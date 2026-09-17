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हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशPM मोदी के बर्थडे पर सौरव दास का दावा- आंगनवाड़ी को मिला तारीफ करने का आदेश?

PM मोदी के बर्थडे पर सौरव दास का दावा- आंगनवाड़ी को मिला तारीफ करने का आदेश?

मध्य प्रदेश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को पीएम मोदी के जन्मदिन पर दीया जलाने और सरकार की योजनाओं की तारीफ करते वीडियो बनाने के आदेश का आरोप लगा है. सौरव दास ने पोस्ट साझा कर सवाल उठाए.

Written By : पंकज यादव |  Updated at : 17 Sep 2026 06:38 AM (IST)
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मध्य प्रदेश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर कार्यक्रम में शामिल होने और सरकार की योजनाओं की तारीफ करते हुए वीडियो बनाने के लिए कहे जाने का आरोप लगाया गया है. कॉकरोच जनता पार्टी के सह-संयोजक सौरव दास ने सोशल साइट पर एक पोस्ट साझा करते हुए यह दावा किया है.

सौरव दास ने अपनी पोस्ट में एक महिला की बेटी से मिले संदेश का हवाला दिया. उन्होंने लिखा, "यह एक ऐसा संदेश है जो मुझे मध्य प्रदेश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रूप में काम करने वाली एक महिला की बेटी से मिला है. उनका कहना है कि महिलाओं को आज इकट्ठा होने, प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन मनाने के लिए दीया जलाने और यहां तक कि उनकी और उनकी सरकार की योजनाओं की तारीफ करते हुए वीडियो रिकॉर्ड करने का आदेश दिया गया है. ऐसा न करने पर कार्रवाई की धमकी भी दी गई है."

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आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की समस्याओं का भी किया जिक्र

पोस्ट में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से जुड़ी कई समस्याओं का भी जिक्र किया गया है. इसमें कम वेतन, काम का ज्यादा बोझ, कर्मचारियों की कमी, सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी के साथ जर्जर इमारतों में चल रहे आंगनवाड़ी केंद्रों का मुद्दा शामिल है.

सौरव दास ने लिखा, "अब जरा सोचिए कि यह कितना अपमानजनक है. अगर बीजेपी की सरकारों ने इतनी ऊर्जा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की वास्तविक समस्याओं को दूर करने में लगाई होती, जैसे बेहद कम वेतन (5,000 से 10,000 रुपये), काम का भारी बोझ, कर्मचारियों की कमी, सामाजिक सुरक्षा या स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव और जर्जर इमारतों में चल रहे आंगनवाड़ी केंद्र, तो शायद इन महिलाओं को किसी की तारीफ करने के लिए आदेश देने की जरूरत ही नहीं पड़ती."

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सरकार की तारीफ को लेकर उठाया सवाल

उन्होंने आगे लिखा, "अगर किसी सरकार ने वास्तव में उनकी जिंदगी बदल दी है, तो उनके मन में सरकार और प्रधानमंत्री के प्रति आभार स्वाभाविक रूप से आएगा. लेकिन आज ये सरकारें विस्तृत और दबावपूर्ण पीआर गतिविधियों के जरिए प्रधानमंत्री के प्रति आभार और प्रशंसा पैदा करने पर ज्यादा ध्यान दे रही हैं."

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About the author पंकज यादव

मेरा नाम पंकज यादव है. मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का रहने वाला हूं. मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और बीबीएयू यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है. मुझे पत्रकारिता में लगभग 8 साल का अनुभव है. मैंने इस दौरान अलग-अलग मीडिया संस्थानों लाइव टुडे न्यूज चैनल, इनशॉर्ट्स न्यूज ऐप और दैनिक भास्कर डिजिटल के लिए काम किया है. मुझे पॉलिटिकल, खेल और फीचर से जुड़े लेख लिखना पसंद है.
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Published at : 17 Sep 2026 06:38 AM (IST)
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