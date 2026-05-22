सागर में झूठे केस से परेशान परिवार 800 फीट ऊंचे टावर पर चढ़ा, 6 घंटे बाद सुरक्षित उतरा

मध्यप्रदेश के सागर जिले में गुरुवार (21 मई) को उस समय हड़कंप मच गया, जब एक युवक अपनी पत्नी और ढाई साल की बेटी को लेकर बीएसएनएल के करीब 800 फीट ऊंचे टावर पर चढ़ गया. मामला कैंट थाना क्षेत्र की पीली कोठी के पीछे स्थित टेकरी का है. परिवार करीब 6 घंटे तक टावर पर डटा रहा, जिसके बाद पुलिस और प्रशासन की समझाइश से सभी सुरक्षित नीचे उतर आए.

जानकारी के मुताबिक, युवक दोपहर करीब 1:30 बजे अपनी पत्नी और मासूम बेटी को साथ लेकर टावर पर चढ़ गया था. ऊंचाई पर परिवार को देखकर आसपास के लोगों में डर और अफरा-तफरी फैल गई. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई. देखते ही देखते वहां लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई.

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मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया भी मौके पर पहुंचे. पुलिस, प्रशासन और रेस्क्यू टीम लगातार परिवार को नीचे उतारने की कोशिश करती रही.

युवक की एक ही मांग, मोतीनगर थाना प्रभारी को बुलाओ

टावर पर चढ़े युवक की पहचान बलराम अहिरवार के रूप में हुई है. उसके साथ पत्नी कृष्णादेवी और ढाई साल की बेटी भी मौजूद थी. बताया जा रहा है कि बलराम लगातार मोतीनगर थाना प्रभारी को मौके पर बुलाने की मांग कर रहा था. वह बिना बात सुने नीचे आने को तैयार नहीं था.

पुलिस अधिकारियों ने कई बार उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वह अपनी मांग पर अड़ा रहा. हालात को देखते हुए प्रशासन ने किसी भी अनहोनी से बचने के लिए टावर के नीचे सुरक्षा नेट लगाने की तैयारी भी की.

रेस्क्यू के लिए आर्मी की भी ली गई मदद

करीब 800 फीट ऊंचे टावर पर परिवार के चढ़ जाने से प्रशासन की चिंता बढ़ गई थी. युवक काफी देर तक नीचे आने को तैयार नहीं हुआ, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन में आर्मी की मदद भी ली गई. मौके पर एंबुलेंस और मेडिकल टीम को भी तैनात रखा गया था.

पुलिस लगातार परिवार से बातचीत करती रही ताकि किसी तरह मामला शांत हो सके. अधिकारियों ने धैर्य के साथ स्थिति को संभाला और परिवार को सुरक्षित नीचे उतारने की कोशिश जारी रखी.

झूठे केस और मारपीट का लगाया आरोप

परिजनों का कहना है कि बलराम पुलिस कार्रवाई से परेशान था. उसका आरोप है कि मोतीनगर पुलिस ने उस पर झूठा मामला दर्ज किया और उसके साथ मारपीट भी की. बलराम का कहना था कि इसी वजह से वह मानसिक तनाव में था.

युवक के भाई ने बताया कि टावर पर चढ़ने से पहले बलराम उससे मिला था और पुलिस प्रताड़ना की बात कही थी. इसी नाराजगी में उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया.

काफी देर तक बातचीत के बाद पुलिस ने बलराम के भाई को टावर पर भेजा. भाई ने उसे समझाया और परिवार की सुरक्षा का हवाला दिया. लंबे समय तक चली बातचीत के बाद आखिरकार शाम करीब 7:30 बजे बलराम अपनी पत्नी और बेटी के साथ सुरक्षित नीचे उतर आया.

परिवार के सुरक्षित नीचे आते ही प्रशासन और पुलिस ने राहत की सांस ली. मौके पर मौजूद लोगों ने भी चैन महसूस किया.

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एसपी बोले- शिकायत की जांच होगी

सागर के एसपी अनुराग सुजानिया ने बताया कि परिवार को सुरक्षित नीचे उतार लिया गया है. उन्होंने कहा कि युवक की शिकायत पुलिस के एक मामले को लेकर है और पूरे मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.