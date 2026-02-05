MP: एकतरफा प्यार में मौसेरे भाई ने नर्स बहन को मारी गोली, अब तक क्या कुछ पता चला?

मध्य प्रदेश के सागर जिले के शाहगढ़ में बुधवार (4 फरवरी) की रात दिल दहला देने वाली वारदात में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ एक नर्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई. इस सनसनीखेज हत्याकांड को अंजाम देने वाला कोई बाहरी नहीं,बल्कि मृतका का ही मौसेरा भाई निकला.

आरोपी एकतरफा प्रेम में नर्स पर शादी का दबाव बना रहा था और इसी जुनून में उसने हत्या जैसी जघन्य वारदात को अंजाम दिया. पुलिस के अनुसार मृतका दीप शिखा चढ़ार 26 वर्षीय निवासी पाटन जबलपुर पिछले करीब चार सालों से शाहगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्टाफ नर्स के पद पर पदस्थ थी. वह अस्पताल से लगभग 500 मीटर की दूरी पर किराए के मकान में रहती थी.

अस्पताल के गेट पर नर्स को रोका

जानकारी के अनुसार बुधवार (4 फरवरी) को नर्स युवती की नाइट ड्यूटी रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक थी. ड्यूटी के लिए पैदल जाते समय जैसे ही वह अस्पताल के मुख्य गेट के पास पहुंची. तभी आरोपी ने उसका रास्ता रोक लिया. आरोपी की पहचान सुशील आठ्या निवासी पनागर जबलपुर के रूप में हुई है.

पुलिस जांच में सामने आया है कि मृतका का मौसेरा भाई सुशील बेरोजगार था और दीप शिखा से शादी करना चाहता था. दोनों के बीच पहले बात भी हुआ करती थी. नर्स द्वारा शादी से इनकार करने के बाद दोनों के बीच विवाद बढ़ गया.

लंबे समय से युवती को परेशान कर रहा था आरोपी

आरोपी लंबे समय से उसे परेशान कर रहा था. कुछ समय पहले नर्स ने पाटन थाने में इसकी शिकायत भी की थी, जहां समझाइश के बाद दोनों पक्षों में समझौता कराया गया था. प्रारंभिक जांच में पता चला है कि आरोपी वारदात को अंजाम देने के इरादे से एक दिन पहले ही शाहगढ़ पहुंच गया था. उसने पूरे दिन नर्स की दिनचर्या, आने-जाने का समय और रास्ते की रेकी की.

बुधवार (4 फरवरी) की शाम वह पहले से ही अस्पताल के पास मौजूद था. जैसे ही नर्स दीप शिखा वहां पहुंची, उसने हाथ पकड़कर धक्का दिया और बंदूक से तीन राउंड फायर किए. एक बार निशाना चूक गया, लेकिन दो गोली नर्स की पीठ में लगी. जहां अत्यधिक खून बहने से नर्स की मौके पर ही मौत हो गई.

वारदात को अंजाम देकर आरोपी फरार

घटना के बाद आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर जंगल की ओर फरार हो गया. सूचना मिलते ही शाहगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची और अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की. एडिशनल एसपी डॉ. संजीव उईके ने बताया कि हत्याकांड को अंजाम देने वाला नर्स का मौसेरा भाई जो पनागर जबलपुर से वारदात को अंजाम देने सागर जिले के शाहगढ़ पहुंचा था. आरोपी की गिरफ्तारी के लिए कई टीमें गठित की गई हैं.

आरोपी की तलाश में पुलिस की दबिश जारी

एक टीम जबलपुर भेजी गई है और संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दी जा रही है. घटना के बाद नर्स के परिजन जबलपुर से शाहगढ़ पहुंचे. गुरुवार (5 फरवरी) को पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया. जिससे गुस्साए परिजनों ने सागर-कानपुर हाईवे पर चक्काजाम कर आरोपी की जल्द गिरफ्तारी और कड़ी कार्रवाई की मांग की. पुलिस की समझाइश के बाद चक्काजाम समाप्त कराया गया.