Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशरीवा में अभद्र टिप्पणी पर एक्शन, हटाए गए संजय गांधी अस्पताल अधीक्षक

रीवा में अभद्र टिप्पणी पर एक्शन, हटाए गए संजय गांधी अस्पताल अधीक्षक

रीवा की संजय गांधी अस्पताल में प्रसूदा और नवजात बच्चे की मौत के बाद परिजनों से अभद्रता के मामले में अस्पताल अधीक्षक डॉ. राहुल शर्मा को पद से हटा दिया गया है.

Written By : पंकज मिश्रा, रीवा |  Updated at : 03 Sep 2026 09:54 PM (IST)
Preferred Sources

रीवा की संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय में प्रसूता कल्पना मिश्रा और उसके नवजात बच्चे की मौत के मामले में कार्रवाई हुई है, अस्पताल के अधीक्षक डॉ. राहुल शर्मा को पद से हटा दिया गया है. यह कार्रवाई ऐसे वक्त पर हुई है, जब अस्पताल के अधीक्षक डॉ. राहुल शर्मा द्वारा प्रसूता कल्पना मिश्रा के परिजनों से अभद्रता का वीडियो सामने आया. हालांकि, मृतका के पिता रामशिरोमणि मिश्रा ने इस कार्रवाई को नाकाफी बताया है और निष्पक्ष जांच की मांग की है.

मृतका के पिता रामशिरोमणि मिश्रा ने सिरमौर चौराहे पर धरना शुरू कर दिया है. लगातार बारिश के बीच आज उनके धरने के दूसरा दिन है. उनका कहना है कि केवल विभागीय कार्रवाई या निलंबन से उन्हें न्याय नहीं मिलेगा. वे जिम्मेदार डॉक्टरों और अन्य दोषी कर्मचारियों के खिलाफ FIR दर्ज कर निष्पक्ष जांच की मांग की है.

छतरपुर: 3 घंटे का इंतजार, फिर खाट पर प्रसूता को अस्पताल ले गए परिजन

क्या है पूरा मामला

गौरतलब है कि कल्पना मिश्रा को प्रसव के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया था. परिजनों का आरोप है कि अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी बेटी की हालत लगातार बिगड़ती रही, लेकिन समय पर समुचित चिकित्सा और निगरानी नहीं मिली. परिवार का दावा है कि उन्होंने कई बार डॉक्टरों और अस्पताल स्टाफ से कल्पना की हालत देखने और बेहतर उपचार की मांग की, लेकिन उनकी शिकायतों पर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया गया.

अस्पताल प्रबंधन पर पैसे मांगने का आरोप

परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाते हुए यह भी दावा किया है कि प्रसव के लिए उनसे 30 हजार रुपये की मांग की गई थी. इस आरोप को लेकर मृतका के पिता ने प्रशासन को आवेदन देकर पूरे मामले की जांच और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज करने की मांग की है. हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि होना अभी बाकी है. पीड़ित पिता ने रीवा कमिश्नर को पत्र भी लिखा है जिसमें उन्होंने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है.

मामले ने उस समय और तूल पकड़ लिया जब कल्पना की मौत से कुछ घंटे पहले का एक वीडियो सामने आया. वीडियो में कल्पना अस्पताल के वार्ड से बाहर आती हुई दिखाई देती है और बेहद परेशान नजर आती है. वह अपने परिजनों से मदद की गुहार लगाती दिखाई देती है. इस वीडियो के सामने आने के बाद अस्पताल में मरीजों की निगरानी, उपचार व्यवस्था और स्टाफ के व्यवहार को लेकर गंभीर सवाल खड़े हुए.

परिवार का आरोप है कि वीडियो में दिखाई दे रही कल्पना की स्थिति को देखते हुए तत्काल चिकित्सकीय हस्तक्षेप की जरूरत थी. इसके बावजूद कुछ ही समय बाद उसकी और उसके नवजात बच्चे की मौत हो गई. हालांकि, मौत का वास्तविक चिकित्सकीय कारण क्या था और उपचार में किसी स्तर पर लापरवाही हुई या नहीं, इसका अंतिम निष्कर्ष जांच के बाद ही सामने आएगा.

