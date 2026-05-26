रतलाम: 3 साल से न्याय ना मिलने पर किसान ने खुद पर डाला पेट्रोल, कलेक्ट्रेट में मचा हड़कंप

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशRatlam News: 3 साल से न्याय ना मिलने पर किसान ने खुद पर डाला पेट्रोल, कलेक्ट्रेट में मचा हड़कंप

Ratlam News: 3 साल से न्याय ना मिलने पर किसान ने खुद पर डाला पेट्रोल, कलेक्ट्रेट में मचा हड़कंप

Ratlam News In Hindi: रतलाम में आयोजित जनसुनवाई में एक किसान ने तीन साल पहले दर्ज शिकायात पर कार्रवाई ना होने के कारण पेट्रोल डालकर आत्महत्या की कोशिश की. जिससे कलेक्ट्रेट परिसर में हड़कंप मच गया.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: गौरव अग्निहोत्री | Updated at : 26 May 2026 10:37 PM (IST)
Preferred Sources

मध्य प्रदेश के रतलाम में मंगलवार (26 मई) को आयोजित जनसुनवाई के दौरान एक नाराज किसान ने खुद पर पेट्रोल डालकर आत्महत्या की कोशिश की, जिससे कलेक्ट्रेट परिसर में हड़कंप मच गया. किसान का आरोप है कि तीन साल पहले उसने अपनी तीन बीघा जमीन पर लहसुन और दो बीघा जमीन पर प्याज की फसल बोई थी. 

तीन साल पहले दर्ज कराई थी शिकायत, आज तक सुनवाई नहीं

इसी दौरान किसान ने डाक के माध्यम से एक कंपनी से फसल में उपयोग होने वाली दवाई मंगाई थी, लेकिन दवाई का इस्तेमाल करने के चार दिनों के भीतर ही उसकी पूरी फसल खराब हो गई. किसान का कहना है कि उसने इस मामले की शिकायत तीन साल पहले कलेक्टर कार्यालय में दर्ज कराई थी, लेकिन आज तक उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई. वह लगातार कलेक्टर कार्यालय के चक्कर काटता रहा, लेकिन उसे न्याय नहीं मिला. 

एमपी के पन्ना में बड़ा हादसा, निर्माणाधीन कुआं धंसने से 5 लोगों की मौत, 2 घंटे तक चला रेस्क्यू

अधिकारियों से परेशान होकर उठाना पड़ रहा आत्महत्या का कदम

किसान ने बताया कि कृषि विभाग द्वारा जांच टीम भी बनाई गई थी, जिसने जांच के बाद भी संबंधित दवा कंपनी पर कोई कार्रवाई नहीं की. आर्थिक तंगी और लगातार अधिकारियों के चक्कर लगाने से परेशान होकर वह आत्महत्या जैसा कदम उठाने को मजबूर हो गया. वहीं रतलाम की  ADM शालिनी श्रीवास्तव ने बताया कि किसान जनसुनवाई के निर्धारित समय के बाद कार्यालय पहुंचा था. इसी दौरान तेज आवाज सुनाई दी, जिसके बाद पूरे मामले की जानकारी मिली. 

उन्होंने कहा कि कलेक्टर उस समय मौके पर मौजूद नहीं थीं. एडीएम के अनुसार किसान की शिकायत पहले भी सुनी जा चुकी है, लेकिन उस समय ऐसे मामलों में मुआवजा देने का कोई प्रावधान नहीं था. उन्होंने बताया कि किसान ने उपभोक्ता फोरम में भी शिकायत दर्ज कराई है और अब वहीं से उसकी समस्या का समाधान संभव हो सकेगा. 

इंस्टाग्राम का प्यार चढ़ा 'मर्डर' की भेंट, गुजरात से आए प्रेमी को दो बच्चों की मां ने उतारा मौत के घाट

Input By : अफसर खान
Published at : 26 May 2026 10:37 PM (IST)
Tags :
Ratlam News MP News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

