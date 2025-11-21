MP के सतना में हाईवोल्टेज ड्रामा, पत्नी ने चौकी में ASI पति को चप्पलों से पीटा, देखती रही पुलिस
Satna News: मामले पर सीएसपी देवेंद्र प्रताप सिंह ने बताया, पुलिस लाइन में पदस्थ एसआई रामायण सिंह के खिलाफ उनके परिवार ने शिकायत की है.
मध्य प्रदेश के सतना जिला अस्पताल परिसर स्थित पुलिस चौकी के अंदर 'पति, पत्नी और वो' के चक्कर में एक ऐसा हाईवोल्टेज ड्रामा हुआ, जिसने पुलिस की छवि को शर्मसार कर दिया. यहां एक महिला ने अपने पुलिसकर्मी पति को उसकी कथित प्रेमिका के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया.
इसके बाद गुस्से में आगबबूला पत्नी ने पुलिस चौकी के अंदर ही अपने पति की जमकर धुनाई कर दी. हैरानी की बात यह रही कि चौकी में मौजूद अन्य पुलिसकर्मी अपने विभाग के साथी को पिटता देख बीच-बचाव करने के बजाय सिर्फ तमाशबीन बने रहे.
दरअसल, यह पूरे विवाद का केंद्र पुलिस लाइन में पदस्थ एएसआई रामायण सिंह हैं, मामले का खुलासा एएसआई के बेटे प्रतीक की सूझबूझ से हुआ. प्रतीक अपनी मां अनीता सिंह के साथ बाजार आया था. तभी स्टेशन रोड पर उसने अपने पिता को कार में एक अन्य महिला और बच्चे के साथ जाते देखा. शक होने पर मां-बेटे ने पीछा किया और उन्हें जिला अस्पताल परिसर में रोक लिया.
जैसे ही एएसआई रामायण सिंह अपनी कथित प्रेमिका के साथ गाड़ी से उतरे, उनकी पत्नी वहां पहुंच गईं. पति को किसी और के साथ देख पत्नी का सब्र टूट गया. उन्होंने पहले खरी-खोटी सुनाई और फिर पुलिस चौकी के अंदर ही पति पर थप्पड़ों की बरसात कर दी. अस्पताल परिसर में काफी देर तक चले इस तमाशे और भीड़भाड़ का फायदा उठाकर, एएसआई के साथ मौजूद दूसरी महिला वहां से खिसक गई. बाद में पुलिस ने दोनों पक्षों को समझा-बुझाकर सिटी कोतवाली भेज दिया.
पुलिसकर्मी की पत्नी अनीता सिंह ने अपने पति पर गंभीर आरोप लगाए है. मामले पर सीएसपी देवेंद्र प्रताप सिंह ने बताया, पुलिस लाइन में पदस्थ एसआई रामायण सिंह के खिलाफ उनके परिवार ने शिकायत की है. घटना का वीडियो भी संज्ञान में आया है. दोनों पक्षों की शिकायत के आधार पर मामले की जांच की जा रही है.
