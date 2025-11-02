Rajgarh News: आजकल सड़कों पर हादसों की खबरें आम हो गई हैं, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो दिल दहला देती हैं और साथ ही राहत भी देती हैं कि आखिरकार बड़ी जनहानि नहीं हुई. मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले से ऐसी ही एक घटना सामने आई है, जहां एक परिवार का एक्सीडेंट तो हुआ, लेकिन किस्मत ने उनका साथ दिया और तीनों की जान बच गई.

कुत्ते को बचाने की वजह से हुआ हादसा

घटना राजगढ़ जिले के कुरावर ब्रिज की है. जानकारी के अनुसार, जयपुर से नागपुर जा रही एक ब्लू बलेनो कार में पति-पत्नी और उनकी छोटी बच्ची सवार थे. वे आराम से यात्रा कर रहे थे कि तभी अचानक सड़क पर एक कुत्ता आ गया. शख्स ने कुत्ते को बचाने के लिए तुरंत ब्रेक लगाया. अचानक ब्रेक लगने से कार का बैलेंस खो गया और यह हादसे की वजह बन गया.

View this post on Instagram A post shared by ABP News (@abpnewstv)

कार अभी पूरी तरह रुकी भी नहीं थी कि पीछे से तेज रफ्तार में आ रहा एक ट्रक कार से टकरा गया. ट्रक की टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार करीब 100 फीट तक घसीटती चली गई. हादसे के बाद कार के साइड का हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया.

ट्रक ड्राइवर मौके से फरार

सड़क पर खड़े लोग यह नजारा देखकर सन्न रह गए. लेकिन सबसे बड़ी राहत की बात यह रही कि कार में बैठे पति, पत्नी और उनकी बेटी बाल-बाल बच गए. उन्हें हल्की चोटें आईं, लेकिन जान को कोई खतरा नहीं हुआ. हादसे के बाद आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत दौड़कर मदद की और परिवार को कार से बाहर निकाला.

घटना के बाद ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया. पुलिस को सूचना दी गई और पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है. ट्रक की तलाश की जा रही है और पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाल रही है.