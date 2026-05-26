रतलाम: 3 साल से न्याय ना मिलने पर किसान ने खुद पर डाला पेट्रोल, कलेक्ट्रेट में मचा हड़कंप

मध्य प्रदेश के रतलाम में मंगलवार (26 मई) को आयोजित जनसुनवाई के दौरान एक नाराज किसान ने खुद पर पेट्रोल डालकर आत्महत्या की कोशिश की, जिससे कलेक्ट्रेट परिसर में हड़कंप मच गया. किसान का आरोप है कि तीन साल पहले उसने अपनी तीन बीघा जमीन पर लहसुन और दो बीघा जमीन पर प्याज की फसल बोई थी.

तीन साल पहले दर्ज कराई थी शिकायत, आज तक सुनवाई नहीं

इसी दौरान किसान ने डाक के माध्यम से एक कंपनी से फसल में उपयोग होने वाली दवाई मंगाई थी, लेकिन दवाई का इस्तेमाल करने के चार दिनों के भीतर ही उसकी पूरी फसल खराब हो गई. किसान का कहना है कि उसने इस मामले की शिकायत तीन साल पहले कलेक्टर कार्यालय में दर्ज कराई थी, लेकिन आज तक उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई. वह लगातार कलेक्टर कार्यालय के चक्कर काटता रहा, लेकिन उसे न्याय नहीं मिला.

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अधिकारियों से परेशान होकर उठाना पड़ रहा आत्महत्या का कदम

किसान ने बताया कि कृषि विभाग द्वारा जांच टीम भी बनाई गई थी, जिसने जांच के बाद भी संबंधित दवा कंपनी पर कोई कार्रवाई नहीं की. आर्थिक तंगी और लगातार अधिकारियों के चक्कर लगाने से परेशान होकर वह आत्महत्या जैसा कदम उठाने को मजबूर हो गया. वहीं रतलाम की ADM शालिनी श्रीवास्तव ने बताया कि किसान जनसुनवाई के निर्धारित समय के बाद कार्यालय पहुंचा था. इसी दौरान तेज आवाज सुनाई दी, जिसके बाद पूरे मामले की जानकारी मिली.

उन्होंने कहा कि कलेक्टर उस समय मौके पर मौजूद नहीं थीं. एडीएम के अनुसार किसान की शिकायत पहले भी सुनी जा चुकी है, लेकिन उस समय ऐसे मामलों में मुआवजा देने का कोई प्रावधान नहीं था. उन्होंने बताया कि किसान ने उपभोक्ता फोरम में भी शिकायत दर्ज कराई है और अब वहीं से उसकी समस्या का समाधान संभव हो सकेगा.

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