मध्य प्रदेश
Ratlam News: 3 साल से न्याय ना मिलने पर किसान ने खुद पर डाला पेट्रोल, कलेक्ट्रेट में मचा हड़कंप
रतलाम: 3 साल से न्याय ना मिलने पर किसान ने खुद पर डाला पेट्रोल, कलेक्ट्रेट में मचा हड़कंप
मध्य प्रदेश
एमपी के पन्ना में बड़ा हादसा, निर्माणाधीन कुआं धंसने से 5 लोगों की मौत, 2 घंटे तक चला रेस्क्यू
एमपी के पन्ना में बड़ा हादसा, निर्माणाधीन कुआं धंसने से 5 लोगों की मौत, 2 घंटे तक चला रेस्क्यू
मध्य प्रदेश
SC में याचिका के बीच भोजशाला में पहुंचे CM मोहन यादव, बीजेपी के लिए दौरा क्यों है खास?
SC में याचिका के बीच भोजशाला में पहुंचे CM मोहन यादव, बीजेपी के लिए दौरा क्यों है खास?
मध्य प्रदेश
इंस्टाग्राम का प्यार चढ़ा 'मर्डर' की भेंट, गुजरात से आए प्रेमी को दो बच्चों की मां ने उतारा मौत के घाट
इंस्टाग्राम का प्यार चढ़ा 'मर्डर' की भेंट, गुजरात से आए प्रेमी को दो बच्चों की मां ने उतारा मौत के घाट
Advertisement

वीडियोज

Bakra Eid 2026: ठाणे सोसायटी में कुर्बानी को लेकर बवाल | Mumbai News | Thane |
Iran US Israel War Begin?: Trump बनाया ईरान को निशाना |Trump | Netanyahu
Iran US Israel War Begin?: Iran-US Deal पर सस्पेंस! ट्रंप के बयान से तेज हुई चर्चा | Trump |
Breaking | US Iran Ceasefire Update: Donald Trump को बड़ा झटका! | Hormuz Strait
Bihar News: मलमास मेले में बड़ा हादसा, झूले से गिरा युवक गंभीर | Crime | MalmashMela | Mela Accident
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बेंगलुरु से चेन्नई जा रहे IndiGo विमान में टेकऑफ के वक्त भरा धुआं, इमरजेंसी में निकाले गए पैसेंजर्स
बेंगलुरु से चेन्नई जा रहे IndiGo विमान में टेकऑफ के वक्त भरा धुआं, इमरजेंसी में निकाले गए पैसेंजर्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आर्थिक संकट से जूझ रहे ‘मोहम्मद दीपक’, 5 महीनों से नहीं दिया किराया, GYM बेचने को मजबूर
आर्थिक संकट से जूझ रहे ‘मोहम्मद दीपक’, 5 महीनों से नहीं दिया किराया, GYM बेचने को मजबूर
आईपीएल 2026
क्वालीफायर में विराट कोहली ने रचा इतिहास, IPL का सबसे बड़ा रिकॉर्ड; कोई दिग्गज नहीं कर पाया
क्वालीफायर में विराट कोहली ने रचा इतिहास, IPL का सबसे बड़ा रिकॉर्ड; कोई दिग्गज नहीं कर पाया
बॉलीवुड
'चांद मेरा दिल' में अनन्या पांडे के भरतनाट्यम डांस को देख भड़के डांसर्स, पिता चंकी पांडे ने किया बचाव
'चांद मेरा दिल' में अनन्या पांडे के भरतनाट्यम डांस को देख भड़के डांसर्स, पिता चंकी पांडे ने किया बचाव
इंडिया
Explained: हाई-लेवल कमेटी ऑन डेमोग्राफिक चेंज कितनी खतरनाक? जहां जनसंख्या में अचानक बदलाव, वहां करेगी जांच! घुसपैठिए पहला टारगेट
हाई-लेवल कमेटी ऑन डेमोग्राफिक चेंज कितनी खतरनाक? जहां जनसंख्या में अचानक बदलाव, वहां करेगी जांच
इंडिया
Europe Heatwave: पश्चिमी यूरोप में भीषण हीटवेव का कहर, 7 की मौत, फ्रांस-ब्रिटेन में टूटा रिकॉर्ड
पश्चिमी यूरोप में भीषण हीटवेव का कहर, 7 की मौत, फ्रांस-ब्रिटेन में टूटा रिकॉर्ड
ट्रेंडिंग
DU student Viral Video: डीयू में फूटा छात्रा का दर्द, प्रोफेसर पर लगाए मानसिक प्रताड़ना के आरोप- रोते हुए वीडियो वायरल
DU में फूटा छात्रा का दर्द, प्रोफेसर पर लगाए मानसिक प्रताड़ना के आरोप- रोते हुए वीडियो वायरल
टेक्नोलॉजी
Meta का बड़ा दांव! Facebook में आया Reddit जैसा नया फीचर, अब हर टॉपिक पर होगी खुलकर चर्चा
Meta का बड़ा दांव! Facebook में आया Reddit जैसा नया फीचर, अब हर टॉपिक पर होगी खुलकर चर्चा
ENT LIVE
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
ENT LIVE
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
ENT LIVE
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
ENT LIVE
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
ENT LIVE
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Embed widget