसन ने लगाया शतक का 'पंजा', वानखेड़े में चेन्नई ने ठोके 207 रन; चौकों-छक्कों की हुई बारिश
IPL में संजू सैमसन ने लगाया शतक का 'पंजा', वानखेड़े में चेन्नई ने ठोके 207 रन; चौकों-छक्कों की हुई बारिश
Results
UP Board Class Results: यूपी बोर्ड 10वीं-12वीं रिजल्ट जारी, यहां देखें डिस्ट्रिक्ट टॉपर्स की लिस्ट, ऐसे करें चेक
यूपी बोर्ड 10वीं-12वीं रिजल्ट जारी, यहां देखें डिस्ट्रिक्ट टॉपर्स की लिस्ट, ऐसे करें चेक
बॉलीवुड
इस वीकेंड थिएटर में मिलेगी एंटरटेनमेंट की फुल डोज, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ मिस न करें ये शानदार फिल्में
इस वीकेंड थिएटर में मचेगा धमाल, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ मिस न करें ये शानदार फिल्में
विश्व
‘बस इतना ही कहूंगा कि...’, भारत पर ट्रंप की अपमानजनक टिप्पणी, अब आया विदेश मंत्रालय का रिएक्शन
‘बस इतना ही कहूंगा कि...’, भारत पर ट्रंप की अपमानजनक टिप्पणी, अब आया विदेश मंत्रालय का रिएक्शन
आईपीएल 2026
इस दिन IPL 2026 में अपना पहला मैच खेलेंगे मिचेल स्टार्क? वापसी की तारीख आई सामने! जानें अपडेट
इस दिन IPL 2026 में अपना पहला मैच खेलेंगे मिचेल स्टार्क? वापसी की तारीख आई सामने! जानें अपडेट
विश्व
भीखमंगे पाकिस्तान के और खराब हुए हालात, रेलवे चलाने के भी नहीं पैसे, भगवान भरोसे पैसेंजर्स की सुरक्षा
भीखमंगे पाकिस्तान के और खराब हुए हालात, रेलवे चलाने के भी नहीं पैसे, भगवान भरोसे पैसेंजर्स की सुरक्षा
ENT LIVE
राजा हरिश्चंद्र’ (1913): क्यों भारत की पहली फिल्म में पुरुष बने महिलाएं?
राजा हरिश्चंद्र’ (1913): क्यों भारत की पहली फिल्म में पुरुष बने महिलाएं?
ENT LIVE
The Kapil Sharma Show के बाद Acting से दूर हुईं Archana Puran Singh, खुद किया खुलासा
The Kapil Sharma Show के बाद Acting से दूर हुईं Archana Puran Singh, खुद किया खुलासा
ENT LIVE
Lee Cronin’s The Mummy Review: डर और खून का भयानक Combination, थियेटर में लगेगा Horror का तड़का
Lee Cronin’s The Mummy Review: डर और खून का भयानक Combination, थियेटर में लगेगा Horror का तड़का
ENT LIVE
Raja Shivaji Trailer Review | Chhatrapati Shivaji Maharaj की कहानी Emotions, Power & Legacy
Raja Shivaji Trailer Review | Chhatrapati Shivaji Maharaj की कहानी Emotions, Power & Legacy
ENT LIVE
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
Embed widget