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हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशSatna News: पति को खोजते नागपुर से सतना पहुंची महिला, बीच सड़क पर हंगामा, थाने पहुंचा मामला

Satna News: पति को खोजते नागपुर से सतना पहुंची महिला, बीच सड़क पर हंगामा, थाने पहुंचा मामला

Satna News In Hindi: नागपुर निवासी महिला अमरीन खान ने अपने पति आदिल खान सहित सास-ससुर पर गंभीर आरोप लगाए हैं. पुलिस ने महिला की शिकायत पर केस दर्ज आरोपी पति को हिरासत में लिया है.

By : नजीम सौदागर, सतना | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 24 Apr 2026 02:45 PM (IST)
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एमपी का सतना जिला इन दिनों अलग-अलग खबरों की वजह से सुर्खियों में बना हुआ है, ताजा मामला शहर के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के नजीराबाद इलाके से सामने आया है. नजीराबाद से पारिवारिक विवाद का एक मामला सामने आया है, जिसमें पति की कथित बेवफाई से आहत पत्नी ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है. नागपुर निवासी महिला अमरीन खान ने अपने पति आदिल खान सहित सास-ससुर पर गंभीर आरोप लगाए हैं.

पीड़िता के अनुसार, उसका पति आदिल खान पिछले चार महीनों से उसे छोड़कर सतना के नजीराबाद स्थित नूरी नगर के पीछे एक अन्य महिला के साथ रह रहा था. महिला का आरोप है कि पति और उसके परिवार वाले उसे जबरन तलाक देने का दबाव बना रहे हैं, ताकि आदिल दूसरी शादी कर सके. इस बात की जानकारी मिलने पर अमरीन खान नागपुर से सतना पहुंची और पति को खोजते हुए नजीराबाद स्थित उसके ठिकाने पर जा पहुंची.

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पुलिस ने पति को हिरासत में लेकर शुरू की पूछताछ

बताया जा रहा है कि वहां पहुंचने पर पति-पत्नी के बीच तीखी बहस हुई, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गई. स्थानीय लोगों की सूचना पर सिटी कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया. पुलिस ने आरोपी पति को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. पुलिस का कहना है कि पूछताछ के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उसी आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

पुलिस ने शुरू की मामले की जांच

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, महिला की शिकायत के आधार पर मामले की जांच की जा रही है. साथ ही दोनों पक्षों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं, जिसके बाद उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी. इस घटना के बाद इलाके में चर्चा का माहौल बना हुआ है. पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही पूरे मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी.

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About the author नजीम सौदागर, सतना

पिछले 12 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं प्रिंट मीडिया से अपने करियर की शुरुआत करने के बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी मजबूत पहचान बनाई है और पिछले 7 वर्षों से टीवी पत्रकारिता में सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं. वर्तमान में ABP News में मैहर और सतना जिले के लिए बतौर रिपोर्टर कार्यरत हैं. क्षेत्रीय मुद्दों, सामाजिक सरोकार और जमीनी स्तर की खबरों को प्रभावी तरीके से सामने लाना मेरी पत्रकारिता की खास पहचान है.
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Published at : 24 Apr 2026 02:37 PM (IST)
Tags :
Satna News Satna Police MADHYA PRADESH NEWS
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