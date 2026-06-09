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हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशएमपी में कांग्रेस कैंडिडेट मीनाक्षी नटराजन का पर्चा हो जाएगा खारिज? 5.30 बजे के बाद आ सकता है फैसला

एमपी में कांग्रेस कैंडिडेट मीनाक्षी नटराजन का पर्चा हो जाएगा खारिज? 5.30 बजे के बाद आ सकता है फैसला

MP Rajya Sabha Chunav 2026: मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का पर्चा खारिज हो सकता है. बीजेपी ने उनके नामांकन पर आपत्ति जताई है.

By : अंबुज पांडेय | Updated at : 09 Jun 2026 04:25 PM (IST)
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मध्य प्रदेश राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन के नामांकन को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है. बीजेपी ने उनके नामांकन पत्र पर आपत्ति दर्ज कराते हुए रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष शिकायत पेश की है.

बीजेपी का आरोप है कि मीनाक्षी नटराजन ने अपने नामांकन फॉर्म में तेलंगाना की एक अदालत में लंबित आपराधिक मामले की जानकारी नहीं दी है.

इसके अलावा, संपत्ति के ब्यौरे में भी गलत जानकारी देने का आरोप लगाया गया है. भाजपा की ओर से दर्ज कराई गई आपत्ति पर रिटर्निंग ऑफिसर शाम 5:30 बजे फैसला सुनाएंगे, जिसके बाद यह स्पष्ट होगा कि उनका नामांकन वैध माना जाएगा या नहीं.

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अभी तक बेंगलुरु रवाना नहीं हो सके हैं कांग्रेस विधायक

इन सबके बीच कांग्रेस अपने विधायकों को कर्नाटक शिफ्ट कर रही है. विधायकों को कर्नाटक ले जाया जाएगा, जहां से उन्हें मतदान से एक दिन पहले 17 जून को वापस भोपाल लाया जाएगा. हालांकि विधायक अभी तक भोपाल से जा नहीं सके हैं.

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मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के बीच कांग्रेस ने भाजपा पर बड़ा आरोप लगाया है. कांग्रेस का कहना है कि उसके विधायकों को बेंगलुरु ले जाने के लिए तैयार विमान को भोपाल एयरपोर्ट से उड़ान की अनुमति नहीं दी जा रही है. पार्टी के अनुसार, कांग्रेस विधायक करीब तीन घंटे से भोपाल एयरपोर्ट पर मौजूद हैं और विमान के उड़ान भरने का इंतजार कर रहे हैं. कांग्रेस ने इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बाधा डालने की कोशिश बताते हुए आरोप लगाया कि घबराई हुई भाजपा सरकार लोकतंत्र को कुचलने का प्रयास कर रही है.

About the author अंबुज पांडेय

अंबुज पांडेय, 2012 से सक्रिय  पत्रकारिता में हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर प्रिंसिपल कॉरस्पॉडेंट, भोपाल मध्य प्रदेश में कार्यरत हैं. न्यूज़ पॉइंट, NNIS न्यूज़ एजेंसी, APN न्यूज़, ANI, और PTI में बतौर राजनैतिक संवाददाता काम किया . पॉलिटिकल रिपोर्टिंग के साथ-साथ, जन सरोकारों से जुड़ी खबरें, सामाजिक सरोकारों से जुड़ी खबरें और विषम परिस्थिति में प्राकृतिक आपदाएं कवर करने का अनुभव है.
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Published at : 09 Jun 2026 04:13 PM (IST)
Tags :
Madhya Pradesh News Mp News Mp Politics CONGRESS Rajya Sabha Elections 2026
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