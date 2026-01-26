हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशरतलाम: लव मैरिज पर पंचायत का तुगलकी फरमान, परिवारों का सामाजिक बहिष्कार, प्रशासन ने शुरू की जांच

रतलाम: लव मैरिज पर पंचायत का तुगलकी फरमान, परिवारों का सामाजिक बहिष्कार, प्रशासन ने शुरू की जांच

Ratlam News: रतलाम के पंचेवा गांव में प्रेम विवाह करने वाले परिवारों के सामाजिक बहिष्कार का फरमान सुनाया गया है. पंचायत ने पिछले 6 माह में हुई 8 लव मैरिज के बाद यह कड़ा फैसला लिया.

By : अफ़सर अली | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 26 Jan 2026 09:30 PM (IST)
मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के ग्राम पंचेवा में प्रेम विवाह (Love Marriage) को लेकर एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. गांव में लगातार हो रही भागकर शादियों से नाराज पंचायत और ग्रामीणों ने मिलकर ऐसे परिवारों का पूर्ण सामाजिक बहिष्कार करने का फैसला सुनाया है. प्रशासन ने इस मामले को संज्ञान में लेते हुए जांच शुरू कर दी है.

पिपलौदा तहसील के पंचेवा गांव के निवासियों का दावा है कि पिछले छह महीनों में गांव के आठ लड़के-लड़कियों ने घर से भागकर शादियां की हैं. ग्रामीणों का तर्क है कि इससे गांव के माहौल और दूसरे बच्चों पर बुरा असर पड़ रहा है. इसी के विरोध में चार दिन पहले गांव में पंचों और ग्रामीणों की एक बड़ी बैठक बुलाई गई, जिसमें सर्वसम्मति से बहिष्कार का निर्णय लिया गया.

पंचायत के कड़े और विवादित नियम

सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में गांव का एक व्यक्ति रजिस्टर लेकर बहिष्कार के बिंदुओं को पढ़ता नजर आ रहा है. पंचायत द्वारा लागू किए गए प्रतिबंध इस प्रकार हैं:

  • सेवाओं पर रोक: लव मैरिज करने वाले परिवार के घर न तो पंडित पूजा कराने जाएगा और न ही नाई या दूधवाला अपनी सेवाएं देगा.
  • आर्थिक नाकाबंदी: उस परिवार को गांव में कोई काम नहीं दिया जाएगा. उनके खेत को कोई भी व्यक्ति लीज (बटाई) पर नहीं लेगा.
  • सामाजिक कटाव: परिवार को किसी भी सामाजिक या मांगलिक कार्यक्रम में आमंत्रित नहीं किया जाएगा.
  • मदद करने वालों को चेतावनी: विवाह में गवाह बनने वाले, साथ देने वाले या दंपती को संरक्षण देने वालों का भी सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा.

प्रशासनिक दखल और कानूनी चेतावनी

वीडियो सामने आने के बाद जावरा एसडीएम सुनील जायसवाल के निर्देश पर पिपलौदा जनपद सीईओ ब्रह्म स्वरूप हंस गांव पहुंचे. हालांकि, ग्रामीणों और सरपंच ने इसे केवल एक 'समझाइश' और 'बचाव' का तरीका बताया, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि संविधान से ऊपर कोई नियम नहीं हो सकता. वीडियो के आधार पर बहिष्कार की घोषणा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही जा रही है.

संविधान विरोधी फैसले से आक्रोश

इस फरमान के बाद गांव के उन परिवारों में भारी आक्रोश है जिनका नाम सार्वजनिक रूप से बैठक में लिया गया था. कई लोगों ने इसे मानवाधिकारों का हनन और संविधान विरोधी बताया है. पीड़ित परिवार अब जिला कलेक्टर से मिलकर इस 'तुगलकी फरमान' के खिलाफ शिकायत करने की तैयारी में हैं.

Published at : 26 Jan 2026 09:30 PM (IST)
Ratlam News MP News
