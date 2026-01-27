गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर जहां पूरा देश लोकतंत्र का जश्न मना रहा था, वहीं मध्य प्रदेश के गुना जिले में जेल विभाग की एक संवेदनहीन और जोखिम भरी 'कारिस्तानी' ने उत्सव के रंग में भंग डाल दिया. परेड ग्राउंड पर निकाली गई झांकियों के दौरान जेल विभाग ने जीवंत प्रदर्शन के नाम पर एक जीवित युवक को ही फांसी के फंदे पर लटका दिया. इस नजारे को देखकर कार्यक्रम में मौजूद प्रभारी मंत्री से लेकर आम जनता तक हर कोई दंग रह गया.

जेल विभाग की इस झांकी में केवल फांसी का दृश्य ही नहीं, बल्कि धार्मिक और राजनीतिक संदर्भों का भी मेल किया गया था. झांकी में जेल के भीतर वासुदेव की गोद में भगवान कृष्ण को दिखाया गया, जिसके ऊपर एक पंचलाइन लिखी थी— "कृष्णकाल से मोहनकाल तक, जेलें परिवर्तन की ओर." इस पंचलाइन को लेकर अब सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में विवाद छिड़ गया है, क्योंकि इसे मुख्यमंत्री मोहन यादव के कार्यकाल से जोड़कर देखा जा रहा है.

अतिउत्साह में सुरक्षा से खिलवाड़

हैरानी की बात यह थी कि झांकी को 'असली' लुक देने के चक्कर में विभाग ने पुतले की जगह एक जीवित युवक का इस्तेमाल किया. वीडियो और तस्वीरों में देखा जा सकता है कि युवक फंदे पर लटका हुआ है और पास ही में जेलर साहब खड़े होकर मुस्कुराते हुए तस्वीरें खिंचवा रहे हैं. जानकारों का कहना है कि यह एक बड़ी लापरवाही हो सकती थी; यदि संतुलन बिगड़ता या तकनीकी चूक होती, तो युवक की जान पर बन सकती थी.

मंत्री हैरान, अधिकारी मौन

झांकी के इस डरावने रूप को देखकर जिले के प्रभारी मंत्री गोविंद सिंह राजपूत भी असहज नजर आए. हालांकि, उन्होंने गणतंत्र दिवस की मर्यादा रखते हुए सभी को शुभकामनाएं दीं और मामले को संभालने की कोशिश की, लेकिन उनकी हैरानी साफ झलक रही थी.

दूसरी ओर, जब जेल विभाग के आला अधिकारियों से इस 'खतरनाक' प्रदर्शन पर सवाल पूछे गए, तो वे कैमरे के सामने कुछ भी कहने से बचते रहे. ऑफ द कैमरा अधिकारियों ने सफाई देते हुए कहा कि फांसी केवल 'प्रतीकात्मक' थी और इसका मकसद जेलों में हो रहे सुधारों को दिखाना था.

उठ रहे हैं गंभीर सवाल

अब सवाल यह उठता है कि क्या सरकारी प्रदर्शनों में किसी की जान जोखिम में डालना जायज है? क्या जेल विभाग को पुतले के उपयोग की समझ नहीं थी? फिलहाल, 'कृष्णकाल से मोहनकाल' वाली पंचलाइन और फांसी के इस लाइव प्रदर्शन ने गुना प्रशासन को जवाबदेही के कटघरे में खड़ा कर दिया है.