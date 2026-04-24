पति को खोजते नागपुर से सतना पहुंची महिला, बीच सड़क पर हंगामा, थाने पहुंचा मामला

एमपी का सतना जिला इन दिनों अलग-अलग खबरों की वजह से सुर्खियों में बना हुआ है, ताजा मामला शहर के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के नजीराबाद इलाके से सामने आया है. नजीराबाद से पारिवारिक विवाद का एक मामला सामने आया है, जिसमें पति की कथित बेवफाई से आहत पत्नी ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है. नागपुर निवासी महिला अमरीन खान ने अपने पति आदिल खान सहित सास-ससुर पर गंभीर आरोप लगाए हैं.

पीड़िता के अनुसार, उसका पति आदिल खान पिछले चार महीनों से उसे छोड़कर सतना के नजीराबाद स्थित नूरी नगर के पीछे एक अन्य महिला के साथ रह रहा था. महिला का आरोप है कि पति और उसके परिवार वाले उसे जबरन तलाक देने का दबाव बना रहे हैं, ताकि आदिल दूसरी शादी कर सके. इस बात की जानकारी मिलने पर अमरीन खान नागपुर से सतना पहुंची और पति को खोजते हुए नजीराबाद स्थित उसके ठिकाने पर जा पहुंची.

Indore News: 2 मासूम बच्चों का अपहरण कर 15 लाख की मांग, पुलिस ने 3 घंटे में किया बरामद, 4 गिरफ्तार

पुलिस ने पति को हिरासत में लेकर शुरू की पूछताछ

बताया जा रहा है कि वहां पहुंचने पर पति-पत्नी के बीच तीखी बहस हुई, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गई. स्थानीय लोगों की सूचना पर सिटी कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया. पुलिस ने आरोपी पति को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. पुलिस का कहना है कि पूछताछ के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उसी आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

पुलिस ने शुरू की मामले की जांच

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, महिला की शिकायत के आधार पर मामले की जांच की जा रही है. साथ ही दोनों पक्षों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं, जिसके बाद उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी. इस घटना के बाद इलाके में चर्चा का माहौल बना हुआ है. पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही पूरे मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी.

MP में किसानों को अब जमीन के बदले मिलेगा चार गुना मुआवजा, सीएम मोहन यादव कैबिनेट ने दी मंजूरी