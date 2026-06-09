MP राज्यसभा चुनाव में टूट-फूट का डर, कांग्रेस विधायक जाएंगे कर्नाटक? जीतू पटवारी ने साधी चुप्पी

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047मौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशRajya Sabha Chunav 2026: राज्यसभा चुनाव में टूट-फूट का डर, कांग्रेस विधायक जाएंगे कर्नाटक? जीतू पटवारी ने साधी चुप्पी

Rajya Sabha Chunav 2026: राज्यसभा चुनाव में टूट-फूट का डर, कांग्रेस विधायक जाएंगे कर्नाटक? जीतू पटवारी ने साधी चुप्पी

MP Rajya Sabha Election: मध्य प्रदेश में राज्यसभा की तीन सीटों के लिए चुनाव के बीच भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विधायकों को कर्नाटक शिफ्ट किया जा सकता है. अब इसको लेकर सियासत तेज हो गई है.

By : अंबुज पांडेय | Updated at : 09 Jun 2026 11:08 AM (IST)
Preferred Sources

मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी गतिविधियां तेज हो गई हैं. चुनाव के बीच टूट-फूट और संभावित क्रॉस वोटिंग की आशंकाओं को देखते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने विधायकों की घेराबंदी शुरू कर दी है. सूत्रों के अनुसार, कांग्रेस आज अपने विधायकों को विशेष विमान से कर्नाटक भेज सकती है. सभी विधायकों को दोपहर 12 बजे नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के बंगले पर पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं, जिसके बाद उन्हें शिफ्ट किया जा सकता है.

विधायकों को अपने परिवार के सदस्यों को साथ ले जाने की अनुमति दी गई है, लेकिन स्टाफ को साथ ले जाने की इजाजत नहीं होगी. कांग्रेस का यह कदम ऐसे समय में सामने आया है जब बीजेपी ने तीसरी राज्यसभा सीट के लिए महेश केवट को उम्मीदवार बनाया है और चुनाव में क्रॉस वोटिंग की संभावनाओं को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चाएं तेज हैं. 

Madhya Pradesh Rajya Sabha चुनाव में बीजेपी को उसी की पिच पर घेरेगी कांग्रेस? इस नेता के बयान से मिले संकेत

मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने राज्यसभा चुनाव के बीच विधायकों की शिफ्टिंग को लेकर सीधे तौर पर कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि वह प्रदेश की 8 करोड़ जनता से आग्रह करना चाहते हैं कि बीजेपी ने मध्य प्रदेश की जड़ों में भ्रष्टाचार भर दिया है. पटवारी ने दोहराया कि उन्होंने पहले भी कहा था कि यह 'अली बाबा और 40 चोरों की सरकार' है. उन्होंने मुख्यमंत्री मोहन यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि उन्हें केवल तीन काम आते हैं-भ्रष्टाचार करना, विज्ञापन देना और गालियां देना.

पटवारी ने बीजेपी पर उठाए सवाल

पटवारी ने राज्यसभा चुनाव में बीजेपी की उम्मीदवार चयन प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब पार्टी के पास पर्याप्त विधायक नहीं थे, तब भी उसने तीसरा उम्मीदवार उतार दिया और एक ओबीसी समुदाय के केवट परिवार से आने वाले व्यक्ति को मैदान में उतारा. उन्होंने आरोप लगाया कि जिस पार्टी पर महिला आरक्षण को लेकर सवाल उठते रहे हैं, उसने एक महिला उम्मीदवार के खिलाफ यह रणनीति अपनाई.

MP Rajya Sabha Elections 2026: BJP ने उतारा तीसरा कैंडिडेट, कांग्रेस को सताया क्रॉस वोटिंग का डर? जीतू पटवारी बोले- तीसरी बार MLAs की...

पटवारी ने पूछा कि यदि बीजेपी वास्तव में ओबीसी प्रतिनिधित्व चाहती थी तो उस उम्मीदवार को पहले स्थान पर क्यों नहीं रखा गया और बाहरी उम्मीदवार को प्राथमिकता क्यों दी गई. उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ओबीसी आरक्षण भी नहीं देना चाहती और ओबीसी नेताओं को केवल हारने के लिए चुनाव मैदान में उतारती है.

पटवारी ने कहा कि यही बीजेपी का चाल, चरित्र और चेहरा है. उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस देशभर में जनता के मूल अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस का उम्मीदवार विजयी होगा.

About the author अंबुज पांडेय

अंबुज पांडेय, 2012 से सक्रिय  पत्रकारिता में हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर प्रिंसिपल कॉरस्पॉडेंट, भोपाल मध्य प्रदेश में कार्यरत हैं. न्यूज़ पॉइंट, NNIS न्यूज़ एजेंसी, APN न्यूज़, ANI, और PTI में बतौर राजनैतिक संवाददाता काम किया . पॉलिटिकल रिपोर्टिंग के साथ-साथ, जन सरोकारों से जुड़ी खबरें, सामाजिक सरोकारों से जुड़ी खबरें और विषम परिस्थिति में प्राकृतिक आपदाएं कवर करने का अनुभव है.
Read More
Published at : 09 Jun 2026 11:02 AM (IST)
Tags :
Madhya Pradesh News BJP Congress Mp News Mp Politics Rajya Sabha Elections 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

