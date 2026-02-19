रीवा में पत्नी का प्राइवेट वीडियो वायरल करने वाला पति गिरफ्तार, पॉपुलर होने की सनक में उजाड़ा घर

मध्य प्रदेश के रीवा में पत्नी के साथ निजी पलों का वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया पर वायरल करने वाले आरोपी पति को पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है. पीड़िता की शिकायत पर समान थाने में मामला दर्ज किया गया था. आरोपी लंबे समय से फरार चल रहा था, लेकिन पुलिस ने उसे रीवा से पकड़ लिया. मेडिकल परीक्षण के बाद उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है.

पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी ने अपनी पत्नी की जानकारी के बिना 13 मिनट 14 सेकंड का अश्लील वीडियो रिकॉर्ड किया था. घटना 12 दिसंबर 2025 की बताई जा रही है.

वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड करने के बाद वह तेजी से वायरल हो गया. पीड़िता को इस बात का जरा भी अंदेशा नहीं था कि उसके निजी पलों का इस तरह दुरुपयोग किया जाएगा.

जांच में यह भी पता चला है कि आरोपी लंबे समय से पोर्न साइट्स देखने का आदी था. वह वहां दिखने वाले किरदारों से प्रभावित होकर खुद भी वैसी पहचान बनाना चाहता था. इसी सनक में उसने यह कदम उठाया. जब वीडियो वायरल हुआ तो रिश्तेदारों और परिचितों के फोन आने लगे. तब जाकर पीड़िता को पूरे मामले की जानकारी हुई.

आरोपी ने कबूला जुर्म, नहीं दिखाया पछतावा

पीड़िता ने जब आरोपी से सवाल किया तो उसने यह स्वीकार किया कि वीडियो उसी ने अपलोड किया है. हैरानी की बात यह रही कि आरोपी ने किसी तरह का पछतावा नहीं दिखाया. उसका कहना था कि वह पॉपुलर होना चाहता था और लोगों की नजरों में आना चाहता था.

सिर्फ 7 महीने पहले हुई शादी इस घटना के बाद टूटने की कगार पर पहुंच गई है. पीड़िता का कहना है कि आरोपी ने उसकी इज्जत और भरोसे दोनों को कुचल दिया. अब वह न्याय चाहती है.

ससुराल पहुंचकर दी जान से मारने की धमकी

मामला दर्ज होने के बाद आरोपी फरार हो गया था. फरारी के दौरान 12 फरवरी 2026 को वह धारदार हथियार लेकर अपनी ससुराल पहुंचा और परिवार को जान से मारने की धमकी दी. घरवालों ने तुरंत स्थानीय पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी को पकड़ लिया और समान थाना पुलिस को सौंप दिया.

पीड़िता बोली- मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी

पीड़िता ने कहा कि एफआईआर दर्ज कराए 3 दिन हो गए थे लेकिन शुरुआत में कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई. आरोपी ने उसे कहा था, “तुम मेरी पत्नी हो, क्या इतना भी नहीं कर सकती?”

पीड़िता का आरोप है कि आरोपी ने वीडियो रिश्तेदारों और दोस्तों तक को भेज दिया. हर जगह से फोन आ रहे हैं और वह कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बची है. उसने आरोपी को दरिंदा बताते हुए सख्त सजा की मांग की है.

नगर पुलिस अधीक्षक राजीव पाठक ने बताया कि आरोपी पति ने पत्नी का अंतरंग वीडियो बनाकर वायरल किया था और फरार था. पुलिस ने उसे रीवा से गिरफ्तार किया है.

आरोपी के खिलाफ आईटी एक्ट सहित अन्य गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है और पीड़िता को न्याय दिलाने की बात कह रही है.