सिहोर: 'लाड़ली बहना योजना' की राशि पर विवाद, महिला के पूर्व पति को देवर ने उतारा मौत के घाट

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशSehore News: 'लाड़ली बहना योजना' की राशि पर विवाद, महिला के पूर्व पति को देवर ने उतारा मौत के घाट

Sehore News: 'लाड़ली बहना योजना' की राशि पर विवाद, महिला के पूर्व पति को देवर ने उतारा मौत के घाट

Sehore News In Hindi: सीहोर मुख्यालय के समीपवर्ती ग्राम पचामा में बैंक में लाड़ली बहना योजना की राशि निकालने गई एक महिला के वर्तमान देवर ने पूर्व पित की चाकू मारकर हत्या कर दी.

Written By : धर्मेंद्र यादव, सीहोर |  Updated at : 21 Jun 2026 02:32 PM (IST)
Preferred Sources

मध्य प्रदेश के सीहोर जिला मुख्यालय के समीपवर्ती ग्राम पचामा में गुरुवार (18 जून) को एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. बैंक में लाड़ली बहना योजना की राशि निकालने पहुंची एक महिला के पूर्व पति और वर्तमान ससुराल पक्ष (देवर) के बीच हुए खूनी संघर्ष में पूर्व पति की चाकू मारकर हत्या कर दी गई. घटना के बाद से इलाके में सनसनी फैल गई है.

बैंक के बाहर हुआ खूनी खेल

प्राप्त जानकारी के अनुसार, ग्राम थूना कला की रहने वाली एक महिला ने कुछ समय पूर्व बारवाखेड़ी निवासी प्रताप मालवीय से दूसरा विवाह किया था. गुरुवार को महिला अपने वर्तमान देवर धर्मेंद्र मालवीय के साथ पचामा स्थित बैंक में 'लाड़ली बहना योजना' की किश्त की राशि निकालने आई थी. इसी दौरान वहां महिला का पूर्व पति बबलू भी पहुंच गया. इसके बाद बैंक के बाहर अचानक दोनों पक्षों का आमना-सामना हो गया.

इंदौर: NEET Re-exam से 2 दिन पहले एक और छात्रा ने किया सुसाइड, पहले भी की थी जान देने की कोशिश

मामूली विवाद के बाद पूर्व पति पेट में घोंपा चाकू

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, पूर्व पति बबलू और महिला के वर्तमान देवर धर्मेंद्र मालवीय के बीच पहले किसी बात को लेकर कहासुनी शुरू हुई. देखते ही देखते यह विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों के बीच हिंसक झड़प होने लगी. इसी बीच, आरोपी धर्मेंद्र ने तैश में आकर अपने पास रखे चाकू से बबलू के पेट पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया. चाकू लगने से बबलू लहूलुहान होकर वहीं गिर पड़ा.

घटना के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई. गंभीर रूप से घायल बबलू को स्थानीय लोगों और परिजनों की मदद से तुरंत अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन घाव गहरे होने के कारण उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया.

पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज कर जांच में जुटी

घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस बल मौके पर पहुंचा और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया. पुलिस ने इस मामले में हत्या का प्रकरण दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश व मामले के वास्तविक कारणों की विस्तृत जांच शुरू कर दी है. दिनदहाड़े हुई इस वारदात से पचामा क्षेत्र के नागरिकों में दहशत का माहौल है.

MP News: NSUI ने 22 जिलों में कांग्रेस से बनाई दूरी, अब एक्शन के मूड में पार्टी, भेजा नोटिस

Published at : 21 Jun 2026 02:27 PM (IST)
Tags :
Sehore News MP News Ladli Behna Yojana CRIME NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

मध्य प्रदेश
Sehore News: 'लाड़ली बहना योजना' की राशि पर विवाद, महिला के पूर्व पति को देवर ने उतारा मौत के घाट
सिहोर: 'लाड़ली बहना योजना' की राशि पर विवाद, महिला के पूर्व पति को देवर ने उतारा मौत के घाट
मध्य प्रदेश
बागेश्वर धाम के धीरेंद्र शास्त्री ने श्रीलंका में किया योग, विदेशी धरती से दिया 'वसुधैव कुटुंबकम्' का संदेश
बागेश्वर धाम के धीरेंद्र शास्त्री ने श्रीलंका में किया योग, विदेशी धरती से दिया 'वसुधैव कुटुंबकम्' का संदेश
मध्य प्रदेश
AI बेस्ड मॉनिटरिंग, CCTV और पुलिस का कड़ा पहरा, NEET एग्जाम को लेकर ऐसे हैं सुरक्षा के इंतजाम
AI बेस्ड मॉनिटरिंग, CCTV और पुलिस का कड़ा पहरा, NEET एग्जाम को लेकर ऐसे हैं सुरक्षा के इंतजाम
मध्य प्रदेश
Satna News: सतना जिला अस्पताल के लेबर रूम में घुसा अजगर का बच्चा, मचा हड़कंप
सतना जिला अस्पताल के लेबर रूम में घुसा अजगर का बच्चा, मचा हड़कंप
Advertisement

