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हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशMP: सागर में शराब माफिया के हमले में दूसरे युवक की भी मौत, शव रखकर प्रदर्शन, शाहपुर का बाजार बंद

MP: सागर में शराब माफिया के हमले में दूसरे युवक की भी मौत, शव रखकर प्रदर्शन, शाहपुर का बाजार बंद

Sagar News: सागर में शराब माफियाओं के हमले में सूरज अहिरवार की मौत के बाद लोगों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है. उधर क्षेत्रीय विधायक और पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव पीड़ितों के बीच पहुंचे.

By : विनोद आर्य, सागर | Updated at : 10 May 2026 09:47 PM (IST)
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मध्यप्रदेश के सागर जिले के शाहपुर में शराब माफियाओं के हमले से घायल दूसरे व्यक्ति सूरज अहिरवार की भी मौत हो गई. इस हमले में नीरज प्रजापति की मौत एक दिन पहले हुई थी. इससे नाराज लोगों ने प्रदर्शन कर शराब दुकान में आग लगा दी थी. रविवार (10 मई) को शराब माफिया के हमले में घायल सूरज अहिरवार की मौत से फिर बबाल मचा. शाहपुर में पूरा बाजार बंद है. लोगों ने चक्काजाम कर दिया. 

सूरज अहिरवार की मौत के बाद लोगों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है. उधर क्षेत्रीय विधायक और पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव पीड़ितों के बीच पहुंचे और अवैध शराब के धंधे पर चिंता जताते हुए दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की. 

शराब बेचने के शक में की मारपीट

शाहपुर में शुक्रवार (08 मई) की रात नीरज प्रजापति अपने साथी सूरज अहिरवार के साथ गांव में एक कार्यक्रम से लौट रहा था. इसी दौरान रास्ते में कुछ लोगों ने उन्हें रोक लिया और शराब बेचने के शक में हमला कर दिया. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, करीब 10 लोगों ने बाइक सवार युवकों को घेरकर रॉड, लाठी और लोहे की रॉड से बुरी तरह पीटा. मारपीट के बाद नीरज को गंभीर हालत में छोड़ दिया गया. सूचना मिलने पर परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. घायल सूरज अहिरवार का इलाज के लिए भर्ती कराया गया. इलाज के दौरान रात में सूरज की भी मौत हो गई.
MP: सागर में शराब माफिया के हमले में दूसरे युवक की भी मौत, शव रखकर प्रदर्शन, शाहपुर का बाजार बंद

घायल साथी सूरज अहिरवार ने दिया था बयान

घायल सूरज अहिरवार ने मौत के पहले बताया था, “मुझे रात करीब ढाई बजे होश आया तो मैं घर के पास पड़ा था. हम कार्यक्रम से लौट रहे थे, तभी रास्ते में कुछ लोगों ने रोककर शराब बेचने के शक में मारपीट शुरू कर दी. नीरज को बेरहमी से पीटा गया.”
MP: सागर में शराब माफिया के हमले में दूसरे युवक की भी मौत, शव रखकर प्रदर्शन, शाहपुर का बाजार बंद

आक्रोशित लोगों ने शराब दुकान में लगाई आग

घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने शनिवार (09 मई) सुबह शाहपुर स्थित शराब दुकान के पास हंगामा किया. लोगों ने दुकान में तोड़फोड़ की और आग लगाने की कोशिश की. मौके पर पहुंची पुलिस और दमकल टीम ने स्थिति को नियंत्रित किया.

आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज

पुलिस ने मामले में आरोपियों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया है. आरोपियों में नीलेश अहिरवार, भगवान पटेल, अंकुश यादव, हर्ष सिंह लोधी और अभिषेक पटेल के नाम सामने आए हैं. एएसपी लोकेश सिन्हा के अनुसार पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. आरोपियों की तलाश की जा रही है. पुलिस मामले की जांच में जुटी है और क्षेत्र में तनाव को देखते हुए पुलिस बल तैनात किया गया है.

पीड़ित परिवारों के बीच पहुंचे पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव

शाहपुर नगर में शराब माफियाओं द्वारा कथित मारपीट की घटना में दो युवकों सूरज अहिरवार और नीरज प्रजापति की मौत के बाद पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव पीड़ित परिवारों से मिलने पहुंचे. गोपाल भार्गव ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में इस घटना को अत्यंत पीड़ादायक और निंदनीय बताया. उन्होंने कहा, ''इस हृदयविदारक घटना से पूरे क्षेत्र में गहरा आक्रोश है. घटना के विरोध में स्थानीय नागरिकों द्वारा चक्का जाम किया गया और सरकारी शराब दुकान में आगजनी की घटना भी सामने आई.''

पूर्व मंत्री ने घटनास्थल पर पहुंचकर संबंधित अधिकारियों से चर्चा की और दोषियों पर कठोर कार्रवाई की मांग की. साथ ही मृतकों के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया और तात्कालिक सहायता राशि प्रदान की. इस मुश्किल समय में हम सभी उनके परिवार के साथ खड़े हैं.

पूरे जिले ने अवैध शराब का कारोबार- गोपाल भार्गव

पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव ने लिखा, ''रहली क्षेत्र सहित संपूर्ण सागर जिले में गांव-गांव अवैध शराब का कारोबार तेजी से फैल रहा है, जिसके कारण महिलाओं, युवाओं एवं परिवारों को गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. यह सिर्फ कानून व्यवस्था का विषय नहीं, बल्कि समाज और परिवारों को प्रभावित करने वाला गंभीर मुद्दा है.''

उन्होंने आगे कहा, ''मैंने संबंधित अधिकारियों से अवैध शराब के निर्माण, बिक्री एवं तस्करी पर तत्काल प्रभाव से सख्त रोक लगाने और इस कार्य में संलिप्त लोगों पर कठोर कार्रवाई करने की मांग की है. क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है.

About the author विनोद आर्य, सागर

विनोद आर्य मध्य प्रदेश के सागर से एक अनुभवी पत्रकार हैं. उन्होंने  डॉ हरि सिंह गौर विश्विद्यालय सागर, बीएससी और एमए (समाजशास्त्र) की शिक्षा प्राप्त की है. पिछले 32 वर्षों से पत्रकारिता में कार्यरत हैं. वो साल 2010 से एबीपी न्यूज़ के साथ जुड़े हैं.
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Published at : 10 May 2026 09:47 PM (IST)
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