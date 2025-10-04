इंदौर में शनिवार (4 अक्टूबर) सुबह बड़ा हादसा टल गया. बच्चों से भरी एक स्कूल बस में अचानक भीषण आग लग गई. जानकारी के मुताबिक, बस में 10 से अधिक बच्चे सवार थे. गनीमत रही कि आग लगते ही बच्चों को समय रहते बाहर निकाल लिया गया, वरना बड़ा हादसा हो सकता था.

दरअसल यह घटना इंदौर से सटे सांवेर क्षेत्र के पंचडेरिया गांव से धरमपुरी जा रही स्कूल बस की है. जैसे ही बस रिंगनोदिया के पास पहुंची, उसमें आग लग गई. स्थिति को देखते हुए बस चालक ने समझदारी दिखाते हुए बस को पास ही निर्माणाधीन ट्रेजर कॉलोनी के मैदान में खड़ा कर दिया. देखते ही देखते बस आग की लपटों में घिर गई और पूरी तरह जलकर खाक हो गई.

घटना के बाद माता-पिता स्कूल प्रबंधन से बहुत नाराज हैं. उन्होंने कहा कि वे महीनों से बस की खराब स्थिति और फिटनेस की शिकायत कर रहे थे. लेकिन प्रबंधन ने इन पर कोई सुधार नहीं किया. लापरवाही के आरोप लगाते हुए उन्होंने सख्त कदम उठाने की मांग की है.

स्थानीय लोगों ने मिलकर आग को कर लिया था काबू में

घटना को लेकर सांवेर एसडीओपी प्रशांत भदौरिया ने बताया कि सांवेर के रिंगनोदिया में सर्व विकास स्कूल की बस बच्चों से भरी हुई स्कूल जा रही थी, उसी समय बस ड्राईवर को डीजल लीक होने का पता चला बस साइड कर खड़ी करी और बच्चों को आग लगने से पहले सकुशल उतार लिया गया, मौके पर मौजूद कॉलोनीवासियों ने ट्यूबवेल के पाइप से पानी डालकर आग पर काबू पाया. जब तक दमकल की टीम मौके पर पहुंची, तब तक स्थानीय लोगों ने मिलकर आग को काबू में कर लिया था.

फिटनेस को लेकर कर रहे थे शिकायत

गनीमत यह रही कि सभी बच्चे सुरक्षित हैं, लेकिन इस हादसे ने स्कूल प्रबंधन की लापरवाही और बच्चों की सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है. बताया जा रहा है कि बच्चों के पेरेंट्स द्वारा स्कूल प्रबंधन से लंबे समय से बस के फिटनेस को लेकर शिकायत कर रहे थे.