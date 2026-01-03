इंदौर की घटना से सबक! सागर में टंकी में उतरे विधायक शैलेंद्र जैन, अधिकारियों को दिए ये निर्देश

इंदौर में दूषित पानी पीने से हुई मौतों के बाद मध्य प्रदेश सरकार के निर्देश पर सागर नगर निगम पूरी तरह अलर्ट मोड पर है. शहरवासियों को शुद्ध पेयजल सुनिश्चित करने के लिए शनिवार को नगर निगम ने एक दिन की जल आपूर्ति रोककर पानी की टंकियों और पाइपलाइनों की सघन सफाई का अभियान चलाया.

इस अभियान के दौरान एक अनोखी तस्वीर सामने आई, जब विधायक शैलेंद्र जैन, निगमायुक्त राजकुमार खत्री और निगम अध्यक्ष वृंदावन अहिरवार रविदास वार्ड स्थित करीला पानी की टंकी के अंदर उतरे. यहाँ अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने खुद सफाई कर श्रमदान किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया.

लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी

निरीक्षण के दौरान विधायक शैलेंद्र जैन ने टाटा, सीवर प्रोजेक्ट और नगर निगम के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि पाइपलाइनों में कहीं भी लीकेज नहीं होना चाहिए. उन्होंने स्पष्ट किया कि लीकेज की शिकायत मिलने पर तुरंत सुधार कार्य किया जाए और इस कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

नियमित सैंपलिंग और समन्वय पर जोर

निगमायुक्त राजकुमार खत्री ने बताया कि शहर को शुद्ध पानी उपलब्ध कराने के लिए निगम प्रतिबद्ध है. सफाई अभियान के तहत टंकियों के साथ-साथ वाल्व चैंबर, फिल्टर यूनिट और पंप हाउस की भी जांच की गई है. उन्होंने कहा कि जलप्रदाय शाखा द्वारा पानी की गुणवत्ता की नियमित सैंपलिंग की जा रही है ताकि भविष्य में किसी भी हादसे की गुंजाइश न रहे.

राजघाट पेयजल परियोजना से जुड़ी सभी टंकियों की व्यापक सफाई के बाद अब शहर में सुचारू और स्वच्छ पेयजल आपूर्ति की तैयारी पूर्ण कर ली गई है。