मध्य प्रदेश
Rajya Sabha Chunav 2026: राज्यसभा चुनाव में टूट-फूट का डर, कांग्रेस विधायक जाएंगे कर्नाटक? जीतू पटवारी ने साधी चुप्पी
MP राज्यसभा चुनाव में टूट-फूट का डर, कांग्रेस विधायक जाएंगे कर्नाटक? जीतू पटवारी ने साधी चुप्पी
मध्य प्रदेश
Sehore News: सीहोर के करोली माता मंदिर में चोरों का धावा, दानपेटी तोड़कर नकदी साफ, CCTV में कैद
सीहोर के करोली माता मंदिर में चोरों का धावा, दानपेटी तोड़कर नकदी साफ, CCTV में कैद
मध्य प्रदेश
MP Rajya Sabha Election: BJP ने उतारा तीसरा उम्मीदवार तो जीतू पटवारी बोले, 'हमारे सभी विधायक...'
MP राज्यसभा चुनाव: BJP ने उतारा तीसरा उम्मीदवार तो जीतू पटवारी बोले, 'हमारे सभी विधायक...'
मध्य प्रदेश
पेंच टाइगर रिजर्व के खबासा-टूरिया मार्ग पर जुगनी बाघिन का कुनबा, 4 शावकों संग सड़क पार करते दुर्लभ नजारा
पेंच टाइगर रिजर्व के खबासा-टूरिया मार्ग पर जुगनी बाघिन का कुनबा, 4 शावकों संग सड़क पार करते दुर्लभ नजारा
Advertisement

वीडियोज

Khan Sir Controversy: What happened inside the courtroom today regarding Khan Sir's case? | Patna Coaching Firing
Iran-US-Israel War Update: हूती विद्रोहियों का अब तक का सबसे बड़ा हमला | Trump| Middle East Crisis
Sansani : रील पर गोल्ड चैलेंज...चोरों ने कहा चैलेंज कबूल है | Crime News
Mahadangal: हारे तो 'INDIA' के सहारे! | INDIA Bloc Meeting | Rahul Gandhi | Mamata Banerjee
Sandeep Chaudhary: इंडिया गठबंधन की एकजुटता का सबसे सटीक विश्लेषण! | INDIA Bloc Meeting | TMC | News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
समंदर में भारतीय जहाज पर हमला, भारत की अपील पर ओमान ने तुंरत लिया बड़ा एक्शन, ऐसे बचाई इंडियंस की जान
समंदर में भारतीय जहाज पर हमला, भारत की अपील पर ओमान ने तुंरत लिया बड़ा एक्शन, ऐसे बचाई इंडियंस की जान
बिहार
कोचिंग सेंटर पर हमला मामले में खान सर को बड़ी राहत, अदालत ने गिरफ्तारी पर सुनाया फैसला
कोचिंग सेंटर पर हमला मामले में खान सर को बड़ी राहत, अदालत ने गिरफ्तारी पर सुनाया फैसला
इंडिया
'बाप को मारकर लाश के टुकड़े बाल्टियों में भरे', सूली पर लटकाए जाएंगे कलयुगी बेटा-बेटी, मां को भी उम्रकैद
'बाप को मारकर लाश के टुकड़े बाल्टियों में भरे', सूली पर लटकाए जाएंगे कलयुगी बेटा-बेटी, मां को भी उम्रकैद
क्रिकेट
क्या अभिषेक शर्मा कर रहे हैं माहिरा शर्मा को डेट? इंस्टाग्राम की 'सीक्रेट' पोस्ट से चर्चाएं तेज
क्या अभिषेक शर्मा कर रहे हैं माहिरा शर्मा को डेट? इंस्टाग्राम की 'सीक्रेट' पोस्ट से चर्चाएं तेज
बॉलीवुड
Bandar BO Day 4: मंडे टेस्ट में बुरी तरह पिटी बॉबी देओल की ‘बंदर’, चार दिनों का कलेक्शन जान लगेगा झटका
मंडे टेस्ट में बुरी तरह पिटी बॉबी देओल की ‘बंदर’, चार दिनों का कलेक्शन जान लगेगा झटका
विश्व
ईरान-इजरायल में छिड़ी जंग के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया बड़ा ऐलान, बोले - 'अगले दो हफ्तों में...'
ईरान-इजरायल में छिड़ी जंग के बीच ट्रंप ने कर दिया बड़ा ऐलान, बोले - 'अगले दो हफ्तों में...'
शिक्षा
NCC Maharashtra PM Internship: एनसीसी कैडेट्स के लिए नौकरी का बड़ा मौका, मुंबई-पुणे में लगेंगे प्लेसमेंट कैंप
एनसीसी कैडेट्स के लिए नौकरी का बड़ा मौका, मुंबई-पुणे में लगेंगे प्लेसमेंट कैंप
हेल्थ
भारत में ज्यादा चीनी, विदेश में बिना शुगर, बेबी फूड को लेकर नेस्ले की रिपोर्ट पर फिर बहस तेज
भारत में ज्यादा चीनी, विदेश में बिना शुगर, बेबी फूड को लेकर नेस्ले की रिपोर्ट पर फिर बहस तेज
ENT LIVE
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
ENT LIVE
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
ENT LIVE
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
ENT LIVE
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
ENT LIVE
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Embed widget