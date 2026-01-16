रतलाम: MD ड्रग्स पर पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई, फैक्ट्री का भंडाफोड़, दर्जनभर आरोपी दबोचे

रतलाम पुलिस ने एमडी ड्रग्स के खिलाफ एक बार फिर बड़ी और निर्णायक कार्रवाई को अंजाम दिया है. रतलाम जिले के जावरा डिवीजन अंतर्गत ग्राम चिकलाना में पुलिस ने आधी रात को दबिश देकर एक अवैध ड्रग्स फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है.

मौके से करीब 10 किलो 900 ग्राम एमडी ड्रग्स बरामद की गई है. इसके साथ ही एमडी ड्रग्स बनाने में इस्तेमाल होने वाला लगभग 3 करोड़ रुपये की कीमत का केमिकल और भारी मात्रा में रॉ-मटेरियल भी जब्त किया गया है.

पुलिस ने हिरासत में लिए करीब 1 दर्जन से अधिक आरोपी

कार्रवाई के दौरान पुलिस ने करीब 1 दर्जन से अधिक आरोपियों को हिरासत में लिया है. फैक्ट्री से 12 बोर की बंदूकें और 91 जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं, इतना ही नहीं, मौके से दो जिंदा मोर और चंदन के दो पेड़ों की लकड़ियां भी मिली हैं, जिस पर वन विभाग को सूचना दी गई है और अधिकारी मौके पर पहुंचेंगे.

कार्रवाई के दौरान मौजूद रहे एडिशनल एसपी

दरअसल पूरी कार्रवाई में करीब 5 थानों के 50 से अधिक पुलिसकर्मी शामिल रहे, दो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (एडिशनल एसपी) मौके पर मौजूद रहे. कुल जब्त माल की कीमत लगभग 15 करोड़ बताई जा रही है. रतलाम एसपी अमित कुमार भोपाल में रहते हुए लगातार कार्रवाई की मॉनिटरिंग कर रहे हैं. पुलिस की विशेष टीमें पिछले तीन दिनों से फैक्ट्री के आसपास रेकी कर रही थीं.

मामले में पुलिस ने दी यह जानकारी

पुलिस अधिकारी के मुताबिक इस कार्रवाई में 91 जिंदा कारतूस के साथ 12 बोर की बंदूके बरामद की गई हैं. फिलहाल पुलिस गिरफ्तार किए गए आरोपियों के खिलाफ आगे की कार्रवाई में जुट गई है. पुलिस द्वारा मामले की गहनता से जांच की जा रही है.

पुलिस द्वारा दो मोर की बरामदगी के बाद वन विभाग को इसकी सूचना दे दी गई है. वन विभाग की टीम सूचना मिलने के बाद फैक्ट्री पहुंचने वाली है. जिसके बाद पुलिस चंदन और मोरों को वन विभाग के सुपुर्द करेगी.