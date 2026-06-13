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हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशSatna News: नागौद राजघराने में खूनी संघर्ष, 'बाबा राजा' की एक पत्नी ने दूसरी को मारी गोली

Satna News: नागौद राजघराने में खूनी संघर्ष, 'बाबा राजा' की एक पत्नी ने दूसरी को मारी गोली

Nagod Royal Family Case: सतना में नागौद राजघराने में खूनी संघर्ष में रूपेंद्र सिंह 'बाबा राजा' की दो पत्नियों के बीच घरेलू विवाद इतना बढ़ गया कि एक पत्नी ने दूसरी पर लाइसेंसी बंदूक से गोलियां चला दीं.

By : अंबुज पांडेय | Edited By: किशन कुमार | Updated at : 13 Jun 2026 06:08 PM (IST)
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मध्य प्रदेश के सतना जिले से एक बेहद सनसनीखेज और हाई-प्रोफाइल मामला सामने आया है. यहां नागौद राजघराने की परसमनिया गढ़ी में घरेलू कलह के चलते खूनी संघर्ष हो गया. पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक नागेंद्र सिंह के भतीजे 'रूपेंद्र सिंह बाबा राजा' की दो पत्नियों के बीच चल रहा पुराना विवाद गुरुवार दोपहर हिंसक हो गया. विवाद इतना बढ़ा कि एक पत्नी ने अपनी लाइसेंसी बंदूक से दूसरी पत्नी पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दीं.

घायल पत्नी योगिता सिंह को गंभीर हालत में सतना से रीवा रेफर किया गया है, जहां आईसीयू (ICU) में उनका इलाज जारी है. मामला रसूखदार घराने का होने के कारण पुलिस भी फूंक-फूंक कर कदम रख रही है.

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कैसे हुआ यह खूनी संघर्ष?

प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह वारदात गुरुवार (11 जून) दोपहर लगभग 3:00 बजे की है. नागौद विधायक के भतीजे रूपेंद्र सिंह और उनकी पत्नी योगिता सिंह के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था. इसी विवाद को सुलझाने के लिए योगिता सिंह दो दिन पहले परसमनिया गढ़ी पहुंची थीं, जहां वह अपने परिजनों के साथ मौजूद थीं.

बताया जा रहा है कि गुरुवार को बातचीत के दौरान माहौल गर्म हो गया. देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि सुनीता सिंह ने अपनी 22 बोर की लाइसेंसी बंदूक उठा ली और योगिता सिंह पर फायरिंग कर दी. दावा किया जा रहा है कि इस दौरान करीब 9 राउंड गोलियां चलाई गईं.

पेट में धंसी गोली, रीवा में हुई सर्जरी

इस अंधाधुंध फायरिंग में एक गोली योगिता सिंह के पेट में जा लगी, जिससे वह लहूलुहान होकर गिर पड़ीं. घटना के तुरंत बाद मामले को गोपनीय रखते हुए गंभीर हालत में उन्हें सतना से रीवा के विंध्या अस्पताल रेफर किया गया.

डॉक्टरों की टीम ने मुस्तैदी दिखाते हुए गुरुवार रात को ही एक जटिल सर्जरी के जरिए योगिता सिंह के पेट में धंसी गोली को सफलतापूर्वक बाहर निकाल लिया है. फिलहाल वह ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं और जिंदगी-मौत की जंग लड़ रही हैं.

मायके वालों के गंभीर आरोप

इस घटना पर घायल योगिता की माँ नरेंद्र कुमारी ने दामाद (रूपेंद्र सिंह) और उसकी दूसरी पत्नी पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उनका कहना है कि बेटी के ससुर की मौत के बाद दामाद ने किसी अन्य महिला को अपने साथ रख लिया था, और उसी ने इस खूनी वारदात को अंजाम दिया है.

पुलिस छावनी में तब्दील हुई गढ़ी, आरोपी गिरफ्तार

हाई-प्रोफाइल वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया. सुरक्षा के मद्देनजर परसमनिया गढ़ी में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है.

पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी महिला सुनीता सिंह को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि दोनों के बीच संपत्ति और पारिवारिक मुद्दों को लेकर लंबा विवाद चल रहा था. वारदात में इस्तेमाल की गई 22 बोर की लाइसेंसी बंदूक को जब्त करने की प्रक्रिया की जा रही है और मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई जारी है.

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About the author अंबुज पांडेय

अंबुज पांडेय, 2012 से सक्रिय  पत्रकारिता में हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर प्रिंसिपल कॉरस्पॉडेंट, भोपाल मध्य प्रदेश में कार्यरत हैं. न्यूज़ पॉइंट, NNIS न्यूज़ एजेंसी, APN न्यूज़, ANI, और PTI में बतौर राजनैतिक संवाददाता काम किया . पॉलिटिकल रिपोर्टिंग के साथ-साथ, जन सरोकारों से जुड़ी खबरें, सामाजिक सरोकारों से जुड़ी खबरें और विषम परिस्थिति में प्राकृतिक आपदाएं कवर करने का अनुभव है.
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Published at : 13 Jun 2026 06:01 PM (IST)
Tags :
Royal Family MP News Satna News
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