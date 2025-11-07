Video: कार से बाइक की जबरदस्त टक्कर, 8 फीट हवा में उछला शख्स, हादसा CCTV में कैद, देखें वीडियो

Road Accident Viral Video: मध्य प्रदेश के खंडवा से एक दिल दहला देने वाली घटना का वीडियो सामने आया है, जिसमें एक कार और बाइक के बीच भीषण टक्कर हो गई और इस टक्कर के चलते बाइक सवार 8 फीट हवा में उछल गया. यह खतरनाक घटना सड़क पर लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

बाइक सवार ने हेलमेट भी नहीं पहना

वीडियो में देख सकते हैं कि ये घटना खंडवा के एक चौराहे पर हुई है, यहां एक सफेद रंग की कार तेजी से आती देखी गई, वहीं सड़क के दूसरी और से एक बाइक सवार आ रहा था. इसी दौरान बाइक सवार जैसे ही बाइक मोड़ता है, वैसे ही सामने से आ रही कार से उसकी जोरदार टक्कर हो जाती है.

🚨 Khandwa, Madhya Pradesh:



A car hit a biker, sending him nearly 8 feet into the air. The incident was captured on CCTV.

pic.twitter.com/touXeaEQ6G — Deadly Kalesh (@Deadlykalesh) November 7, 2025

वीडियो में देख सकते हैं कि टक्कर के बाद बाइक सवार उछलकर सड़क पर गिरता है और उसकी बाइक कार के आगे फंस जाती है. बाइक सवार ने हेलमेट भी नहीं पहना हुआ था, जिसके चलते उसको गंभीर चोटें आई होंगी. हादसे के तुरंत बाद सड़क पर मौजूद राहगीर दौड़कर बाइक सवार की मदद करने आए.

कार बाइक को घसीटते हुए ले गई

सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा गया है कि कार ने टक्कर मारने के बाद बाइक को घसीटते हुए ले गई. घटना बेहद ही खतरनाक थी. सड़क पर मौजूद राहगीर ने बाइक सवार को उठाया. वीडियो में देखा गया है कि बाइक सवार लड़खड़ाकर चल रहा है.

सोशल मीडिया पर वीडियो के वायरल होने के बाद लोगों के कई कमेंट्स सामने आने लगे. कुछ लोगों ने कहा कि बाइक सवार की गलती है तो वहीं कुछ ने दोनों की गलती बताई.कुछ लोगों ने कार की भी गलती बताई है. इस तरह की मिली-जुली प्रतिक्रियाएं वीडियो पर सामने देखने को मिल रही है.