Sagar News: प्रेम प्रसंग में डॉक्टर पति बना हैवान, पत्नी का गला घोंटा, फिर कार में जिंदा जलाया

मध्य प्रदेश के सागर जिले के सानौधा थाना क्षेत्र (चनाटोरिया टोल प्लाजा) के पास शनिवार सुबह कार में लगी भीषण आग के मामले में एक बेहद सनसनीखेज और खौफनाक खुलासा हुआ है. जिसे शुरुआत में एक दर्दनाक हादसा माना जा रहा था, वह असल में एक सोची-समझी हत्या की साजिश निकली. गढ़ाकोटा के डॉक्टर नीलेश कुर्मी ने अपनी पत्नी सीमा को रास्ते से हटाने के लिए पहले उसका गला घोंटा और फिर कार में आग लगाकर उसे जिंदा जलने के लिए छोड़ दिया. पुलिस ने आरोपी डॉक्टर और उसके दो साथियों को गिरफ्तार कर लिया है.

प्रेम प्रसंग और देर रात के झगड़े ने ली जान

एडिशनल एसपी लोकेश सिंहा के मुताबिक, इस खौफनाक वारदात की मुख्य वजह आरोपी का एक्सट्रा मैरिटल अफेयर था. पुलिस पूछताछ में सामने आया है कि गढ़ाकोटा में क्लीनिक चलाने वाले डॉ. नीलेश का एक स्थानीय युवती से प्रेम प्रसंग चल रहा था. पत्नी सीमा को अपने पति पर शक हो गया था, जिसे लेकर दोनों के बीच आए दिन भारी विवाद होता था. 20 मार्च की रात करीब 2 बजे जब नीलेश घर लौटा, तो इसी बात पर दोनों का झगड़ा हुआ और गुस्से में आकर नीलेश ने सीमा का गला घोंट दिया.

बेटी जागी तो बनाया 'हार्ट अटैक' का बहाना

वारदात के दौरान जब घर में मौजूद बेटी जाग गई, तो शातिर डॉक्टर ने उसे गुमराह करते हुए कहा कि, "मां की तबीयत खराब है, उसे अस्पताल ले जा रहा हूं." इसके बाद उसने अपने किरायेदारों और साथियों— रामचरण और शिवम कुर्मी को हार्ट अटैक का बहाना बनाकर बुलाया. तीनों मिलकर अधमरी सीमा को कार में बैठाकर गढ़ाकोटा से करीब 50 किलोमीटर दूर सानौधा के पास चनाटोरिया टोल प्लाजा के सुनसान इलाके में ले गए. तड़के करीब 4 बजे कार रोककर सीमा पर पेट्रोल डाला गया और आग लगा दी गई. आरोपी बाहर खड़े होकर उसे जलता हुआ देखते रहे.

BSF की ट्रेनिंग ले चुका है आरोपी

पुलिस जांच में पता चला है कि आरोपी डॉ. नीलेश बेहद शातिर दिमाग का है और कई साल पहले BSF की ट्रेनिंग भी ले चुका है. वारदात के बाद उसने पुलिस को गुमराह करने की पूरी कोशिश की. वह कभी इसे सड़क हादसा (एक्सीडेंट) बताता रहा, तो कभी CNG सिलेंडर में ब्लास्ट होने की कहानी गढ़ता रहा.

भाई के शक ने खोला हत्या का राज

मृतका सीमा के भाई लोकेश पटेल ने शुरुआत से ही इस घटना को हत्या करार दिया था. लोकेश ने बताया कि सुबह 4 बजे जीजा नीलेश का फोन आया था कि सीमा को हार्ट अटैक आया है. बाद में एक्सीडेंट और फिर कार में आग लगने की बात कही गई. लोकेश ने पुलिस को बताया कि अगर यह एक्सीडेंट होता, तो मौके पर इसके निशान जरूर मिलते. दीदी और जीजा के बीच चल रहे विवाद के कारण उन्हें पहले ही हत्या की आशंका थी.

पुलिस ने जब घटनास्थल से मिले तकनीकी साक्ष्यों और मोबाइल डिटेल्स की गहराई से जांच की, तो डॉ. नीलेश की पूरी कहानी झूठी साबित हो गई. फिलहाल आरोपी डॉक्टर नीलेश कुर्मी और उसके सहयोगी रामचरण व शिवम पुलिस की गिरफ्त में हैं और मामले की आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.