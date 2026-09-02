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हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशRGPV से हटेगा राजीव गांधी का नाम, 3 भागों में बंटेगा, कांग्रेस बोली- हम भी हिसाब करेंगे

RGPV से हटेगा राजीव गांधी का नाम, 3 भागों में बंटेगा, कांग्रेस बोली- हम भी हिसाब करेंगे

राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (RGPV) को तीन भागों में बांटते हुए मोहन यादव सरकार ने इसका नाम बदलने का फैसला लिया है. तीनों भागों को मध्य भारत,,मालवा और महाकौशल नाम दिया गया है.

Written By : अंबुज पांडेय |  Edited By: निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 02 Sep 2026 02:57 PM (IST)
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मध्य प्रदेश की एकमात्र टेक्निकल यूनिवर्सिटी, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (RGPV) के नाम बदलने का फैसला हो गया है. मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने तय किया है कि यूनिवर्सिटी को तीन भागों में बांटा जाएगा. इसे कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है. पुनर्गठन के बाद प्रदेश में भोपाल, उज्जैन और जबलपुर में तीन टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी होंगी. भोपाल में मध्य भारत, उज्जैन में मालवा और जबलपुर में महाकौशल नाम से जाना जाएगा.

सीएम मोहन यादव ने यह भी सुझाव दिया है कि यूनविर्सिटी के नाम में प्रौद्योगिकी के साथ साथ कौशल शब्द भी जोड़ा जाए. यानी विश्वविद्यालय के नाम से राजीव गांधी का नाम हटा दिया जाएगा. 

यह भी पढ़ें: मध्य प्रदेश: किसानों को बांटे गए सिर्फ ढाई लाख ATM, 20 करोड़ बर्बाद

ABVP ने की थी विकेंद्रीकरण की मांग

दरअसल, सरकार की ओर से जानकारी दी गई है कि RGPV में लंबे समय से प्रशासनिक अक्षम्यता, अकादमिक और आर्थिक अनियमितताओं की शिकायतें मिल रही थीं. इसके विरोध में ABVP ने यूनिवर्सिटी के विकेंद्रीकरण की मांग की थी. एबीवीपी की यह आंदोलन बीते दो साल से चल रहा था. अभाविप का मानना था कि बड़े और अत्यधिक केंद्रीकृत विश्वविद्यालय का संचालन छात्रों के हितों के अनुरूप नहीं हो सकता और केवल विश्वविद्यालय के विभाजन से ही पारदर्शिता, जवाबदेही और प्रभावी प्रशासन संभव है.

कांग्रेस ने किया विरोध

मध्य प्रदेश में विपक्षी दल कांग्रेस ने सरकार के इस फैसले पर विरोध दर्ज किया है. कमलनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि RGPV को तीन हिस्सों में बांटकर इसके नाम में से पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का नाम हटाना बीजेपी सरकार की ओछी मानसिकता का प्रतीक है. कमलनाथ का कहना है कि दुनिया इस बात की गवाह है कि राजीव गांधी के कार्यकाल में देश ने आधुनिक तकनीक की दुनिया में प्रवेश किया था. सूचना क्रांति और कंप्यूटर के युग के सूत्रधार राजीव गांधी थे. 

कमलनाथ ने आगे लिखा, बीजेपी खुद तो कोई नया काम कर नहीं पाती, बस कांग्रेस के कार्यों के नाम बदलने में लगी रहती है. पूर्व मुख्यमंत्री ने लिखा, "मैं इस नाकारा और शिक्षा विरोधी सरकार से मांग करता हूं कि विश्वविद्यालय से राजीव गांधी का नाम ना हटाया जाए."

'अच्छा-बुरे काम का हिसाब होता है'

कमलनाथ ने आगे कहा, "मैं यह भी याद दिलाना चाहता हूं कि कल के बाद परसों आता है. अच्छे और बुरे हर काम का हिसाब होता है. हम भी हिसाब करेंगे. आप नाम बदलकर इतिहास नहीं बदल सकते."

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About the author अंबुज पांडेय

अंबुज पांडेय, 2012 से सक्रिय  पत्रकारिता में हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर प्रिंसिपल कॉरस्पॉडेंट, भोपाल मध्य प्रदेश में कार्यरत हैं. न्यूज़ पॉइंट, NNIS न्यूज़ एजेंसी, APN न्यूज़, ANI, और PTI में बतौर राजनैतिक संवाददाता काम किया . पॉलिटिकल रिपोर्टिंग के साथ-साथ, जन सरोकारों से जुड़ी खबरें, सामाजिक सरोकारों से जुड़ी खबरें और विषम परिस्थिति में प्राकृतिक आपदाएं कवर करने का अनुभव है.
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Published at : 02 Sep 2026 02:37 PM (IST)
Tags :
MP News MOHAN YADAV
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