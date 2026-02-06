हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशMP: 'कार्यक्रम में नहीं आईं तो लाड़ली बहनों के कटेंगे नाम', सीहोर में राजस्व मंत्री के बयान से मचा बवाल

MP: 'कार्यक्रम में नहीं आईं तो लाड़ली बहनों के कटेंगे नाम', सीहोर में राजस्व मंत्री के बयान से मचा बवाल

Madhya Pradesh News: सीहोर में एक सरकारी कार्यक्रम के दौरान राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा का बयान विवादों में आ गया. उन्होंने मंच से लाड़ली बहना योजना की लाभार्थी महिलाओं को चेतावनी दी.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 06 Feb 2026 07:11 AM (IST)
सीहोर जिले में आयोजित एक सरकारी कार्यक्रम के दौरान प्रदेश के राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा के बयान की अब सियासी और सामाजिक गलियारों में चर्चा तेज है. मंत्री ने खुले मंच से लाड़ली बहना योजना की लाभार्थी महिलाओं को चेतावनी भरे लहजे में कहा कि अगर वे सरकारी कार्यक्रमों में शामिल नहीं होंगी तो उनके नाम योजना से काटे जा सकते हैं.

लोकार्पण कार्यक्रम में दिया बयान

राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा सीहोर जिले के ग्राम नापलाखेड़ी और धामंदा में नवीन उप-स्वास्थ्य केंद्रों के लोकार्पण कार्यक्रम में पहुंचे थे. ग्राम धामंदा में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मंच से बोलते हुए उन्होंने कहा कि इस गांव में 894 लाड़ली बहनों को हर महीने 1500 रुपये दिए जा रहे हैं, लेकिन कार्यक्रम में उनकी उपस्थिति बेहद कम है.

इसी बात पर नाराजगी जताते हुए मंत्री ने कहा कि एक दिन सभी बहनों को बुलाया जाएगा और जो नहीं आएंगी, उनके नाम कटवाने की रिपोर्ट भेज दी जाएगी.

मंत्री के इस बयान को लेकर विवाद इसलिए भी बढ़ गया क्योंकि लाड़ली बहना योजना एक सामाजिक कल्याण योजना है, न कि किसी कार्यक्रम में उपस्थिति से जुड़ी हुई.

मंच से दिए गए बयान में उन्होंने यह भी कहा कि पहले कांग्रेस के राज में महिलाओं को पैसा मिलता था, अब सरकार पैसा दे रही है, प्रधानमंत्री दिल्ली से किसानों के लिए गेहूं भेज रहे हैं और खातों में पैसे डाल रहे हैं, लेकिन लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं.

स्वास्थ्य सुविधाओं पर भी रखी बात

हालांकि, कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े नए निर्माणों का लोकार्पण था. मंत्री ने ग्राम नापलाखेड़ी में 56.09 लाख रुपये की लागत से बने उप-स्वास्थ्य केंद्र और ग्राम धामंदा में 65 लाख रुपये की लागत से बने आयुष्मान आरोग्य मंदिर का उद्घाटन किया.

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रही है, ताकि लोगों को इलाज के लिए दूर न जाना पड़े.

अपने संबोधन में मंत्री ने आयुष्मान भारत योजना की भी तारीफ की और कहा कि इसके जरिए गरीब परिवारों को मुफ्त इलाज की सुविधा मिल रही है. उन्होंने लोगों से नियमित स्वास्थ्य जांच, स्वच्छता और संतुलित आहार अपनाने की अपील की.

मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार का उद्देश्य सिर्फ इलाज देना नहीं, बल्कि बीमारियों से बचाव के प्रति लोगों को जागरूक करना भी है.

कार्यक्रम में रहे कई प्रमुख लोग मौजूद

इस कार्यक्रम में कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा, सीएमएचओ सुधीर कुमार डेहरिया सहित कई जनप्रतिनिधि और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौजूद रहे. विद्यार्थियों द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी गईं.

हालांकि स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े विकास कार्यों की घोषणा अहम रही, लेकिन राजस्व मंत्री का लाड़ली बहनों को लेकर दिया गया बयान अब पूरे कार्यक्रम पर भारी पड़ता नजर आ रहा है.

सवाल उठ रहे हैं कि क्या किसी योजना के लाभ को कार्यक्रम में उपस्थिति से जोड़ा जा सकता है. फिलहाल, यह बयान राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में लगातार चर्चा में बना हुआ है.

Input By : धर्मेंद्र यादव
Published at : 06 Feb 2026 07:11 AM (IST)
Sehore News Ladli Behna Scheme MADHYA PRADESH NEWS