घटना के बाद अस्पताल अधीक्षक पर गिरी गाज

घटना के बाद अस्पताल प्रबंधन की ओर से शुरुआती कार्रवाई करते हुए दो नर्सिंग अधिकारियों को निलंबित किया गया था. बाद में अस्पताल अधीक्षक डॉ राहुल मिश्रा को भी पद से हटा दिया गया. मामले की जांच भी शुरू की गई. लेकिन मृतका के पिता का कहना है कि कार्रवाई केवल नर्सिंग स्टाफ तक सीमित नहीं रहनी चाहिए. उनका आरोप है कि इलाज की पूरी प्रक्रिया में जिन डॉक्टरों और अन्य जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका थी, उनकी भी जांच होनी चाहिए. 

सिरमौर चौराहे पर धरने पर बैठे रामशिरोमणि मिश्रा का कहना है कि उनकी बेटी की मौत के मामले में उन्हें सिर्फ प्रशासनिक कार्रवाई नहीं, बल्कि कानूनी न्याय चाहिए. उनका स्पष्ट कहना है कि जब तक जिम्मेदार डॉक्टरों के खिलाफ FIR दर्ज नहीं होती और मामले की निष्पक्ष जांच शुरू नहीं की जाती, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा. 

मृतका के पिता ने ठुकराई सहायता राशि

सिरमौर चौराहे पर धरने पर बैठे कल्पना मिश्रा के परिवार ने मुख्यमंत्री की सहायता राशि को ठुकराते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई को प्राथमिकता दी है. मृतका के पिता रामशिरोमणि मिश्रा ने कहा - मेरी बेटी को डॉक्टरों ने मिलकर जान से मार दिया. अधीक्षक राहुल मिश्रा 30 हजार रूपये की मांग कर रहे थे. मेरे पास पैसे नहीं थे. मुझे २ लाख की सरकारी सहायता नहीं चाहिए. कलेक्टर खुद मुझसे 2 लाख ले लें लेकिन मेरी बेटी को जिन्दा कर दें. मेरी एक ही बेटी थी.

RGPV से हटेगा राजीव गांधी का नाम, 3 भागों में बंटेगा, कांग्रेस बोली- हम भी हिसाब करेंगे

Published at : 03 Sep 2026 09:54 PM (IST)
Tags :
Rewa News MADHYA PRADESH NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

मध्य प्रदेश
छतरपुर: 3 घंटे का इंतजार, फिर खाट पर प्रसूता को अस्पताल ले गए परिजन
छतरपुर: 3 घंटे का इंतजार, फिर खाट पर प्रसूता को अस्पताल ले गए परिजन
मध्य प्रदेश
रीवा हादसे में 5 लोगों की मौत, CM मोहन यादव ने किया मुआवजे का ऐलान
रीवा हादसे में 5 लोगों की मौत, CM मोहन यादव ने किया मुआवजे का ऐलान
मध्य प्रदेश
रीवा में भीषण हादसा, बस-ट्रक की भिड़ंत में 5 लोगों की मौत; PM मोदी ने जताया दुख
रीवा में भीषण हादसा, बस-ट्रक की भिड़ंत में 5 लोगों की मौत; PM मोदी ने जताया दुख
मध्य प्रदेश
RGPV से हटेगा राजीव गांधी का नाम, 3 भागों में बंटेगा, कांग्रेस बोली- हम भी हिसाब करेंगे
RGPV से हटेगा राजीव गांधी का नाम, 3 भागों में बंटेगा, कांग्रेस बोली- हम भी हिसाब करेंगे
Advertisement