वीडियोज

BMW iX1 Range Test | The best entry level luxury ev? | Auto Live #bmw #bmwix1 #ev
Sansani | Bharat Tiwari Encounter Case | Bhojpur: एनकाउंटर या Murder?
Tej Pratap Yadav murder conspiracy Abp Report: तेज प्रताप यादव की हत्या की साजिश?
Tej Pratap Yadav murder conspiracy | Lalu Yadav | Abp Report: तेज प्रताप यादव की हत्या की साजिश?
Ram Mandir Donation Scam | Chanda Chori | Sandeep Chaudhary: रामलला के खजाने पर किसने मारी सेंध?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Indian Oil Tankers:ईरान ने फिर बंद कर दिया होर्मुज, IRGC के ऐलान से पहले कितने भारतीय जहाज वहां से गुजरे? चौंका देगा आंकड़ा
ईरान ने फिर बंद कर दिया होर्मुज, IRGC के ऐलान से पहले कितने भारतीय जहाज वहां से गुजरे? चौंका देगा आंकड़ा
राजस्थान
अजमेर: NEET एग्जाम सेंटर पर बुर्का पहनकर पहुंची छात्रा को रोका, हंगामे के बाद फिर ऐसे मिली एंट्री
अजमेर: NEET एग्जाम सेंटर पर बुर्का पहनकर पहुंची छात्रा को रोका, हंगामे के बाद फिर ऐसे मिली एंट्री
इंडिया
बंगाल की राजनीति में घमासान, महुआ मोइत्रा और काकोली घोष आमने-सामने, जानें क्यों हुई बहस?
बंगाल की राजनीति में घमासान, महुआ मोइत्रा और काकोली घोष आमने-सामने, जानें क्यों हुई बहस?
क्रिकेट
वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पर बहुत बड़ा फैसला लेने की तैयारी में ICC, चौंकाने वाला अपडेट सामने आया
वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पर बहुत बड़ा फैसला लेने की तैयारी में ICC, चौंकाने वाला अपडेट सामने आया
बॉलीवुड
'देऊळ बंद 2' के लिए शाहरुख खान ने की थी मदद, अब डायरेक्टर ने ट्रोलिंग पर कहा- जो डिजर्व करते हैं उन्हें क्रेडिट दो
'देऊळ बंद 2' के लिए शाहरुख खान ने की थी मदद, अब डायरेक्टर ने ट्रोलिंग पर कहा- जो डिजर्व करते हैं उन्हें क्रेडिट दो
इंडिया
International Yoga Day 2026: 'योग की ताकत पूरी दुनिया को जोड़ रही है', अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर बंगाल की धरती से PM मोदी का संदेश
'योग की ताकत पूरी दुनिया को जोड़ रही है', अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर बंगाल की धरती से PM मोदी का संदेश
ट्रेंडिंग
Viral Video : ये तो अत्याचार है... वीडियो देखकर टूट जाएगा समोसा लवर्स का दिल, तलने के बजाय पेंट किया जा रहा
ये तो अत्याचार है... वीडियो देखकर टूट जाएगा समोसा लवर्स का दिल, तलने के बजाय पेंट किया जा रहा
लाइफस्टाइल
Father's Day 2026: कहीं 5 दिसंबर तो कहीं सितंबर, दुनियाभर में इन अनोखे तरीकों से मनाते हैं फादर्स डे
कहीं 5 दिसंबर तो कहीं सितंबर, दुनियाभर में इन अनोखे तरीकों से मनाते हैं फादर्स डे
ABP NEWS
पीएम मोदी ने स्वच्छता और योग के संगम की तारीफ़ की।
पीएम मोदी ने स्वच्छता और योग के संगम की तारीफ़ की।
ABP NEWS
वर्कआउट के दौरान अचानक मौत से हड़कंप मच गया।
वर्कआउट के दौरान अचानक मौत से हड़कंप मच गया।
ABP NEWS
बिलखते बच्चे, रस्सी से बंधे हाथ—इंसानियत शर्मसार।
बिलखते बच्चे, रस्सी से बंधे हाथ—इंसानियत शर्मसार।
ABP NEWS
Re-NEET 2026 के लिए कड़ी सुरक्षा, सीकर में BSF तैनात।
Re-NEET 2026 के लिए कड़ी सुरक्षा, सीकर में BSF तैनात।
ABP NEWS
धर्मेंद्र प्रधान का योग मंत्र
धर्मेंद्र प्रधान का योग मंत्र
Embed widget