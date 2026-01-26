MP: मंत्री विजय शाह के तिरंगा फहराने पर कांग्रेस ने उठाए सवाल, कहा- 'BJP संविधान को...'

कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विजय शाह से जुड़े एक विवाद के मामले में बीजेपी पर गणतंत्र दिवस पर सोमवार (26 जनवरी) को निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ दल संविधान को चुनौती दे रहा है.

प्रमुख विपक्षी दल ने सवाल उठाया कि भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों के मामले में विजय शाह को अब तक मंत्री पद से हटाया क्यों नहीं गया और उन्हें गणतंत्र दिवस पर आयोजित समारोह में राष्ट्रध्वज फहराने की जिम्मेदारी क्यों दी गई?

विजय शाह ने खंडवा में फहराया तिरंगा

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने 19 जनवरी को राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि वह कर्नल कुरैशी को लेकर विवादित टिप्पणियों के लिए विजय शाह के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी देने पर दो सप्ताह के भीतर फैसला करे. वहीं विजय शाह ने गणतंत्र दिवस पर अपने गृह जिले खंडवा के स्टेडियम ग्राउंड में आयोजित मुख्य समारोह के दौरान राष्ट्रध्वज फहराया और रस्मी परेड की सलामी ली.

जीतू पटवारी ने घेरा

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने पार्टी के इंदौर कार्यालय में गणतंत्र दिवस समारोह में भाग लिया. इसके बाद उन्होंने संवाददाताओं से कहा, "शीर्ष अदालत के हफ्ते भर पुराने निर्देशों के बाद शाह को मंत्री पद से फौरन हटा दिया जाना चाहिए था, लेकिन भाजपा ने गणतंत्र दिवस पर उनसे झंडा फहरवाया. इसके जरिये बीजेपी द्वारा संविधान को चुनौती दी जा रही है." पटवारी ने कहा कि विजय शाह से अब तक इस्तीफा नहीं लिया जाना प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की कार्यशैली पर प्रश्नचिन्ह लगाता है.

डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने साधी चुप्पी

विजय शाह के तिरंगा फहराए जाने को लेकर कांग्रेस के सवाल उठाए जाने पर उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने किसी भी टिप्पणी से इनकार कर दिया. उन्होंने इस मामले में प्रतिक्रिया मांगे जाने पर संवाददाताओं से कहा, "मुझे लगता है कि आज इस अवसर (गणतंत्र दिवस) पर बधाई और शुभकामनाएं ही लीजिए." देवड़ा ने इंदौर में गणतंत्र दिवस के मुख्य समारोह में भाग लेने के बाद यह बात कही.

कर्नल सोफिया कुरैशी पर की थी टिप्पणी

बता दें कि पिछले साल सोशल मीडिया पर एक वीडियो प्रसारित होने के बाद विजय शाह आलोचनाओं के घेरे में आ गए थे. इस वीडियो में वह कर्नल कुरैशी के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए दिख रहे थे.