वीडियोज

Chitra Tripathi: मथुरा 2027 चुनाव का सबसे बड़ा दांव? विश्लेषकों का विश्लेषण | UP Election
Darshan Jariwala ने Apara Mehta के आरोपों पर तोड़ी चुप्पी, बोले- ‘मैं अपना सच जानता हूं’
Ramayana Part 1 के Climax में होगी Sunny Deol के Hanuman की सरप्राइज एंट्री? बड़ा अपडेट
Hanuman Ansh ने मचाया बॉक्स ऑफिस पर तहलका, छोटे बजट में 47 करोड़ से ज्यादा की कमाई!
Gandhari EXCLUSIVE: Taapsee Pannu ने Fake Box Office और Quality Content पर खुलकर की बात
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'होर्मुज' से फिर दौड़ने लगा तेल, सप्लाई चैन हुआ नार्मल, जंग के साये में ट्रंप का बड़ा दावा
'होर्मुज' से फिर दौड़ने लगा तेल, सप्लाई चैन हुआ नार्मल, जंग के साये में ट्रंप का बड़ा दावा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मथुरा में दरोगा ने सर्विस रिवॉल्वर से खुद को मारी गोली, सामने आई सुसाइड की वजह
मथुरा में दरोगा ने सर्विस रिवॉल्वर से खुद को मारी गोली, सामने आई सुसाइड की वजह
क्रिकेट
44 की उम्र में जेम्स एंडरसन का कहर, बोल्ड कर लिया 1183वां विकेट
44 की उम्र में जेम्स एंडरसन का कहर, बोल्ड कर लिया 1183वां विकेट; देखें वीडियो
टेलीविजन
रंगीन और अतरंगी है 'बिग बॉस 20' का घर, किसी एडवेंचर से नहीं है कम, जानें क्या है खास
रंगीन और अतरंगी है 'बिग बॉस 20' का घर, किसी एडवेंचर से नहीं है कम, जानें क्या है खास
इंडिया
TMC के 20 बागियों को स्पीकर ने दी बड़ी राहत, महुआ मोइत्रा बोलीं- 'सरप्राइज...'
TMC के 20 बागियों को स्पीकर ने दी बड़ी राहत, महुआ मोइत्रा बोलीं- 'सरप्राइज...'
इंडिया
स्वतंत्रत भारद्वाज ने निशु के पिता पर किया दावा तो भड़के राहुल, पुलिस क्या बोली?
स्वतंत्रत भारद्वाज ने निशु के पिता पर किया दावा तो भड़के राहुल, पुलिस क्या बोली?
ऑटो
10 लाख रुपये में Tata Curvv का नया अवतार, फीचर्स की भरमार
10 लाख रुपये में Tata Curvv का नया अवतार, फीचर्स की भरमार
ट्रेंडिंग
बाढ़ में बिछड़ी मां से मिला बेटा, फूट-फूटकर रोया इंटरनेट; वीडियो वायरल
बाढ़ में बिछड़ी मां से मिला बेटा, फूट-फूटकर रोया इंटरनेट; वीडियो वायरल
ABP NEWS
Viral News: मंदाकिनी के रोड अलर्ट से डरा प्रशासन, रोड अलर्ट का ऐलान
Viral News: मंदाकिनी के रोड अलर्ट से डरा प्रशासन, रोड अलर्ट का ऐलान
ABP NEWS
Viral Video : सड़क से फिसलकर कुएं के मुंह पर जाकर लटक गई बस !
Viral Video : सड़क से फिसलकर कुएं के मुंह पर जाकर लटक गई बस !
ABP NEWS
Viral Video : स्कूल के अंदर बच्चियों के हाथ में किताब की जगह पानी की बाल्टी!
Viral Video : स्कूल के अंदर बच्चियों के हाथ में किताब की जगह पानी की बाल्टी!
ABP NEWS
Viral Video: कई गाड़ियों को ठोकते हुए सब्जी की दुकान में घुसी!
Viral Video: कई गाड़ियों को ठोकते हुए सब्जी की दुकान में घुसी!
ABP NEWS
Viral Video: जब सड़क ने ले ली जलसमाधि!
Viral Video: जब सड़क ने ले ली जलसमाधि!
Embed widget