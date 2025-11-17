Delhi Mumbai Expressway Accident News: कभी-कभी सड़क पर एक पल की चूक ऐसा हादसा बन जाता है, जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की होती. मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर दो दिन पहले हुए दर्दनाक कार हादसे का वीडियो सामने आया है. इस हादसे में पांच लोगों की मौत हो गई थी. वीडियो में देखा जा सकता है कि कार अचानक सड़क से उतर गई और गहरी खाई में जा गिरी थी.

बैलेंस खोने से हुआ हादसा

यह हादसा तब हुआ जब कार एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही थी. बताया जा रहा है कि कार के ड्राइवर ने अचानक वाहन पर से बैलेंस खो दिया. कुछ ही सेकंड में कार डिवाइडर से टकराती हुई सड़क के किनारे बनी गहरी खाई में गिर गई. टक्कर की आवाज इतनी तेज थी कि आसपास मौजूद लोग और राहगीर तुरंत घटनास्थल की ओर दौड़ पड़े.

जब लोग मौके पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी थी. वाहन के हिस्से टूटकर चारों ओर बिखर गए थे और कार में सवार सभी लोग खाई में गिरने के कारण गंभीर रूप से घायल थे. स्थानीय लोग तुरंत मदद के लिए आगे आए, लेकिन तब तक कार में सवार पांच लोगों ने दम तोड़ दिया था.

हादसे की वीडियो पर लोगों ने किए कमेंट्स

इस दर्दनाक हादसे का वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स कमेंट कर रहे हैं. एक शख्स ने लिखा, ''हो सकता है कि कार चालक को झपकी आ गई हो और उसने गाड़ी मोड़ने से पहले ब्रेक का इस्तेमाल ही न किया हो.'' वहीं दूसरे ने लिखा, ''अब एक्सप्रेक्सवे हादसों में बदलते जा रहे हैं. लोगों को को गाड़ी सावधानी से चलानी चाहिए.''