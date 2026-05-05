सांसद रवि किशन को भोपाल में मिला बड़ा सम्मान, LNCT यूनिवर्सिटी ने दी मानद डॉक्टरेट की उपाधि

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित LNCT यूनिवर्सिटी में 5 वें दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया. इस कार्यक्रम में गोरखपुर से सांसद रवि किशन खास तौर पर शामिल हुए. समारोह के दौरान उन्हें मानद डॉक्टरेट की उपाधि देकर सम्मानित किया गया.

इस खास मौके पर मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने अपने हाथों से रवि किशन को यह सम्मान दिया. जैसे ही उन्हें डॉक्टरेट की उपाधि दी गई, पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा. कार्यक्रम में शिक्षा जगत, समाजसेवा और अलग-अलग क्षेत्रों से जुड़े कई बड़े लोग मौजूद रहे, जिससे कार्यक्रम और भी भव्य बन गया.

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'ये सम्मान मेरे लिए जिम्मेदारी भी है'- रवि किशन

सम्मान मिलने के बाद रवि किशन ने मंच से अपनी खुशी जाहिर की. उन्होंने कहा “मैं इस सम्मान को अपने कर्तव्यों के प्रति और अधिक निष्ठा, समर्पण और जिम्मेदारी के साथ कार्य करने की प्रेरणा के रूप में स्वीकार करता हूँ.”

उन्होंने आगे कहा कि आने वाले समय में वे समाज, प्रदेश और देश की सेवा के लिए और ज्यादा ऊर्जा के साथ काम करेंगे. उनका कहना था कि जनसेवा ही उनका असली मकसद है और वे उसी दिशा में लगातार आगे बढ़ते रहेंगे.

यूनिवर्सिटी का जताया आभार, बताई नई प्रेरणा

कार्यक्रम के अंत में रवि किशन ने LNCT यूनिवर्सिटी के पूरे परिवार का दिल से धन्यवाद किया. उन्होंने कहा कि इस सम्मान ने उन्हें नई ऊर्जा दी है और अब वे और बेहतर काम करने के लिए प्रेरित महसूस कर रहे हैं.

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दीक्षांत समारोह में छात्रों के साथ उनके परिवार के लोग भी बड़ी संख्या में पहुंचे, जिससे पूरा माहौल उत्साह और खुशी से भरा नजर आया. हर तरफ जश्न जैसा माहौल था और छात्रों की उपलब्धियों पर सभी गर्व महसूस कर रहे थे.

मंच से लेकर पूरे परिसर तक अच्छी व्यवस्था देखने को मिली. यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने आयोजन को यादगार बनाने के लिए हर छोटी-बड़ी बात का ध्यान रखा, जिससे कार्यक्रम और भी खास बन गया.